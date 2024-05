Ten Hag está seguro que seguirá como entrenador de Manchester United a pesar de difícil temporada

(Steven Paston / Associated Press)

Erik ten Hag está convencido que seguirá como entrenador del Manchester United la siguiente temporada después de reunirse con la jerarquía del equipo en la antesala de la final de la FA Cup que se realiza el sábado.

El holandés ha encabezado la peor temporada del United en 34 años y su peor ubicación en la era de la Liga Premier, al terminar en la octava posición.

El viernes se reportó que perdería su trabajo incluso su gana la copa contra el campeón de liga, el Manchester City, en Wembley.

Ten Hag dijo que ya se había reunido con el nuevo copropietario Jim Ratcliffe para revisar la temporada y que no necesitaba de garantías sobre su futuro.

“No es necesario, vamos para la próxima temporada”, dijo antes de añadir que saldrá de vacaciones el domingo.

Varios nombres han surgido como potenciales sucesores de Ten Hag en caso de que sea despedido, incluidos Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Kieran McKenna, Thomas Frank y el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate.

El multimillonario británico Ratcliffe adquirió 27,7% de las acciones del United en febrero e inmediatamente retó a Ten Hag a asegurar la clasificación para la Liga de Campeones, lo que no consiguió.

Los exentrenadores del United, David Moyes y Louis van Gaal, fueron despedidos después de no avanzar a la Liga de Campeones. José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer también perdieron su trabajo cuando quedó claro que era muy poco probable que aseguraran un lugar entre la élite de Europa.

A lo más que aspira Ten Hag es a participar en la Europa League si el United gana la FA Cup.

De cara a la final, el entrenador del City, Pep Guardiola, simpatizó con Ten Hag, quien ha tenido que lidiar con una gran cantidad de lesiones. El United no podrá contar con los defensas Harry Maguire y Luke Shaw para la final.

Pero Guardiola acepta que la presión estará en su contraparte, en caso de que no obtenga el trofeo.

“Entonces, en grandes clubes como el United y el City, cuando no ganas siempre estás en problemas. No es un secreto”, afirmó. “Hemos hecho lo que hemos hecho, pero estaría en problemas si no ganáramos”.