Entrevista: David Faitelson tiene la ‘piel gruesa’ para críticas sobre su cambio a Televisa

Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de México en los últimos 30 años, David Faitelson, sorprendió a muchos hace unas semanas cuando se despidió de la cadena ESPN para buscar nuevos retos en TUDN y Televisa. Para otros, era un secreto a voces.

A pesar de que la noticia no fue del agrado de su exjefe y mentor por varios años, José Ramón Fernández, Faitelson se mantuvo firme en su decisión y se unió a Televisa, dueña del América, club mexicano al que ha críticado por muchos años durante su carrera. El periodista nacido en Israel, de 54 años de edad, trabajará ahora para la televisora de Emilio Azcárraga para estelarizar la nueva barra que prepara TUDN, junto a Vix y sus canales principales. Este sábado hará su debut en los partidos Pumas vs. Chivas (5 p.m. Hora del Pacífico) y Tigres vs. América (7:10 p.m.) en una programación llamada “Sábado Futbolero”.

Tras tomar la decisión, Faitelson ha tenido que enfrentar también críticas en las redes sociales, pues los usuarios han excavado declaraciones del pasado en el que el periodista asegura que nunca trabajaría para Televisa. Sin embargo, las críticas no lo sorprendieron.

“Está bien. No pasa nada. Mi papá decía ‘nunca escupas para arriba, te puede caer’. En efecto, me ocurrió a mí, me equivoqué. Como me he equivocado en otras cosas, no pasa absolutamente nada”, declaró Faitelson, cuyo trabajo con Televisa incluirá la cobertura de la Selección Mexicana, Copa América, Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa Oro y el Mundial de 2026.

“Yo vengo con mucho entusiasmo, con muchos sueños. Vengo a una empresa gigantesca, el conglomerado de medios en habla hispana más grande del mundo”, indicó Faitelson, quien ya había participado en Televisa en Tercer Grado Deportivo, un programa que une deporte y política en una mesa de análisis con Denise Maerker y periodistas prestigiosos como Javier Alarcón, André Marín y Alberto Lati, entre otros. De acuerdo al periodista, ahí se dio cuenta que podía expresarse con libertad en esa cadena.

“La Televisa ya no es más la Televisa que controlaba mucho los temas de sus intereses comerciales, en este caso en América, la selección mexicana de fútbol”, indicó Faitelson en entrevista con LA Times en Español. “Yo vengo a aportar en la parte que puedo aportar, que es el periodismo, y trabajar con la libertad con la que siempre he podido de alguna u otra forma trabajar. Todas las empresas tienen intereses, todas. La verdad es que insisto en estos meses que llevo colaborando, he encontrado una libertad plena de la que te puedo decir que jamás gocé en casi 40 años de trayectoria”.

En TUDN y Televisa se reencontrará con un excompañero Marín, con el que trabajó 21 años en redacciones de Imevisión y TV Azteca. Marín también se unirá a TUDN proveniente de FOX con su dosis de polémica, comenzando este sábado junto a Faitelson.

“Tenemos diferencias, obviamente, en cuanto a cómo vemos o ejercemos el periodismo, pero nos identifica obviamente la misma escuela, nos conocemos bien y bueno, venimos a aportar nosotros”, declaró Faitelson.

Ataques y bullying en las redes sociales

Faitelson tiene 4.1 millones de seguidores en X (exTwitter) y más de 152,000 en Instagram y es probablemente una de las figuras de los medios deportivos que más recibe “bullying” en las redes sociales, muchas veces al recordarle un incidente en el que fue agredido por Cuauhtémoc Blanco cuando este último jugaba en el América en un partido en Veracruz en 2003. Sin embargo, el periodista dice que todo eso ya no le afecta.

“Yo tengo la piel gruesa. Yo a veces me sorprendo de todo lo complejo que son las redes sociales, porque, bueno, es un reflejo de nuestra sociedad. Finalmente existe porque existe odio, existe gente que realmente pues parece gente desalmada, gente sin escrúpulos, que ni siquiera mide los límites. Yo no tengo ningún problema que se metan con mi físico, si le voy a al América o si le voy a las Chivas, o si el golpe de Cuauhtémoc o soy esto o lo otro, de eso estoy acostumbrado”, expresó Faitelson.

“El problema es cuando rebasan ese tipo de líneas y de pronto te amenazan o te dicen que te van a golpear o hacerle algún daño a tu familia o te amenazan de muerte. Pero bueno, uno tiene que estar acostumbrado cuando admite esta responsabilidad de lo que significan esos tiempos de las redes sociales. Tienes que estar acostumbrado a que de alguna manera te estén acosando, estén haciendo bullying y simplemente porque diste un punto de vista de deportes”, expresó el periodista.

“A mi me pueden decir gordo, feo, estúpido, tonto, lo que tú quieras. Insisto, tengo la piel curtida y no, no me hace ningún daño. El problema es cuando lo lea algún familiar mío o cuando se involucra a la familia”, indicó Faitelson. “Cuando se meten con tu familia te hacen un daño terrible”.

Faitelson aceptó que está sorprendido del nivel de bullying que existe en las redes sociales, especialmente en el ambiente deportivo.

