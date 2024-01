Giovani Giuria es la voz de las ligas de fútbol amateur en el parque donde solía dormir

Show more sharing options

La preparación de Giovani Giuria antes del partido es meticulosa. No hay palco de prensa, ni programa de listas, ni estadísticas previas al partido. La mayoría de las noches, es un espectáculo de un solo hombre. Sólo una tableta, un trípode, una cámara y su voz.

Suena el silbato y comienza la transmisión en directo de Giuria. Narra cada momento amenazador al unísono con los cientos de asistentes a un partido de fútbol aficionado en Van Nuys al que asisten cientos de personas. El partido forma parte de la Liga Morazán, una liga de fútbol aficionado con sede en el condado de Los Ángeles. Minutos antes del descanso, se rompe el 0-0 inicial.

“¡Cuidado! Se viene en el área. ... Dispara al arcoooooo”, exclamó Giuria a través de su livestream en la doble cartelera.

La voz de Giuria crece y resuena: 1-0 para el San Pedro FC.

Giovani Giuria sostiene su trípode mientras comenta un partido de fútbol para su canal de YouTube, Gio Sport. (James Carbone / For De Los)

“Goooool. Gooool. Gooool.”

Al grito de gol inicial de Giuria le siguen cuatro más. El partido termina con una victoria por 3-2 del San Pedro FC sobre el Club Garrafones y la concesión de un gran premio de 7.000 dólares. Giuria baja al campo, navegando por el mar de caras de júbilo y cabezas gachas, preparándose para el segundo partido del campeonato. Se dirige a cada jugador y anota su nombre, apellidos y número de camiseta.

Para Giuria, más conocido en la comunidad futbolística de Los Ángeles por su alias de YouTube, Gio Sport, esto no es un pasatiempo. Es su medio de vida.

Lleva siete años ganándose la vida retransmitiendo partidos de fútbol amateur, acumulando más de 8.000 suscriptores y subiendo más de 4.000 vídeos a su canal de YouTube.

Giovani Giuria saluda a un futbolista antes de un partido del club local. (James Carbone / For De Los)

La enorme cantidad de seguidores de Giuria no se debe a su producción de vídeo de última generación, sino a su forma de narrar el desarrollo del partido y su cadencia con los momentos culminantes del encuentro.

“A todo el mundo le encanta la narración [de Giuria]”, afirma en español Cristóbal Acevedo, director de la liga de fútbol de Van Nuys. “Cuando le vi por primera vez, [su voz] me sorprendió. Suena como un [comentarista] profesional y capta tu atención”.

El estilo de Giuria se remonta a cuando tenía 13 años en Perú y su hermano mayor le regaló una radio antes de marcharse a Estados Unidos. Giuria pasaba horas escuchando las 24 horas del día una emisora de radio deportiva que emitía partidos de la máxima categoría de la liga nacional de fútbol de Perú.

La emisora de radio deportiva se convirtió en su musa. Absorbió cada palabra, inflexión de cadencia y tono de los comentaristas. Hasta altas horas de la noche, la emisora de radio emitía viejos partidos mientras Giuria se dormía, desarrollando inconscientemente los cimientos de su oficio.

“Creo que se me quedó grabado en los sueños”, dice Giuria. “Creo que este tipo de terapia fue importante. ... Y me dio esa confianza que hizo que comentar me resultara tan fácil. Narrar es para mí tan natural como respirar”.

La radio plantó una semilla que floreció hasta convertir a Giuria en licenciada en periodismo por la Universidad de San Martín de Porres de Lima (Perú).

Giovani Giuria comenta el partido Pumas vs. Morellos para su canal de YouTube. (James Carbone / For De Los)

Pero tuvieron que pasar varios años antes de que encontrara su verdadera pasión: narrar partidos de fútbol. Su primera oportunidad le llegó en 2003 en el Estadio Max Augustín de Perú, donde retransmitió en directo por radio un partido entre el Club Deportivo Sport Loreto y el L.D.U. Quito.

Pasaría los siguientes siete años narrando los juegos antes de que decidiera emigrar a los Estados Unidos con su hijo en 2011. Giruria Giuria encontró trabajo en varios concesionarios de automóviles en todo el Valle de San Fernando.

Pero la vida de Giuria cambió drásticamente en 2015, cuando su licencia de conducir fue suspendida. Dijo que sin saberlo había acumulado $2,800 en multas sin pagar después de que afirma que cuando su entonces novia no le notificó que había acumulado todas esas las infracciones mientras tomaba prestado el automóvil de Giuria. hasta que el DMV de California envió una carta alertándolo de la licencia suspendida. La suspensión acabó provocando el despido de Giuria de su trabajo, que exigía una licencia válida.

Se quedó sin hogar y vivió en su furgoneta durante varios meses. Encontró refugio en la plaza de aparcamiento de la esquina del pequeño aparcamiento del Van Nuys Recreation Center. El parque, por aquel entonces, albergaba un campo de fútbol de tierra y una pista de fútbol sala.

Fue allí donde Giuria conoció a Rita Vasquez, asistente de recreación de la ciudad de Los Ángeles. Vásquez se dio cuenta de que Giuria aparcaba en el mismo sitio casi todos los días que iba a trabajar. Las dos acabaron haciéndose amigos.

Vásquez dijo que, “por respeto”, los dos nunca hablaron de la falta de techo de Giuria, pero Vásquez le invitaba a cenar casi todos los fines de semana, sabiendo que él le correspondería si se invirtieran los papeles.

Vásquez recuerda que a menudo le oía decir: “Voy a hacer algo. Sólo que no sé qué”.

Un día, Giuria se dio cuenta de qué era ese algo: Gio Sport. Giuria utilizó el poco dinero que tenía y convenció a T-Mobile para que pasara por alto su crédito y le permitiera financiar una tableta, dijo. Con la tableta y su recién creado canal de YouTube Gio Sport, empezó a retransmitir y a relatr partidos en el centro recreativo de Van Nuys.

Con el tiempo, suficientes equipos y ligas de todo el sur de California solicitaron sus servicios que ya no tenía que vivir en su furgoneta.

“Ser bueno en algo no se hace. Se nace con ello”, dice Vásquez sobre el éxito de Giuria. “Me da mucho placer ver lo lejos que ha llegado”.

A medida que crecía la popularidad de Giuria y se convertía en un fijo en las ligas adultas amateurs más importantes, también aumentaba el número de encuentros con seguidores agradecidos de Gio Sport, que le daban las gracias por proporcionar una plataforma para que los familiares de fuera de Estados Unidos pudieran ver jugar a sus seres queridos.

“Hace que mi trabajo tenga tanto sentido, y cuando [la comunidad] da de corazón, te sientes bendecido”, afirmó Giuria. “Y después de mi muerte, viviré 100 años más gracias a toda la gente que ha visto mis vídeos y ha disfrutado viendo jugar a sus seres queridos”.

