Checo Pérez asegura subcampeonato de F1; Verstappen gana el GP de Las Vegas

Sergio Pérez logró su cometido el sábado en el Gran Premio de Las Vegas al asegurar el subcampeonato de la actual temporada de la Fórmula 1. El mexicano había iniciado afuera de los primeros 10 tras las clasificaciones, pero logró meterse al Top 3 y por momentos liderar la competencia. El compañero de Pérez, Max Verstappen (549 puntos) se llevó el triunfo en la carrera número 20 de la temporada.

El piloto de Red Bull Racing desarrolló un trabajo inteligente que le permitió dejar muy por detrás a Lewis Hamilton (232 puntos), quien esperaba sumar los suficientes puntos para acercarse a Checo (273 puntos) en la general, pero finalizó en la séptima posición en las calles de la Ciudad del Pecado, que no le dio lo que esperaba, y se tuvo que conformar con la tercera posición del año.

Pérez empezó la carrera en la doceava posición, mientras que Hamilton estaba junto frente al mexicano en la onceava casilla. Checo no solo no lograba colarse entre los primeros 10, sino que fue cayendo de posiciones hasta la 16 en la séptima vuelta, dando la oportunidad a Hamilton de mantenerse alejado.

Para la vuelta 15, el mexicano finalmente se metía entre los 10 primeros al ocupar la novena casilla, mientras que Hamilton alcanzaba a la sexta posición. Pérez armó el impresionante ataque al tomar la segunda posición en la vuelta 21 y comandar el liderato en la siguiente. Hamilton había caído a la posición 17.

El oriundo de Guadalajara buscaba por todos los medios de obtener una victoria después de no haber podido hacerlo ante su afición en el Gran Premio de México, cuando un accidente lo dejó por fuera solo unos segundos de haber empezado.

Ante la gran presencia de aficionados mexicanos en Las Vegas, Pérez esperaba en el peor de los casos sumar los puntos suficientes para alejarse de Hamilton y no tener que buscar el subcampeonato en la última carrera del año en Abu Dabhi.

Charles Leclerc retomó el liderato en la 27, Pérez regresó al segundo, recuperando la cima en la 32 volviendo a ceder en la 36.

El campeón de la temporada Verstappen había iniciado la carrera en la pole, pero fue relegado a la cuarta casilla hasta que recuperó algo de terreno en la vuelta 36 para superar a Checo en la segunda posición y en la 37 tomar de regreso el mando.

Finalmente, Verstappen se llevó la bandera a cuadros, que ondeaba el cantante canadiense de pop Justin Bieber, seguido por Leclerc quien sorprendió a Pérez en el último suspiro y relegarlo a la tercera posición. Hamilton terminó séptimo.

“¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas!”, celebró Verstappen, a quien se le escuchó celebrar en su auto al final de la carrera.

El neerlandés ha tenido una temporada de ensueño e histórica, asegurando el campeonato con más de un mes de anticipación y a pesar de saberse rey de la Fórmula 1, no quitó el pie del acelerador para seguir sumando a su campaña de ensueño. Vertsappen llegaba con 17 victorias en 20 carreras.

Checo ha tenido la mejor temporada de su carrera en la Fórmula 1 tras haber logrado, previo a Las Vegas, dos victorias y solo ocupar la décima casilla o más en dos ocasiones. En Japón y México, no pudo terminar su participación.

El regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas, tras 41 años de ausencia, no fue fácil, pues desde su primer entrenamiento tuvo contratiempos que causó el malestar de la afición y de los pilotos. Una tapa de drenaje causó daños al auto de Carlos Sainz de Ferrari, provocando una revisión general de la pista nuevamente y aplazar por lo menos un par de horas la siguiente sesión de entrenamientos.

La afición se mostró molesta no solo por el aplazamiento, pero también porque no les fue permitido ingresar a las gradas para el FP2 a las 2:30 a.m. PT. El sábado se dio a conocer que un grupo de aficionados molestos buscaban entablar una demanda en contra de la organización, que dijo que lo sucedido en la pista el miércoles fue desafortunado, pero “es parte del deporte”.

No cabe duda de que el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas fue muy diferente, singular a lo que los pilotos, aficionados, medios de comunicación y todos los que regularmente se involucran en las carreras, están acostumbrados. Las Vegas fue uno de los espectáculos más ostentosos que jamás se haya visto en la competencia internacional.

Las luminarias se hicieron presentes por montón, incluso a solo minutos de iniciada la carrera principal el sábado, el pit o boxes estaban inundadas de personalidades, VIPs y personas influyentes. Entre ellos destacaban las figuras de la cantante Rihanna, David Beckahm, quien es el dueño del Inter Miami y exjugador del Real Madrid, Manchester United, el LA Galaxy, entre otros.

Además, el legendario basquetbolista de Lakers, Shaquille O’Neal, se hizo presente para apoyar al piloto inglés de Mercedes, Hamilton.

“Lewis Hamilton, baby!”, exclamó O’Neal, quien ignoró la petición de Martin Brundle de Sky Sports para una entrevista en vivo.

Sin embargo, quien no perdió la oportunidad para declarar su favoritismo para uno de los equipos, fue el exjugador del LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic.

“Es muy emocionante, se ve muy bien”, dijo ‘Ibra’ a Brundle momentos antes de que los 20 autos arrancaran. “Ferrari es mi equipo… manejo muchos de ellos (risas)”.

El cantante estadounidense Donny Osmond, quien en agosto extendió su residencia en el Harrahs Hotel and Casino hasta el 2024, fue el encargado de entonar el himno nacional. Mientras que el show del Cirque du Soleil voló por los aires con sus maromas y trapecio improvisado a la par de la pista.

Otro de los momentos extraños previo al desarrollo de la competencia, fue cuando el legendario presentador de UFC, Bruce Buffer, invocó el nombre de cada piloto muy a su estilo hasta llegar a Checo. El mexicano se notó impresionado por el momento y se vio confundido sobre cuál debía ser su reacción al detenerse en frente de Buffer, quizá pensando que una entrevista continuaría. Tampoco ayudó que Buffer no le dio indicaciones a Pérez de continuar su paso a su auto.

La última carrera de la temporada se llevará a cabo en Abu Dhabi entre el fin de semana del 24-26 de noviembre.