“A mí no me preocupa mucho lo que se diga de mí en las redes sociales. A mí lo que me preocupa es que eso exista en nuestra sociedad. Y digo Dios mío, hacia ¿dónde vamos? Quizá también existía hace 30, 40 años y no lo sabíamos, pero yo creo que se ha desarrollado un modo de violencia terrible en nuestra juventud, en las nuevas generaciones, que por lo menos yo no percibía antes”, expresó Faitelson.

Al ver la peligrosidad de las redes sociales, especialmente al tener hijas jóvenes, también les ha dado muchos consejos sobre el uso de la técnologia.

“A veces no importa si es verdad. Si no ya sabemos que la verdad está muy infravalorada. No importa si es verdad. Importa si aparece en las redes sociales. Entonces dejan una imagen y una mancha que obviamente te va a perseguir por el resto de tu vida. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy con la manera en la cual te comportas”, expresó Faitelson. “Antes no teníamos esa facilidad de ir a las redes sociales y conocer tu pasado y ver qué fue lo que dijiste hace tres años, ¿Con quién te tomaste una fotografía? ¿Qué fiesta acudiste? ¿Con quién te afilias políticamente? ¿Qué religión sigues? Antes como que vivíamos en ese anonimato y el mundo era diferente. Hoy tienen que cuidarse mucho porque las redes sociales te van persiguiendo, te van atacando, te van minando y obviamente si tú caes en ese juego, imagínate a mí antes de dormir, leer todo lo que dicen de mí en el Twitter. Pues no voy a poder, voy a tener muchas pesadillas. Entonces hay que reírse y no pasa nada”.

Faitelson tiene tres hijas, Michelle, quien se graduó con un título de cine en la Universidad de California en Santa Cruz, así como Natanya, quien trabaja como periodista en FOX en San Diego y es graduada de UC Berkeley. La hija menor, Dafne, está en tercer grado de UC Berkeley estudiando biología molecular.

Precisamente, a una de sus hijas, la que se dedica al periodismo, le ha dado un consejo importante sobre el cuidado a su salud mental.

“Mi hermana la más chica trabaja en Televisa, en México. Yo lo veo mucho con la gente que está involucrada más con noticias y veo que viven de una forma más acelerada, tienen la presión muy alta y y están realmente muy contagiados por lo que escuchan y ven todo el día, porque finalmente están en las noticias”, declaró Faitelson. “Nosotros también lo vemos, obviamente, pero no trabajamos en ello. Tenemos la fortuna de trabajar en algo que es una distracción. Así que le dije a mi hija que no se lo tomara tan en serio, tan a pecho y que tratara de despejarse porque si no se convierte en una enfermedad, tiene que reportar ella muchas cosas que ocurren en en el mundo donde hay violencia, donde hay guerras, en la propia ciudad donde vive, donde también hay violencia. Sobrevivir en una profesión que no es fácil, como en los medios de comunicación”.

Ahora en su nuevo trabajo en Televisa, Faitelson seguirá viviendo en San Diego y haciendo varios viajes a la Ciudad de México para participar en programas. El periodista tiene tres hijas, dos de ellas aún en universidades en Estados Unidos, por lo que se mantiene viviendo en la Unión Americana.

Cuando se mudó a Estados Unidos en 2008, Faitelson comenzó a trabajar en Briston, Connecticut, sede de las oficinas principales de ESPN, y luego se trasladó a Los Ángeles para estar en las oficinas de esa compañía, pero luego debido al contenido en el que estaba participando, mayormente el fútbol mexicano, comenzó a ser el viaje comunitario desde Tijuana a la Ciudad de México.

“Aquellos que me conocen saben que soy un hombre de trabajo. Trabajo intenso, nadie me ha regalado absolutamente nada y me lo he ganado a pulso. Trabajando con honestidad durante casi 40 años en esta profesión”, indicó Faitelson.

Recientemente también Faitelson escribió en X (anteriormente Twitter) en el que recordaba el hospital donde nació, el cual fue afectado durante el conflicto entre Israel y Palestina. Su mamá vive muy cerca de la Franja de Gaza y está al pendiente de todo lo que suceda.

“Creo que las cosas ya han ido un poquito más. No normalizándose, pero sí están un poquito más tranquilas. Hay más información, hay menos alarma en la población”, declaró Faitelson. ”Jamás hubieran estado listos para que de pronto un grupo de terroristas irrumpiera en el país y matara a gente inocente. No voy a hablar de política. Yo no me meto en eso”.

“Yo creo mucho en los derechos humanos, creo en la no violencia y sé que lamentablemente desde ambas partes de la frontera habrá mucha gente inocente que pagará por esto, por esta situación. Creo que la gente en Israel está acostumbrada a vivir con cierta alarma. Y bueno, ahora hay que normalizar la vida dentro de lo posible, esperando que este conflicto se termine también lo más rápido que se pueda. No vale la pena, insisto, que vidas humanas desde los dos lados del conflicto estén en juego o se pierdan por una lucha de intereses políticos”, opinó el nacido en Ashkelon, Israel.