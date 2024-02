La mexicana Regina Sirvent hará historia con NASCAR en ‘La Batalla en el Coliseo’

Con tan solo 20 años, Regina Sirvent está a punto de marcar su nombre en la historia de la NASCAR y en el Coliseo Memorial de Los Ángeles cuando este fin de semana del 4 de febrero (1:30 p.m. PT, FOX Deportes) haga parte de “La Batalla en el Coliseo”.

La oriunda de la Ciudad de México se convertirá en la primera mujer en participar en la pista improvisada en el estadio angelino y esto gracias tras haber ganado una votación entre los aficionados para elegir a un participante en el fin de semana de la serie mexicana de NASCAR en Los Ángeles.

Debido a que la pista del inmueble de la calle Figueroa es de tan solo un cuarto de milla a la redonda, la serie no pudo extender la invitación a todos sus participantes, por lo que optó por permitirle a la afición votar por uno de sus pilotos favoritos.

Sirvent no perdió tiempo y se dio a la tarea de hacer campaña en las redes sociales para que votaran por ella, que a la final terminó dándole resultado.

“Empecé a grabar mis videos en los que les decía ‘amigos, ayudenme a votar’ y eso que aún no sabía cuándo iba a ser la fecha de votación, pero luego recibí el apoyo y cariño de toda la afición”, dijo Sirvent a LA Times en Español. “Estoy muy agradecida con toda la afición y sé que no será una carrera fácil porque vamos a estar contra los mejores pilotos de México”.

Siendo NASCAR reconocido por ser un deporte muy anglo y de hombres, Sirvent romperá con el esquema, esperando dejar una buena impresión durante su participación.

“Es un honor por ser la primera mujer y no ser la última”, señaló la piloto, que recientemente fue anunciada como miembro del programa de desarrollo de conductores de la NASCAR Drive for Diversity en 2024. “Todavía no me la creo, especialmente porque entramos aquí gracias al apoyo de toda la gente y todos los ojos van a estar sobre nosotros. Ser la primera mujer en estar en esta pista, es un compromiso con toda la comunidad hispana, con todas las chicas, así que estoy muy emocionada de esa presión”.

Para el vicepresidente ejecutivo de FOX Deportes, Carlos Sánchez, el tener al equipo mexicano de NASCAR compitiendo en territorio estadounidense, representa un paso agigantado en la diversidad. Además, la serie mexicana aprovechará la vitrina que ofrece la Busch Light Clash de NASCAR, que inicia momentos después a las 5 p.m. PT., y en donde compite el regiomontano Daniel Suárez.

“Esta carrera le da la oportunidad a la audiencia que normalmente no ve NASCAR, aquí van a poder aprender un poco más sobre ello”, dijo Sánchez. “Este es el mercado número uno de hispanos”.

El también gerente general de FOX Deportes dijo que se le está dando más “visibilidad a los deportes femeninos y en este caso, tener a una mujer, estamos súper emocionados”.

Sirvent ha tenido la fortuna anteriormente de visitar el Coliseo, del que recalcó la pasión de los aficionados al deporte.

“Siempre peleando fuertemente para poner el nombre de México, de todos, lo más alto posible”, comentó Sirvent. “El apoyo del público de Los Ángeles… me acuerdo de las primeras, que la gente empezaba a escuchar y se ponía loco el ambiente, ya que se viene ahora NASCAR México, no me he podido imaginar”.

En relación a participar en el legendario estadio, Sirvent reconoció el valor del momento que vive y vivirá sobre la pista durante el fin de semana.

“Estamos en un lugar histórico, en un lugar en el que los deportes han destacado muchísimo y que padre ser parte de la historia del Coliseo, parte de la historia que ahora se une a NASCAR México”, dijo la piloto de 20 años.

Sirvent espera que su participación en Los Ángeles le permita a los jóvenes inspirarse para lograr sus sueños.

“A todas las niñas, niños, les digo que no tengan miedo de cometer errores porque es cuando más aprendes. Muchas veces, en mi caso, me daba miedo intentar algo por lo que iban a decir los demás, incluso, pues por ser la primera mujer en correr en la parrilla, en la categoría, sino también en Diversity, era la única mujer en el equipo y de repente te intimida, pero creo que una vez que pierdes ese miedo en la pista y te atreves, estoy segura que vas a ir escalando la escalera”.