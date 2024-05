Fundación de Jaime y Blanca Jarrín otorga siete becas a estudiantes de primera generación

La fundación del exrelator de los juegos de los Dodgers, Jaime Jarrín, anunció que donará más de $50,000 en becas estudiantiles este año.

La Fundación Jaime y Blanca Jarrín se asoció con la firma de abogados, Los Defensores, para ayudar a cerrar las brechas educativas y allanar el camino a los estudiantes universitarios de primera generación que sueñan con convertirse en los primeros de su familia en lograr un título de educación superior.

La ayuda económica consiste de dos becas de $12,500 dólares para estudiantes de Derecho y cinco becas de $5,000 dólares para estudiantes universitarios de periodismo, comunicación y derecho.

“La educación es una herramienta muy importante para el futuro de una persona. Cuando ponemos a los latinos primero, todos somos primeros, y al hacerlo, podemos ayudar a transformar nuestra comunidad y cerrar la brecha educativa”, dijo Jarrín por medio de un comunicado.

Jarrín, el locutor que más tiempo tenía activo en las Grandes Ligas de Béisbol, se despidió en 2022 de los Dodgers tras 64 temporadas.

“Ganar la beca de la Fundación Jaime y Blanca Jarrín me proporcionó una seguridad y un apoyo que no había sentido antes por parte de una fundación. Jaime es una inspiración para las primeras generaciones como yo. Se enfrentó a los mismos retos a los que nos enfrentamos nosotros, y ahora, está liderando el camino para apoyar y empoderar continuamente a estudiantes como yo”, dijo Chrystal López, graduada de UCLA Chicano Studies y ganadora de la Beca de Comunicaciones 2023.

“La Fundación Jaime y Blanca Jarrín no sólo me ayudó económicamente. También me ayudaron emocional y mentalmente. Ganar la beca me motivó a seguir esforzándome cada día y me ayudó a perseverar. Admiro a Jaime Jarrín, porque me he dado cuenta de que ambos nos enfrentamos a los mismos desafíos”, dijo Erick Barbosa, futuro graduado de UC Davis y ganador de la Beca de Comunicaciones 2022.

El plazo de solicitud de becas de este año está abierto a los estudiantes del 6 de mayo al 2 de junio de 2024. Para solicitarla o para obtener más información sobre la beca, visite aquí.