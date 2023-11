Shakur Stevenson derrota a Edwin De los Santos en horrible contienda

El invicto boxeador estadounidense Shakur Stevenson se impuso por decisión unánime al dominicano Edwin De Los Santos y se adjudicó la corona mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate en el que los aficionados abuchearon la falta de acción en la contienda sostenida el jueves en Las Vegas, Nevada.

El invicto púgil de 26 años mejoró a 21-0, con 10 nocauts, tras imponerse a De Los Santos por 115-113, 116-112, 116-112 en el T-Mobile Arena.

Stevenson se convirtió en campeón mundial de tres divisiones, pero lo hizo de una manera que no impresionó a muchos, al vencer a De Los Santos (16-2, 14 KOs) por decisión en 12 horribles asaltos sin acción. Stevenson se hizo con el título vacante de peso ligero del CMB con esta victoria, tras haber ganado anteriormente los cinturones de peso pluma y peso ligero júnior.

La joven estrella admitió que tuvo una “mala actuación” en el poco entretenido combate de 12 asaltos. Muchos dudador que Stevenson pueda contra un rival de la categoría de Gervonta Davis, una pelea que hasta ahora había sido muy esperada.

“Tuve una mala actuación esta noche. En eso estoy enfocado. No me sentía muy bien, así que tendré que vivir con eso. Está bien. Vine aquí y obtuve la victoria, y eso es todo lo que quería hacer”, declaró Stevenson. “Simplemente no me sentía bien. No me sentía bien antes de la pelea. Honestamente, ya me había dicho a mí mismo que si me siento así en el ring y si no va bien, me aseguraré de boxear y obtener la victoria”.

“Todos sabemos lo que pasó. Él vino a una carrera de atletismo. No vino a pelear. Demostré que estoy en un nivel más alto porque nunca se paró para pelear conmigo como lo hace con otros peleadores”, declaró De los Santos. “Hice mi trabajo. Él vino a sobrevivir. Eso es lo que hizo. Le regalaron el título, pero yo soy el campeón del pueblo”.

🏆 3 Division World Champ pic.twitter.com/ueAyTO1P28 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) November 17, 2023

En la coestelar, Emanuel Navarrete (38-1-1, 31 KOs) y Robson Conceição (17-2-1, 8 KOs) empataron de forma mayoritaria.

Navarrete, actual campeón mundial junior ligero de la Organización Mundial de Boxeo, retuvo su título en una batalla difícil. El campeón mexicano en tres divisiones tuvo problemas con el movimiento de Conceição, pero eventualmente encontró su ritmo en el cuarto asalto con combinaciones alrededor de la guardia que derribaron al medallista de oro olímpico brasileño.

Conceição mostró corazón y resistencia al regresar para intercambiar golpes en el centro del ring en el quinto asalto. A menudo conectó a Navarrete con contragolpes de derecha y parecía ganar impulso, pero fue enviado a la lona de nuevo en el séptimo asalto.

Un juez lo tuvo 114-112 a favor de Navarrete, lo cual fue anulado por dos puntuaciones de 113-113.