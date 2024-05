Bronny James está listo para ser él mismo, pero la NBA sigue viendo a LeBron James Jr.

Show more sharing options

El muro de cámaras y periodistas enfocó a Bronny James contra el fondo azul, el pendiente de diamante en su oreja derecha reflejando las luces mientras respondía a diferentes versiones de la misma pregunta en el combinado de scouting de la NBA.

“Para ser sincero”, dijo con una suave sonrisa, “es mucho”.

Nadie le preguntó de plano -hubiera sido demasiado grosero, demasiado directo-: “Bronny, ¿no estás aquí sólo por tu padre?”.

Es la pregunta que le ha perseguido por donde sea que vaya.

¿Realmente merecía esos minutos en Sierra Canyon? ¿Era realmente un recluta de cinco estrellas? ¿Se ganó ese puesto en el equipo McDonald’s All-American?

¿Por qué demonios se presenta al draft de la NBA después de promediar 4,8 puntos en su primer año en USC?

Y a principios de esta semana en el NBA combine, cada vez que una pregunta invadía ese tema, James respondía con seguridad.

LeBron James y LeBron James Jr. comparten nombre. No comparten necesariamente un futuro baloncestístico.

“Mi sueño siempre ha sido dar a conocer mi nombre, hacerme un nombre y, por supuesto, llegar a la NBA”, dijo Bronny. “Nunca pensé en jugar con mi padre, pero por supuesto él lo ha mencionado un par de veces.

“Pero sí, no pienso en ello”.

Bronny James se muerde una uña mientras escucha las preguntas de un periodista durante la sesión de prensa del draft. (Nam Y. Huh / Associated Press)

En Chicago, Bronny James dejó claro que quería ser juzgado por sí mismo, independientemente de cualquier otro factor. Quería ser su propia persona.

“Ya sabes, todo lo que sigue a mi padre, la gente intenta relacionarme con eso, y con la grandeza que él ha logrado”, respondió Bronny. “Como si yo no hubiera hecho nada todavía”.

Sin embargo, según ejecutivos de la NBA y ojeadores de toda la liga, eso es imposible.

A pesar de las declaraciones de Bronny, a pesar de las palabras del agente de LeBron James, Rich Paul, e incluso del propio James, el padre y el hijo siguen inevitablemente ligados, la valoración de Bronny en el draft y la agencia libre de LeBron James atadas tan estrechamente como siempre.

Olvídese de las evaluaciones de segunda ronda, varios ejecutivos de la NBA dijeron a The Times que sus equipos han discutido la contratación de Bronny James en la primera ronda en un esfuerzo por atraer a su padre a su equipo en la agencia libre.

“Si eres un contendiente y no estás teniendo esas conversaciones, es irresponsable”, dijo un ejecutivo, que como otro personal de la NBA habló bajo condición de anonimato porque los equipos no comparten su estrategia de draft.

No importa si alguien cree que un plan así funcionará. Demuestra a lo que se enfrenta.

Fuera de la cancha, es inevitable. En la cancha, pasa desapercibido.

Bronny James sonríe mientras mira a un periodista que le hace una pregunta durante su sesión de prensa del martes. (Nam Y. Huh / Associated Press)

“¿Qué le pasa a Bronny?”, quieren saber los directores generales, los visores y el personal.

Bronny entró en el draft de la NBA la semana pasada, de alguna manera famoso y, al mismo tiempo, un misterio del baloncesto. Lo dejó como una perspectiva más seria del draft, pero eso es más que nada relativo.

Su juego en eventos como el Nike Hoop Summit lo dejó como uno de los prospectos más deseados en la clase de reclutamiento de 2023.

Antes de esta semana, los equipos tenían a James clasificado a finales de la segunda ronda, si es que era drafteable.

“No está listo”, dijo un evaluador a The Times.

Todavía había creyentes.

Bronny James puede querer hacerse un nombre; que la NBA se lo permita es una cosa completamente distinta.

