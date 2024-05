MLB extiende licencia del dominicano Wander Franco hasta el 14 de julio

(Kevin M. Cox / Associated Press)

Show more sharing options

La Major League Baseball y la asociación de jugadores extendió la licencia administrativa de Wander Franco hasta el 14 julio.

El campocorto dominicano de los Rays de Tampa Bay no ha jugado desde el 12 de agosto mientras la MLB continúa la investigación sobre las acusaciones de que sostuvo una relación con una menor de edad.

La licencia no es disciplinaria, según la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, por lo que le siguen pagando al pelotero. Franco, que tiene un salario de dos millones de dólares este año, sigue en su nativa República Dominicana mientras continúan la investigación de las autoridades.

Anuncio

Franco ingresó a la lista de restricciones una semana el 14 de agosto, mientras que la MLB inició una investigación después de que surgió un mensaje en redes sociales sugiriendo que Franco sostuvo una relación con una menor. The Associated Press no ha podido verificar los supuestos mensajes.

El campocorto fue cambiado a licencia administrativa el 22 de agosto y se mantuvo ahí hasta el final de la temporada. No hay licencia durante el receso de campaña, pero la reanudaron el primer día de la temporada y hasta el primero de junio.

MLB seguramente esperará a que concluya la investigación en la República Dominicana antes de decidir si habrá castigo o no.

Franco originalmente fue acusado de explotación comercial y sexual, además de lavado de dinero —cargos que pueden llevar hasta 30 años de prisión— Franco en cambio enfrenta acusaciones de abuso sexual y psicológico, según la resolución del juez la cual obtuvo la AP.

Franco no ha sido acusado formalmente, pero de ser encontrado culpable podría pasar entre 2 y 5 años en prisión.

Franco, quien cumplió 23 años el primero de marzo, estaba en medio de su tercera campaña en las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .281, con 17 jonrones, 58 remolcadas y 30 bases robadas en 40 intentos en 112 juegos.

Franco firmó un contrato de 11 años y 182 millones de dólares en noviembre 2021.