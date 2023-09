Ramos Jr. busca convencer al público mexicano en la coestelar de Canelo vs. Charlo 

Show more sharing options

Jesús Ramos Jr. apenas tiene 22 años y dos decenas de peleas como profesional, pero sí algo ha aprendido es su corta carrera, es que debe ser paciente.

Ramos Jr. iba a pelear ante Sergio García en la cartelera de julio pasado entre Errol Spence vs. Terence Crawford, pero el oriundo de Casa Grande, Arizona, se lesionó de la mano izquierda, faltando tres semanas para subir al ring en la cartelera programada en Las Vegas, Nevada.

“Me estaba preparando fuerte, pero desde que nos estábamos preparando yo sentí una incomodidad en la mano, pero era algo que yo dije, ‘se me va a pasar’”, declaró Ramos Jr. al describir su lesión.

El mexicoamericano explicó que siguió entrenando hasta que golpeó a su compañero de sparring y sintió mucho dolor.

“Páramos y tenía la mano un poco hinchada. Estaba muy triste porque ya estábamos listos, ya estábamos haciendo sparring por 12 rounds. Todo estaba bien, pero surgió eso, decidimos posponer la pelea, le dimos el reposo”, declaró Ramos Jr., quien descansó completamente por tres semanas la mano y aseguró estar plenamente recuperado.

Las buenas noticias llegaron solamente días después cuando le notificaron a Ramos Jr. (20-0, 16 KOs) que iba a enfrentar a Erickson Lubin (25-2, 18 KOs) el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas en un combate programado a 12 asaltos. El duelo será en la coestelar de la cartelera Canelo” Álvarez-Jermell Charlo, una pelea de peso mediano que podría ser más importante aún para la carrera de Ramos pues esa función reúne a muchos aficionados mexicanos.

“Todo pasa por algo, se abrieron estas puertas y aquí estamos. Una pelea así, en la cartelera de Canelo era lo que necesitaba para ganarse a la afición mexicana. Mis carteleras en las que he estado no han sido tan grandes. Esta es una de las carteleras más grandes en las que he estado y más ahora que es la coestelar”, indicó Ramos Jr. un pugilista zurdo que se adapta bien a los estilos complicados y que tiene fuerza en los puños. “Tengo que dejar una buena impresión a la afición mexicana y a todos los que estén viendo”.

“Muchos me califican como un boxeador que tiene mucha pegada, que va para enfrente, pero creo que soy un boxeador muy inteligente”, expresó Ramos Jr, quien creció admirando a contragolpeadores como Juan Manuel Márquez y Ricardo ‘Finito’ López.

De acuerdo al mismo Ramos Jr, él ya está listo para una pelea titular, pues ha enfrentado y vencido a rivales de calidad.

Ramos, quien viene de noquear en Joey Spencer en marzo pasado, ha enfrentado a rivales fuertes como Brian Mendoza y Vladimir Hernandez, pero Lubin será su tarea más complicada hasta el momento pues su rival, de 27 años, ha tenido rivales de la talla de Jermell Charlo, Jorge Cota, Ishe Smith y Sebastián Fundora.

“Lubin es otro rival difícil, que me va a dar una buena pelea”, expresó Ramos Jr., quien ha estado en los entrenamientos con Crawford, un peleador al que Ramos admira mucho por su disciplina y mentalidad.

Ramos. Jr. es sobrino del veterano boxeador Abel Ramos, un excontentiende de título del mundo y que derrotó a Omar Figueroa Jr. en 2021. . Según Jesús, la compañía de su tío ha sido fundamental, especialmente cuando se ve reflejada en varios aspectos en la carrera de un pugilista, como ser un compañero de entrenamiento o consejos para dar una entrevista o cortar el peso.

Por su parte, Lubin señaló que la derrota ante Charlo en 2017 le hizo que trabajara aún más fuerte. Eventualmente ganó seis peleas seguidas hasta que perdió ante Fundora. Esa derrota ante el ‘Towering Inferno’ lo motivó a seguir trabajando duro y acumular más victorias.

“Ramos es un boxeador muy sólido. Vi su último combate y me pareció que tenía buena pinta. Pero yo no soy Joey Spencer. Soy uno de los mejores de la división. Soy lo mejor de lo mejor y estoy aquí para demostrar mi valía. Quiero la prueba más dura cada vez”, dijo Lubin sobre su oponente.

Además del duelo entre Ramos y Lubin, la cartelera también tendrá el duelo de peso mediano entre Elijah Garcia (15-0, 12 KOs) y Armando Resendiz (14-1, 10 KOs). También, el cubano Yordenis Ugas (27-5, 12 KOs) se enfrentará a Mario Barrios (27-2, 18 KOs) en welter.

García, de 19 años, dio la sorpresa al noquear al uruguayo Amilcar Vidal en Ontario a principios de este año y luego derrotó a Kevin Salgado por decisión unánime

“Ha sido el mejor año de mi carrera. Tuve una gran sorpresa a principios de año y luego conseguí una dura victoria en 10 asaltos. Ahora estoy en eventos de Pago por Evento consecutivos”, indicó el nacido en Glendale, Arizona. “Estoy entrenando duro y preparándome para un combate difícil”.