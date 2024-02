Rhea Ripley, la ‘Mami’ de WWE, que ha conquistado a Dominik Mysterio y sus fans latinos

En lo que fue un evento para promover Wrestlemania 40 recientemente en la semana del Super Bowl en Las Vegas, Nevada, la campeona de WWE, Rhea Ripley, escuchó el estruendo de las gargantas gritar “Mami, Mami” al momento de salir al escenario del T-Mobile Arena.

Es algo muy común en la carrera ascendente de Ripley en estos días, al encontrar y explotar su identidad de chica mala en la WWE. Los aficionados han caído conquistados por la personalidad de la espigada luchadora australiana, quien es la pareja romántica de Dominik Mysterio, hijo de Rey Mysterio Jr., en el mundo ficticio de la lucha libre estadounidense.

Lo que sí es real es la química importante que han logrado tener estos dos luchadores, aunque Ripley reconoció que no creyó que la química con los aficionados latinos fuera tanta.

“Hay hombres adultos diciendome ‘Mami’”, declaró Ripley con una sonrisa en una entrevista reciente con LA Times en Español. “Vivo para esto”.

Ripley dijo que no pensó que su apodo de “Mami” tuviera tanto éxito hasta que escuchó la recepción de la gente.

“Cuando lo escuché por primera vez no estaba lista para ello, pero me encanta”, reconoció Ripley.

El apodo fue algo muy espontáneo que surgió en el verano de 2022 cuando Ripley salió al ring con una camiseta que decía “I’m your Papi (Soy tu Papi)”, en referencia a una palabra que el legendario luchador fallecido Eddie Guerrero utilizó en 2005 durante su rivalidad con Rey Mysterio. Ripley ordenó esa camiseta para ver cómo reaccionaba la afición y causó un gran revuelo. Entonces, su compañero Damian Priest, de origen boricua, le sugirió que cambiara la frase a “I’m your Mami (Soy tu Mami)”.

La australiana Rhea Ripley es toda una entrella de la WWE. (WWE)

“Los latinos han sido muy importantes especialmente por mis dos latinos en Judgement Day, Damian Priest y mi ‘Dirty Dom’, Dominik Mysterio”, expresó Ripley. “Es definitivamente una afición muy importante. Me encanta que amen a ‘Mamí’, pero no me gusta que odien a ‘Dom’. Deben de mostrarle más cariño”.

Ripley añadió que le gustaría que WWE fuera más seguido a México y Puerto Rico porque la afición latina es muy apasionada y siempre se divierte. Ripley también ha ayudado mucho Dominik en el desarrollo de su personaje en WWE, pues estaba, por obvias razones, altamente asociado con su padre, Rey Mysterio, hasta que comenzó la intensa con Judgement Day. Como rivales, en más de una ocasión Ripley golpeó a Dominik, en algo que curiosamente la misma peleadora ha dicho que fue probablemente lo que ocasionó la buena química entre ellos.

Rhea Ripley y Dominik Mysterio entran al ring durante el WWE SmackDown en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 5 de mayo de 2023 en San Juan, Puerto Rico. (Gladys Vega / Getty Images)

En una edición de Monday Night Raw en septiembre de 2022, Ripley dijo que “había hecho hombre” a Dominik cuando este último se fue al lado oscuro y se unió a Judgement Day.

Desde el punto de vista de Ripley, Dominik se ha desarrollado mucho en el último año y medio, y ha sido gracias a su unión a Judgement Day.

“(Dominik) está saliendo y no le importa lo que la gente diga de él. Está viviendo su propia vida últimamente y está haciendo un nombre por el mismo y siento que yo le he ayudado a sacar esa confianza”, explicó Rhea, “También ha hecho eso por mí, salgo ahí y no me importa. Sé que él está conmigo y yo también estoy detrás de él apoyándolo. Es muy bueno que se haya documentado el progreso de nuestra relación en cámara y fuera de la camara, no podíría estar donde estoy sin él aquí”.

“Todo lo que he hecho es porque ella me ha ayudado. Ha estado haciendo esto por más tiempo que yo. Y ella tiene un año más que yo, así que nos gusta mucho las mismas cosas, nos llevamos bien”, indicó Mysterio en una entrevista con Denise Salcedo. “Me dice cómo usarla en el ring, me ayuda en muchas cosas en general”.

En la vida real, ambas estrellas de la WWE tienen parejas diferentes. En el caso de Ripley, actualmente está comprometida con la estrella de AEW Buddy Matthews. Dominik, por su parte, está comprometido con su novia de toda la vida.

La Campeona Femenina defenderá su título ante Nia Jax en un combate individual en Elimination Chamber 2024 este sábado, 24 de febrero, desde el Optus Stadium de Perth, Australia. También habrá un combate de Chamber para determinar la rival de Ripley en WrestleMania 40, de 6 y 7 de abril en Filadelfia, Pennsylvania.

“Se siente bien, todo lo que he hecho durante los últimos dos o tres años ha llegado a construir este momento”, indicó Ripley, de 27 años, originaria de Adelaide Australia. “Si me silban o me apoyan, no importa, mientras que estén haciendo algún tipo de ruido”.