Tiger Woods volverá a competir; anuncia su retorno en el Hero World Championship

Tiger Woods dejó en claro que puede caminar tras pasar cuatro días como caddy de su hijo. Ahora decidió que está suficientemente bien para volver a jugar.

Woods anunció el sábado en redes sociales que disputará el Hero World Challenge, que inicia el 30 de noviembre en el Albany Golf Club en las Bahamas.

Será la primera vez que compita desde que se dio de baja en la tercera ronda del Masters tras batallar con el viente y frío con su lesionada pierna derecha.

Su empresa TGR anunció la decisión de tomar una excepción de patrocinador. El torne recibe a 20 golfistas que se encuentran entre los 50 mejores del mundo, pero como el anfitrión —Woods— tiene una excepción.

Woods dijo la semana pasada en entrevista con The Associated Press, para hablar de su propiedad del equipo tecnológico TGL League, que no tiene dolor en el tobillo tras someterse a una cirugía de fusión en abril tras el Masters.

“Mi tobillo está bien. En donde fusionaron el tobillo no tengo ningún problema”, confirmó Woods. “No hay dolor. Son otras áreas las que han compensado”.

Lo comparó a cuando se sometió a una cirugía de fusión en la espalda baja. Dijo que las vértebras L5 y S1 están bien.

“Pero las áreas aledañas es donde tuve todos los problemas y aún los tengo”, admitió. “Arreglas uno y los demás tienen que volverse más móviles para compensar y puede llevar a problemas”.

Woods recientemente fue caddie de su hijo Charlie en el Notah Begay III Junior Golf Championship y que llevó a especulaciones de que podría volver a jugar.

Está será la primera vez que Woods participa en el Hero World Championship desde el 2019. El evento se canceló en el 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y en febrero del siguiente año su pierna derecha resultó severamente dañada en un choque afuera de Los Ángeles y que amenazó con poner fin a su carrera.

Regresó un año después en el Masters y pasó el corte, disputó otros dos majors, incluyendo su última aparición en St. Andrews para el British Open.

No ha ganado desde que se llevó al Zozo Championship en Japón en el 2019, el año que ganó su 15mo Masters.