Sus defensores en la comunidad de visores de la NBA señalarían diversos factores para explicar la diferencia entre su producción en la USC y su futuro potencial como profesional en la NBA.

A esos scouts les gusta la disposición defensiva de Bronny, su dureza en ese lado del balón. Apuntan a su atletismo y físico como las herramientas que pueden marcar la diferencia en la defensa del punto de ataque.

Si bien en la USC no realizaba tiros puntuales, la sensación era que con el tiempo lanzaría bien el balón gracias a su ética de trabajo y su mecánica.

La primera alarma en el combine saltó cuando Bronny midió sólo 6 pies 1 ½ pulgadas en calcetines - “no juegan en calcetines”, les gusta decir a los ojeadores.

“Si midiera 1,90, estaríamos hablando de él en primera ronda”, dijo un ejecutivo de la NBA a The Times.

Pero no lo mide, y esos centímetros dificultan aún más su camino hacia el éxito. No es imposible: jugadores como Tyrese Maxey, de Filadelfia, y Jalen Brunson, de Nueva York, midieron lo mismo durante sus procesos previos al draft. Sin embargo, ambos jugadores fueron mucho más productivos en la universidad, ayudando a mitigar algunas de esas preocupaciones de tamaño.

Ambos también eran considerados bases, y la mayoría de la gente en Chicago no ve a Bronny como ese tipo de jugador ofensivo.

Desde el punto de vista atlético, Bronny se lució en los primeros compases de la competición, con una vertical de 40,5 pulgadas, la sexta mejor marca. Y el lunes, cuando los ojeadores pudieron verle en la cancha, algunos por primera vez, quemó las redes, lo que le dio cierta expectación de cara al martes.

Sin embargo, en su primera prueba, no estuvo a la altura. Bronny se desvaneció en el juego, mostrando algo de fuego sólo cuando permitió rebotes ofensivos o perdió el balón. Lo más decepcionante para algunos ojeadores es que no parecía que jugara con mucho esfuerzo.

Bronny James, en el centro, conduce hacia la canasta superando a Cam Spencer, a la izquierda, durante el draft de la NBA el martes, durante el primer día de pruebas de cinco contra cinco. (Nam Y. Huh / Associated Press)

“Es demasiado tímido”, dijo un visor familiarizado con Bronny desde hace años antes de la competición.

Después del martes, ese scout parecía un profeta.

Aún así, la expectativa en Chicago era que Bronny finalmente se declararía para el draft y renunciaría a su elegibilidad universitaria restante.

El miércoles, en un último partido de equipo, demostró por qué. Bronny atacó los cierres, jugó con decisión y compitió en el aspecto defensivo.

Fue el mejor escenario para los equipos que buscan ver lo que podría hacer en un entorno más profesional.

Pero no respondió a las preguntas más importantes.

Son demasiado difíciles de entender.

Bronny James, de USC, lucha con Caleb Love, de Arizona, por un balón suelto durante un partido del torneo de la conferencia Pac-12. (John Locher / Associated Press)

“Aquella vez”. “Este asunto.” “Todo por lo que pasaste.” “Una cosa que pasó”.

Nadie, ni los periodistas ni Bronny, se atrevió a decir “paro cardíaco”.

Aunque la atención durante la primera sesión de Bronny con los medios de comunicación en casi un año se centró en su futuro baloncestístico con su padre, un trasfondo de gratitud, perspectiva y miedo fluía de una respuesta a otra.

“Sigo pensando en todo lo que puede pasar”, dijo Bronny.

Y eso tiene que ser aterrador.

El pasado julio, Bronny cayó a la pista dentro del Galen Center de la USC y nadie podía estar seguro de que se levantaría.

Había perdido el conocimiento. Su corazón se paró. Los entrenadores utilizaron un desfibrilador para volver a poner en movimiento su corazón.

