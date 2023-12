De la Hoya quiere el Álvarez vs. Munguía pero reconoce que Canelo es el que decide

(John Locher / Associated Press)

A sus 27 años de edad, el tijuanense Jaime Munguía (42-0, 33 KOs) ha dejado de ser aquella promesa del boxeo mexicano y muchos de aficionados del boxeo le piden duelos en la élite del boxeo, como Canelo Álvarez o David Benavídez.

Sin embargo, su promotor Óscar de la Hoya reconoció recientemente que primero Munguía debe de ganar su próximo duelo ante John Ryder (32-6, 18 KOs) el próximo mes. También aclaró que Canelo tiene el sartén por el mango ya que el jalisciense decide a quién enfrenta, tal como lo declaró hace unos días.

Canelo aún no anuncia a quién enfrentará en mayo de 2024 y mucho menos en septiembre, aunque se espera que la cita del fin de semana del Día de la Independencia en 2024 sea ante Benavídez. Eso deja un espacio para enfrentar a alguien en mayo próximo y el nombre de Munguía ha surgido.

“Se pueden decir muchas cosas, pero al final, en este momento el rey yo soy y puedo hacer lo que se me pegue la gana”, mencionó Canelo en un evento en Guadalajara cuando se le preguntó sobre si estaba obligado a enfrentar a Benavídez.

De la Hoya aceptó que Canelo es el que tiene el control y la decisión de su próximo oponente.

“Tengo que respetar eso. Jaime Munguía quiere darle a a los aficionados un show a la mexicana. Los mexicanos no han visto un show así en años. A ese nivel, al nivel élite, como el (Marco Antonio) Barrera vs. (Erik) Morales y el Julio César Chávez vs. (Mario) ‘Azabache’ Martínez”, declaró De la Hoya. “Los aficionados se van a llevar un gran show si eso sucece”.

Pero primero Munguía tiene una cita ante Ryder a 12 asaltos en peso supermediano en Phoenix el 27 de enero en el Footprint Center. Ryder, de 35 años, aguantó los 12 asaltos ante Canelo en mayo pasado en Guadalajara, aunque perdió ampliamente en las tarjetas.

Por su parte, Munguía viene de una victoria por decisión unánime sobre Sergiy Derevyanchenko en junio, su única pelea en 2023. Munguía también tiene victorias ante Gabriel Rosado, D’Mitrius Ballard y Gary O’Sullivan.

En la reunión con la prensa el martes en el centro de Los Ángeles, Munguía dejó en claro que no ha buscado un duelo ante Álvarez.

“Es una motivación más el saber que podemos enfrentar a la cara del boxeo mexicano, Canelo Álvarez”, aceptó Munguía. “No lo hemos buscado, siempre hemos estado aquí. Nos hemos ganado nuestro lugar y hemos demostrado que somos uno de los mejores peleadores en las 168 libras”.

Munguía, representado profesionalmente por Golden Boy Promotions, tiene una muy buena combinación de velocidad y potencia. El tijuanense ha sido catalogado por mucho tiempo como una promesa, pero su carente defensiva lo hace vulnerable ante rivales del nivel de Benavídez o Canelo. Pero a sus 27 años, ya comienza a sentir cada vez más presión para mostrar que está a la altura de los mencionados peleadores.

De la Hoya tampoco tiene las mejores de las relaciones con Álvarez, su expeleador bajo Golden Boy Promotions y del que se separó en 2020 después de una demanda legal en plena pandemia, la cual rompió un mega contrato millonario de $360 millones y 11 peleas, firmado en 2018 tras tan solo tres combates.

“Se puede hacer la pelea, porque es negocio. No es nada personal. Yo sé como se siente Canelo. Los peores enemigos pueden sentarse en un cuarto y hacer negocios”, expresó De la Hoya.

Ante Ryder tendrá una dura prueba pues el inglés demostró ser un guerrero, con golpes de ángulos poco comunes y sobre todo, con una enorme quijada.

“Es una pelea difícil para ambos. Ryder va a venir como un peleador mejor, después de la pelea con Canelo, porque esa experiencia que agarró con Canelo te lleva a otro nivel”, indicó De la Hoya en sus oficinas en el centro de Los Ángeles. “Es una oportunidad para Munguía para demostrar su habilidad”.

De acuerdo a Munguía, a este nivel todas las peleas son complicadas, pero confiaba que podía resolver el duelo.

El promotor y exboxeador confió en que su nuevo entrenador, Freddie Roach, lo haya preparado físicamente y también en su defensiva.

“Freddie es un entrenador que te va a poner en una tremenda forma. Si pensabas que Munguía estaba en buena forma física, esperen a ver el acondicionamiento físico ante Ryder”, expresó De la Hoya. “Pero más importante, la defensa y el volumen de jabs, es lo que voy a estar esperando ver más”.

Por lo pronto, Munguía aseguró estar contento en hacer su campamento en Los Ángeles y que no tenía distracciones, tal como los tuvo Ryan García, otro peleador de Golden Boy que decidió hacer su campamento en Dallas, donde “se podría concentrar”.

“Es un peleador que trabaja mucho”, expresó Roach. “Tiene calidad para ser campeón del mundo”.