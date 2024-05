Dónde, hora, TV, cómo ver el regreso de Conor McGregor vs. Michael Chandler en UFC 303

(ASSOCIATED PRESS)

Show more sharing options

Conor McGregor está nuevamente de regreso a las artes marciales mixtas tras una ausencia de tres años para enfrentar a Michael Chandler en la velada de UFC 303, que se llevará a cabo en Las Vegas el 29 de junio.

El irlandés regresará al octágono después de que se fracturó la pierna en la primera ronda de su tercer choque ante Dustin Poirier, en un combate de UFC 264 en julio de 2021.

Chandler ha dicho en varias ocasiones que ha estado listo para enfrentar a quien fue considerada la máxima atracción de UFC por varios años, sin embargo, Dana White, dijo que no había urgencia en realizar el combate.

Anuncio

“Hay muchos tipos de cosas que suceden detrás de bambalinas, es cuestión de timing”, dijo White, el presidente de UFC durante una conferencia de prensa en la velada de UFC 300. “Chandler ha estado listo, pero Conor no lo ha estado. Hemos hablado acerca de esto… ha tenido muchas obligaciones que atender”.

En este nuevo regreso de ‘The Notorious’, el peleador de 35 años, prometió bajar el tono. En una entrevista con The Mac Life, el excampeón de UFC dijo que no tiene claro de cómo le beneficia atacar emocionalmente a su rival de turno, además, aseguró saber qué esperar cuando enfrente a Chandler en su regreso.

“No creo que vuelva a llegar a ese nivel”, aseguró McGregor. “No sirve un propósito, no me sirve bien. Es como una cara pálida y un cuerpo específico. Él tiene sus movimientos, un patrón de comportamiento en los que se mueve… soy consciente de ello y me estoy preparando para una multitud de posibles resultados y alistándome de la mejor manera posible”.

Chandler cree que este nuevo regreso de McGregor podría romper récords de audiencia.

“Esta es una pelea grande”, dijo Chandler a The MMA Hour. “Yo diría, y esto no es una falta de respeto a nadie, que queremos romper ese número de Khabib [Nurmagomedov], los 2,4 [millones de compras Pago por Evento]. Eso fue enorme debido a la animosidad [enre ellos] y al atleta musulmán más grande del planeta. Tenía todas las características para hacer ese tipo de número. Este, el regreso de Conor [versus] uno de los tipos más violentos del deporte. Tenemos 73 días para construir esto”.

Datos de la velada

Cuándo: Sábado, 29 de junio

Hora: Preliminares a las 3 p.m. PT; Cartelera Principal a las 7 p.m. PT

Dónde: T-Mobile Arena de Las Vegas

TV/Streaming: ESPN / ESPN+

Cartelera

Conor McGregor vs. Michael Chandler

Jamahal Hill vs. Carlos Ulberg

Cub Swanson vs. Andre Fili

Joe Pyfer vs. Marc-Andre Barriault

Mayra Bueno Silva vs. Macy Chiasson

Michelle Waterson-Gómez vs. Gillian Robertson

Rei Tsuruya vs. Carlos Hernández

Ricky Simon vs. Vinicius Oliveira

Payton Talbott vs. Yanis Ghemmouri

Andrei Arlovski vs. Martin Buday

Charles Jourdain vs. Jean Silva