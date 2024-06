Argentina: River vence a Tigre con hat trick de Borja, Boca cae ante Platense

Show more sharing options

Un Miguel Borja en estado de gracia marcó un triplete para que River Plate venciera 3-1 a Tigre en el estadio Monumental, en tanto Boca Juniors entregó una pálida imagen y sucumbió el domingo 1-0 en su visita al modesto Platense, en partidos disputados el domingo por la cuarta fecha de la liga de Argentina.

Borja, convocado para la Copa América por la selección Colombia, marcó dos penales, a los 12 y 58 minutos, y otro tanto a los 53 para darle la victoria al “Millonario”, que quedó a un punto de los líderes, Racing Club y Talleres. Para Tigre igualó transitoriamente Gonzalo Maroni, también de penal, al cierre del primer tiempo.

“Esto es algo muy bonito, que motiva a uno a seguir esforzándose. Quiero estar a la par de 2016, cuando también hice muchos goles”, declaró el delantero colombiano, quien convirtió su segundo triplete en River.

Anuncio

El equipo de Martín Demichelis cerró de gran forma una semana que había arrancado torcida, con una derrota 1-0 ante Argentinos Juniors por la liga, y que empezó a enderezar con una victoria 2-0 sobre el venezolano Deportivo Táchira, resultado que le permitió terminar la fase de grupos de la Copa Libertadores como mejor primero.

En el estadio Vicente López, el argentino-español Mateo Pellegrino, hijo del entrenador Mauricio Pellegrino, convirtió a los 67 minutos para el “Calamar”, que mereció ganar por una diferencia mayor.

El “Xeneize” jugó con diez desde el primer tiempo, por la expulsión de su capitán Marcos Rojo.

“Espero que no lamentemos los puntos perdidos más adelante. Lamentablemente, contra equipos luchadores nos está costando, de visitante se nos hace difícil. Nos quedan Vélez y la Copa Argentina para terminar este tramo del año”, declaró el arquero boquense Sergio Romero.

El equipo de Diego Martínez venía de igualar 0-0 con Talleres por la iga — en la que solo sumó cuatro de 12 puntos — y de golear 4-0 a Nacional de Potosí por Copa Sudamericana, en ambos casos en La Bombonera.

Para la visita al estadio Vicente López, Boca no contó con el atacante uruguayo Edinson Cavani por una molestia en un tobillo y recuperó al zaguero peruano Luis Advíncula, quien estuvo fuera dos semanas por una distensión.

En la primera etapa hubo una clara falta penal de Rojo sobre Gastón Suso, no cobrada por Nicolás Ramírez ni advertida por el VAR.

La visita manejó la pelota, pero el anfitrión fue el dueño del trámite. Todo se complicó aún más para el “Xeneize” cuando Rojo recibió la segunda amarilla a los 35 por un manotazo en la cara de un rival.

El “Calamar” siguió cosechando méritos en el complemento. Y el cero se quebró cuando tras una gran atajada de Romero, Pellegrino apareció para empujar la pelota a la red para encaminar la primera victoria de su equipo en el certamen.

Boca no reaccionó. Por el contrario, la diferencia a favor del conjunto dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gomez pudo ser mayor de no haber sido por las intervenciones de Romero y algunos despejes in extremis de la retaguardia visitante.

Platense casi terminó pagando caro su falta de efectividad, ya que en tiempo añadido, el sustituto Norberto Briasco desperdició una inmejorable posibilidad para empatar.

Hacía siete partidos, y 27 años, que el “Calamar” no vencía a Boca, que a su vez no convirtió en tres de las cuatro fechas del torneo.

Talleres, con un doblete del chileno Bruno Barticciotto, se subió a la cima al vencer 4-2 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Con un gol en tiempo añadido del veterano Marcos Ruben, en su regreso al club, Rosario Central rescató una igualdad 1-1 como local frente a Lanús. En el “Canalla” debutó Enzo Copetti.

Además, Instituto venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima en Córdoba.