Andy Ruiz Jr. vuelve al ring para enfrentar a Jarrell Miller en cartelera de mucha acción

Tras casi dos años de ausencia, Andy Ruiz Jr. volverá al cuadrilátero para enfrentar a Jarrell Miller (26-1-1, 22 KOs) el 3 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles.

El boxeador mexicoamericano de peso pesado no pelea desde septiembre del 2022, cuando venció al cubano por decisión, en un combate que dejó muchas dudas a pesar de su victoria.

‘The Destroyer’ (35-2, 22 KOs) se dio a conocer mayormente por su impresionante triunfo por nocaut sobre Anthony Joshua en 2019 en el Madison Square Garden, de Nueva York, para atrapar los títulos del OMB, AMB, FIB y OIB, pero que rápidamente perdió en la revancha cuando el inglés lo dominó para recuperar los cinturones solo seis meses después en Arabia Saudita.

“Estoy muy contento de regresar, por un año y ocho meses no hice nada”, dijo Ruiz Jr. en una conferencia de prensa el miércoles en Nueva York. “Muchas subidas y bajadas, muchas montañas rusas, pero estoy agradecido con Dios por otra oportunidad”.

Ruiz Jr. fue fuertemente criticado por la falta de atención que tuvo después de su victoria sobre Joshua. El peleador no fue disciplinado en su preparación y estuvo más enfocado en atender su acelerada e inesperada fama.

“Será el regreso de Andy Ruiz, un Andy Ruiz consistente, un Andy Ruiz enfocado y no puedo esperar para la pelea”, dijo el excampeón. “Jarrell presenta muchos retos, él es grande y le gusta apabullar a sus oponentes, le gusta salir con todo, no es un oponente fácil. No será un muchacho que pueda caminar sobre él, por lo que tengo que estar enfocado, tengo que estar preparado y tengo que hacer lo que tengo que hacer y ganar mis peleas”.

Miller cayó por nocaut técnico, en lo que fue su primera derrota en su carrera como profesional, en su última aparición en el cuadrilátero ante Daniel Dubois en diciembre de 2023.

“Hubo mucho que ocurrió antes de esa pelea”, confesó Miller. “El tener solo tres semanas y media o cuatro para prepararse para Daniel Dubois no era el momento ideal, pero tomé el riesgo y me puso en la posición que quería, fue una gran cartelera”.

Miller dijo un día después de su pelea ante Dubois, que la “inactividad fue la causante de la derrota”, además de otras situaciones. Entre ese combate y el previo, hubo por lo menos nueve meses de separación.

“Firmar un contrato dos semanas antes de la pelea y mis propios líderes co-promocionales me demandan por $5 millones”, explicó Miller. “No pude organizar un campamento, no pude reunir fondos para entrenamientos, fueron muchas cosas [explícito] y como peleador, estamos arriesgando nuestras vidas ahí, solo queremos enfocarnos en hacer nuestro trabajo y cuando tienes gente quejándose, [molestandote], es difícil hacer ese trabajo”.

Miller dijo que este combate ante Ruiz Jr. será diferente porque tendrá tiempo suficiente para prepararse y tener una mejor presentación.

El enfrentamiento se realizará en una cartelera que de por sí ya tiene grandes atractivos, pues el peso ligero mediano Terence Crawford se verá ante el campeón Israil Madrimov, al igual que Vergil Ortíz, dependiendo si vence a Thomas Dulorme este sábado, enfrentaría a Tim Tsyzu. Y otro plato fuerte será el combate de Isaac ‘Pitbull’ Cruz, que tratará de defender su título de las 140 libras ante José ‘Rayo’ Valenzuela.

“Contento por enfrentar a ‘Rayo’ Valenzuela ahora como campeón del mundo”, dijo Cruz. “Nos vamos a preparar para descifrar el plan de trabajo para ‘Rayo’ Valenzuela y darle una gran pelea a la gente de Los Ángeles”.

Con respecto a combates que podrían surgir en el futuro, ‘Pitbull’ no tiene en mente a nadie, pero abre la posibilidad para cualquiera.

“Quiero hacer peleas con grandes nombres, pero mi mente solo está enfocada en ganarle a ‘Rayo’ Valenzuela y mi promotor Sean Gibbons se encargará de eso”.

Valenzuela tendrá la oportunidad de pelear por un título, a pesar de que suma dos derrotas en sus últimas tres. El oriundo de Los Mochis, Sinaloa, subirá de las 135 libras a las 140 para enfrentar a su compatriota.

“He estado comiendo un poco más y me siento bien, soy naturalmente grande para la división de las 135, entonces pienso que este es el movimiento que necesitaba y que nos sabía que necesitaba”.