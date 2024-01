Messi debutará en Super Bowl, en comercial de Michelob Ultra

(Uncredited / Associated Press)

Lionel Messi ha ganado los mayores trofeos del fútbol. Ahora será parte del día más importante del fútbol americano.

El astro argentino del Inter Miami, monarca del último Mundial e ícono del fútbol global, aparecerá en un anuncio de Michelob Ultra durante el Super Bowl, reveló el jueves esa marca de cerveza. Un adelanto de lo que será un comercial de 60 segundos muestra a Messi ordenando una cerveza mientras entra a un bar junto a la playa.

Se muestra también la reacción del futbolista cuando la cerveza deja de fluir desde el grifo.

Será la primera vez que Messi aparezca en un anuncio publicitario durante el Super Bowl, un hecho que elevará el impacto publicitario del argentino en Estados Unidos y en el resto del mundo. El encuentro se llevará a cabo el 11 de febrero en Las Vegas.

“Tener al mejor de todos los tiempos, a Lionel Messi, y al escenario del Super Bowl para poner en marcha el año de forma explosiva es algo que nos entusiasma increíblemente”, comentó Ricardo Marqués, vicepresidente de marketing de Ultra, en una entrevista con The Associated Press. “Messi no necesita presentación. El poder que tiene, el impacto que tuvo su llegada a Miami en el mundo del fútbol y más allá nos dejan claro que es ahora un símbolo cultural”.

La asociación de Messi con Anheuser-Busch InBev, productora de Michelob Ultra, comenzó en 2020. El comercial en el Super Bowl es parte de una inversión considerable de esta marca de cerveza en el fútbol.

El aviso sigue a un anuncio en que se reveló que la marca sería patrocinadora global de la Copa América que se realizará este año en Estados Unidos.

Se espera también que Ultra se asocie con el Mundial que se llevará a cabo en 2026 en Estados Unidos México y Canadá. En ese certamen, Argentina buscará revalidar su título.

“Cuando pones todo esto junto, es claro que tenemos un camino muy emocionante frente a nosotros en el contexto del fútbol”, refirió Marqués.

Messi es un sueño de marketing, y ha suscrito acuerdos con marcas gigantes como Adidas, Gatorade, Hard Rock International, Royal Caribbean y Apple TV, entre otras empresas .

Su impacto en las redes sociales es enorme, con casi 500 millones de seguidores en Instagram.

Anheuser-Busch suele gastar millones de dólares en anuncios durante el Super Bowl. En el partido del año pasado, la tarifa era de hasta 7 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos.

Las compañías pagaron a fin de figurar en el mayor escenario publicitario de Estados Unidos, con la esperanza de alcanzar a un público estimado en más de 100 millones de televidentes.

La gigante de las bebidas contrató un anuncio de Michelob Ultra en el pasado Super Bowl, también con un tema deportivo. Contó con la participación de la extenista Serena Williams, el exjugador de los Cowboys de Dallas Tony Romo, el astro del Heat de Miami Jimmy Butler, el golfista Ricky Fowler, la futbolista Alex Morgan y el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Messi ha conseguido más de 800 goles con clubes y selección, con lo cual es uno de los mayores goleadores en la historia.

Logró dos tantos en la final de la Copa del Mundo de 2022, que Argentina le ganó a Francia en penales.

El astro ha ganado cuatro veces la Liga de Campeones, ha conquistado una medalla olímpica de oro y ha sido parte de la obtención de 44 trofeos.

“El arte que él brinda en la cancha atrae a los aficionados de todos los ámbitos de la vida”, enfatizó Marqués. “Es por eso que estamos tan emocionados por Lionel Messi, su sociedad y el rumbo que lleva el fútbol en Estados Unidos”.