Se recuperó más rápido de lo que nadie podría haber pensado. Sus compañeros de equipo le recordaban sentado y bromeando 15 minutos después de caer sin vida a la cancha.

Cuando llegó al hospital, Bronny estaba “neurológicamente intacto y estable”, según su cardiólogo.

Más tarde se sometería a una operación para corregir un defecto cardíaco congénito.

Al comienzo de la competición, los médicos de la NBA le dieron el visto bueno para competir. Pero Bronny aún no se ha librado del miedo.

“Todavía persiste”, dijo.

No se puede ignorar cómo ese incidente, ese asunto, esa cosa que pasó, afectó a lo que pasó la temporada pasada en la USC y afecta a lo que pasará la próxima.

Lo que pasó aquel día de julio, no te lo quitas de encima. Te cambia. Y en el caso de Bronny James, le hizo sentirse agradecido.

“Es algo estupendo lo que me ha pasado, en el sentido de estar agradecido por todo y cosas así”, dijo. “He trabajado mucho para volver. Así que siento que me he ganado la oportunidad”. La forma en que todo esto irá en el draft de la NBA y cómo debería ir son probablemente dos cosas diferentes.

LeBron James, a la derecha, y su esposa Savannah observan a su hijo Bronny desde las gradas durante una práctica en el draft de la NBA. (Nam Y. Huh / Associated Press)

La llegada de Bronny a la NBA iba a ser el capítulo final de la carrera de LeBron. Lo dijo en 2018 y, dos años después, calificó la idea de formar equipo con su hijo como “un sueño.”

Sin embargo, a medida que ese sueño comenzó a parecerse cada vez más a una realidad, hubo un cambio. En privado, la gente que rodeaba a James comenzó a dar marcha atrás en esos deseos, tratando de desvincular su futuro del de su hijo. Públicamente, él hizo lo mismo.

Y esta semana en Chicago, Bronny articuló claramente que su objetivo era llegar a la NBA - no llegar a la NBA como compañero de equipo de su padre.

Pero, ¿alguien les escucha?

Los equipos contendientes han hablado de fichar a Bronny apenas en sus 20s, a pesar de no tener espacio para hacer a LeBron una oferta máxima. Tal vez, el pensamiento es, James realmente consideraría la firma de la excepción de nivel medio si seleccionaran a su hijo.

“Sinceramente, creo que esto es un asunto serio. Y no creo que haya un pensamiento de, ‘Sólo estoy reclutando a este chico sólo porque voy a tener a su padre’”, dijo Bronny. “No creo que un GM permita eso”.

Tal vez no, pero se está discutiendo.

La opinión predominante en la NBA es que LeBron decidirá finalmente permanecer con los Lakers en la agencia libre este verano, independientemente de quién elija a Bronny.

Los Lakers, que tienen la elección global nº 55 del draft, realizaron una entrevista de prospección con Bronny y son vistos por fuentes de la liga como el suelo de Bronny.

Si los equipos deciden draftear a Bronny únicamente por sus habilidades y proyecciones, sin duda serán acusados de intentar atraer a LeBron antes de su 22ª temporada.

Es una garantía, una de las únicas que se pueden encontrar en el proceso previo al draft.

En su primera audición para la vida como jugador profesional de baloncesto, Bronny dijo que quería aislarse del éxito de su padre. Quería que su futuro girara en torno a su juego y no a su nombre.

Pero, como saben los hijos de los más exitosos y famosos, eso nunca forma parte del trato.

Tal vez Bronny tenga la oportunidad de demostrar que puede ayudar a ganar a un equipo de la NBA, que puede ser el tipo de jugador defensivo que sabe tirar y que los equipos ansían.

O tal vez sea un peón en un esquema, un riesgo calculado en un draft mal considerado.

Será un camino duro, y él se ha levantado de más duro.

Pero Bronny James dice que está preparado.

Y por ahora, todo lo que se puede hacer es escucharle.

Los redactores Ryan Kartje y Richard Winton han contribuido a este reportaje.