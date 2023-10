Toluca se impone en casa al San Luis y está en posición de clasificar a la liguilla

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Toluca cerró una agitada semana con la victoria el domingo de 3-1 sobre San Luis, para ubicarse en posiciones de clasificación directa a la Liguilla del Apertura mexicano.

Abraham Villegas se estrenó como goleador con el conjunto escarlata con un remate desde el corazón del área a una diagonal retrasada de Jean Meneses a los 18 minutos.

Jesús Angulo logró su primer doblete del campeonato; primero amplió la ventaja a los 69, con un disparo rasante tras aprovechar un rechace de la zaga al ingresar al área.

Anuncio

En el inicio de la compensación, Angulo recibió un pase en el área que definió con un tiro de zurda rasante que fue a las redes.

Ángel Zaldívar descontó para los visitantes a los 83, ayudado por un mal rechace del arquero Tiago Volpi, que mandó a las redes.

Con esta victoria Toluca ascendió a la quinta posición de la clasificación al contar con 21 puntos; San Luis quedó cuarto con 22 unidades.

El triunfo de los Diablos Rojos llega días después de que el estratega Ignacio Ambriz dejó al equipo. El exdelantero uruguayo Carlos María Morales asumió el interinato y así celebró su primera victoria con el equipo con el que fue una figura hace algunos años.

Villegas, un defensa de 20 años, festejó su primer tanto en la Primera División después de que debutó el fin de semana pasado gracias a que Ambriz le dio la oportunidad de jugar ante León.

Para Angulo fueron su segunda y tercera dianas del curso, después de haber marcado en la segunda jornada en el duelo ante Pachuca.

El partido se le complicó más a San Luis después de quedarse con 10 elementos por la expulsión de Rodrigo Dourado en la compensación previa al descanso al ver su segunda tarjeta amarilla.

SANTOS SE DESTAPA CON GOLEADA

Santos alimentó sus esperanzas de luchar por un lugar en el “Play In” de la repesca al pasar por encima 5-1 de Ciudad Juárez.

Harold Preciado (minuto 24), Félix Torres (36), Juan Brunetta (51 y 78) y Marcelo Correa (81) convirtieron los tantos del conjunto de Torreón. Michael Santos (32) empató momentáneamente por Juárez.

Santos ahora se ubica en la 11ra posición con 17 unidades; Juárez se estancó en el noveno sitio con 18.

TIJUANA GANA EN CASA

Christian Rivera (14) y Kevin Castañeda (62) marcaron los tantos con los que Tijuana se impuso 2-0 a Atlas en la conclusión de la jornada.

Con este resultado, los Xolos ascendieron a la octava posición; Atlas quedó en el 13er sitio.

CLASIFICACIÓN Y PRÓXIMA JORNADA

Con la conclusión de la 14ta jornada, América es líder con 33 puntos; Tigres cuenta con 28; Monterrey 23; San Luis 22; Toluca, Pumas y Guadalajara 21; Tijuana 20; León 19; Ciudad Juárez 18; Santos 17; Mazatlán, Atlas y Pachuca 16; Querétaro 15; Cruz Azul 14; Puebla 13 y Necaxa 11.

La próxima jornada comenzará el martes 31 de octubre con los partidos Querétaro vs. Chivas; Toluca vs. Puebla; León vs. Pumas y Monterrey vs. Necaxa. Continuará el miércoles 1 de noviembre con Atlas vs. Pachuca; Cruz Azul vs. Ciudad Juárez; Mazatlán vs. Santos; San Luis vs. América y Tijuana vs. Tigres.