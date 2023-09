Messimanía en Los Ángeles: empanadas de Messi y el juego más caro en la MLS

Graciella Boltiansky es dueña de un negocio de empanadas en Los Ángeles y como argentina y aficionada a Messi, no tenía duda de que tenía que rendirle tributo a su ídolo cuando el campeón del mundo llegue a la ciudad angelina para enfrentar al monarca actual de la MLS, el LAFC, el domingo (7 p.m., AppleTV) en BMO Stadium.

“Para nosotros los argentinos es algo increíble lo que está haciendo. Está presentando lo que es el soccer al mercado americano, el cual no era muy conocido. La repercusión que ha tenido y tiene Messi es impresionante, no solo como deportista, como ser humano, como hombre, como amigo, como padre”, declaró Boltiansky, dueña de Nonna’s Empanadas, y que ha seguido la vida de Messi muy de cerca.

“Está tocado por Dios”, anadió Boltiansky.

A sus 36 años, Messi está viviendo problablemente su mejor momento en su carrera pues viene de ganar lo que siempre había deseado y se le había negado: la Copa del Mundo, la cual obtuvo en diciembre pasado en Qatar al vencer en penales a Francia. Después de un paso gris en la liga francesa, a su llegada a Estados Unidos, Messi está elevando el interés por el futbol en este país, un nivel que ayudó a establecerse por figuras como David Beckham en 2007 y varias otras figuras internacionales, como Zlatan Ibrahivomic en 2018, entre otros más.

Como tributo a su ídolo en su negocio llamado Nonna’s Empanadas, Boltiansky tiene empanadas con la camiseta del 10 argentino y el nombre de Messi grabadas en ellas, en una edición limitada que ha creado de cara al partido del domingo.

Las empanadas de Messi tiene dos sabores, uno de ellos de carne, pues es la favorita de los argentinos y la más popular en este negocio, según la dueña. El otro está hecho de tomate, estilo pizza, pues es el sabor favorito del astro argentino.

“Messi dice que cuando termina de jugar siempre come una pizza, pero para qué comer pizza que le va a caer todo el queso y el tomate, aquí con la empanada todo lo mantiene en su mano”, indicó Boltiansky, quien llegó a Estados Unidos en 1983 y comenzó su negocio de empanadas hace 13 años, el cual se ha expandido en West 3rd Street y The Original Farmer’s Market en Los Ángeles, así como en The Americana de Glendale. Las empanadas de Messi están disponibles solamente en las sucursales de 8556 West 3rd St. y The Original Farmer’s Market.

La originaria de Buenos Aires ha dicho que también siente una produnda admiración por Antonela, la esposa de Messi y cómo ha influido en la carrera del campeón del mundo.

“Si Messi ha llegado a ser lo que es, es por su capacidad y por su adorada mujer, Antonela”, expresó Boltiansky, quien no tiene boletos para el partido del domingo y está buscando entradas de último minuto.

Boltiansky no está sola. El alto precio de las entradas para ver a Messi es un problema que están teniendo los aficionados en cada mercado que se presenta el argentino en la MLS. Como lo reportó Los Angeles Times esta semana, las entradas al juego se vendían en más de $500 el miércoles por la noche. Para el viernes, los más baratos estaban alrededor de $650.

Este va encaminado a ser el partido de la MLS más caro en la historia de la liga estadounidense. Según el sitio de venta secundaria TickPick, el precio medio de compra es de $690, un 527% más caro que el precio medio de compra antes de que Messi anunciara su fichaje en la MLS ($110). Para poner esto en perspectiva, el próximo partido en casa del LAFC contra el Galaxy el boleto más barato ahora es de 151 dólares (80% menos caro). En este portal, un cliente compró tres entradas en la sección 114 por más de $7,000, alrededor de $2,339 por boleto.

Otros tendrán que ver el partido por Apple TV en la comodidad de sus hogares o como es costumbre, algunos argentinos en Los Ángeles estarán acudiendo a sus restaurantes predilectos cuando juega la Albiceleste, como Mercado Buenos Aires en el Valle de San Fernando, donde estarán proyectando el partido.

De acuerdo a entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, Messi jugará desde el inicio ante LAFC antes de viajar a Argentina para el debut de la campeona del mundo en las eliminatorias mundialistas el 7 de septiembre ante Ecuador en Buenos Aires y luego visitar Bolivia para el duelo del 12 de septiembre en La Paz. El Inter Miami no ha perdido desde la llegada del argentino, ha ganado un torneo, la Leagues Cup, y clasificado a la final de la Copa Abierta de Estados Unidos.

Martino ha dicho que no promete que Messi jugará en cada mercado en el que se presente, por lo que al parecer, Los Angeles será uno de los afortunados de tener la presencia del astro argentino. Hasta ahora, además de Miami, Messi ha jugado en las ciudades de Dallas, Pennsilvania y Nashville en Leagues Cup; Cincinnati en la Copa Abierta y Nueva York en la MLS.

“Yo entiendo el deseo de la gente de verlo jugar. En todos los lugares nos va a pasar esto. Pero nosotros no podemos separarnos del plan porque sería hipotecar el físico de Leo. No tengo que pedirle disculpas a la gente, pero de todas maneras entiendo las exigencias”, aclaró Martino.

En Los Ángeles, las camisetas de Messi volaron desde la llegada del “10” a la liga estadounidense. De acuerdo a Peter Orellana, mánager de la popular tienda de artículos deportivos, Nickys Sports, dijo que ya tienen una orden lista de entre 3,000 a 4,000 camisetas para la siguiente temporada de Messi, ya que con la llegada del superastro argentino a la liga, adidas solamente les pudo proporcionar unas 200 en esta temporada, las cuales se vendieron como pan caliente.

En la zona del 3252 del LAFC, la zona de fanáticos del equipo local que apoya detrás de la portería norte, se le ha recordado sus integrantes por medio de las redes sociales que solo pueden portar camisetas de LAFC y no permitirán uniformes de otros países, claramente dirigiéndose a los aficionados de ‘La Pulga’. Sin embargo, no existe garantía que todos los integrantes del 3252 seguirán las indicaciones o si alguno de ellos vendió su boleto a un aficionado de Miami o Messi. El viernes al mediodía habían boletos en la sección del 3252 en la reventa.

Tampoco todo es alegría pues, como lo reportó Reuters, los trabajadores en huelga de un hotel de Los Ángeles le han pedido al Inter de Miami que no se hospeden en el Fairmont Miramar de Santa Mónica, uniéndose a los miles de trabajadores de la industria de la hotelería de toda la región que se han declarado en huelga este verano en busca de mejoras salariales. El miércoles trabajadores de 13 hoteles en todo Los Angeles salieron a las calles a manifestarse, tal como lo publicó Los Angeles Times.