Opinión: Jake Paul va contra un ‘boxeador real’, prueba de su desconexión con la realidad

Tyron Woodley, right, punches Jake Paul during their boxing match on Sunday.

Show more sharing options

El YouTuber convertido en boxeador, Jake Paul, anunció el miércoles que su próximo combate será con un “boxeador real”, cumpliendo con su declaración en una entrevista que le concedió al LA Times en Español en agosto de 2021.

Paul irrumpió en el pugilismo en 2020 y desde entonces ha atraído a millones de nuevos aficionados, en su mayoría curiosos, convirtiéndose en una fuerza multimillonaria sobre el cuadrilátero, en donde ha desafiado las críticas de los expertos y conocedores del deporte que lo señalan como un peleador torpe y sin forma real de boxeador.

En aquella conversación con nuestra publicación, aseguró que “toda mi vida ha sido una pelea” y ha tenido suficientes enfrentamientos en los gimnasios con “más de 200, 300, 400 combates de sparrings que sirvieron como mi carrera de amateur”.

Anuncio

Aparentemente para el peleador, el desarrollar combates en un ambiente controlado en un gimnasio de boxeo, en los que puede hacer las pausas para ir al baño, con todo tipo de protección en su cuerpo y actuar sin presión alguna, son igual de exigentes que las peleas amateurs que en ocasiones han llegado a poner en peligro carreras de peleadores que aspiran a llegar al profesionalismo.

Muchos de esos peleadores amateurs se quedan en el camino por lesiones que no les permite continuar o simplemente no logran convencer a una promoción para acompañar ese camino al profesionalismo. Paul no tuvo problemas para convertirse en profesional y solo le bastó querer hacerlo.

El próximo 15 de diciembre en Orlando, Paul tendrá ante sí la “verdadera prueba de fuego”, según él, ante un desconocido Andre August, quien a sus 35 años solo ha peleado en 12 ocasiones como profesional y que tiene un récord de 10 victorias, un empate y una derrota. August ha noqueado a cinco rivales, siendo la última ante Jeremie Parks en 2019.

Paul publicó en sus redes el anuncio de su combate contra August como el “inicio del camino al título”, mismo que puede ser la destrucción de un sueño que puede convertirse en una pesadilla. Es simple, el peleador de 26 años está desconectado con la realidad.

Desde que inició su carrera, Paul ha amasado una foja de siete victorias (4 KOs) y una derrota, enfrentándose a una mezcla de peleadores que hicieron el crossover de las artes marciales mixtas, se dedicaron al básquetbol o son personalidades de reality shows. Cinco de los ocho fueron debutantes.

Lo más cercano a la realidad como boxeador, fue Tommy Fury, el medio hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury.

Aunque sin tener la mejor técnica, Tommy fue capaz de propinar a la superestrella de YouTube su primera derrota por decisión dividida. El británico tampoco tiene siquiera la forma de un amateur, por lo que su victoria sobre Paul puede ser un pequeño o grande aviso – depende de cómo se le vea – para que el estadounidense recapacite en su idea de buscar un campeonato mundial ante peleadores reales.

El récord perfecto de 10-0 (4 KOs) de Tommy no es más que una cortina de humo y el nivel no es siquiera el de un boxeador amateur consagrado. Previo a su enfrentamiento con Paul, solo dos de sus ocho oponentes tenían un récord ganador y cuatro de ellos aún no habían ganado una sola pelea.

En su debut, Tommy se enfrentó al “muy experimentado” y no tan suertudo Jevgenijs Andrejevs, a quien inexplicablemente se le apodó ‘Lucky’, en ese momento tenía 102 derrotas en su haber y solo 10 victorias, siendo la última en 2015.

A medida que Paul avance en el boxeo y se crea su propio cuento de hadas de que tiene los elementos suficientes para vencer a boxeadores reales, puede ser un peligro incluso para su propia vida.

August quizá no sea un peleador peligroso, pero tiene la preparación y desarrollo de un boxeador y es ahí donde pueda verse marcada la diferencia cuando Paul se suba al ring con él “boxeador real”.

“Poco a poco lo irán respetando y cuando me vean ganar continuamente, a un nivel cada vez más alto de competencia, entonces nadie realmente no muchos podrán decir nada”, dijo Paul en esa ocasión. “No todos deben seguir el mismo camino para convertirse en boxeadores profesionales”.

Según ‘The Problem Child’, tiene una lista de los personajes que han hablado mal de él y es como quiere desquitarse de cada uno de ellos.

¿Estará Saúl Álvarez en esa lista? ¿Dana White? ¿Floyd Mayweather Jr.? ¿Dan Cormier? Y la lista es larga, pero algo surrealista… aunque cosas ilógicas hemos visto en el boxeo y todo es posible.