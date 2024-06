Chile y Perú debutan en la Copa América con un partido que será de alto voltaje

Un enfrentamiento entre las selecciones de Perú y Chile en una Copa América es siempre uno de los platos fuertes que se puede vivir en Sudamérica, pero este enfrentamiento que se ha trasladado a territorio estadounidense, tras la celebración de la Copa América Centenario de 2016, tiene un significado muy particular para ambas escuadras que luego de 84 enfrentamientos en su historia, vemos que Chile ha logrado 46 triunfos frente frente a los 24 que ha protagonizado Perú y un saldo de 14 empates.

En esta ocasión el llamado “Clásico del Pacifico” que se jugará este viernes en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, tiene un atractivo mucho mayor que el que pudo tener incluso en el más reciente partido que Perú y Chile jugaron por las eliminatorias al mundial del 2016. En ese encuentro del pasado mes de octubre del 2023, el equipo austral se impuso con marcador de 2-0 a la bicolor que para entonces estaba siendo dirigida por el hoy destituido director técnico Juan Reynoso.

Ahora la fanaticada se muestra bastante optimista, a pesar del modesto desempeño de la selección peruana que ahora ha puesto sus esperanza en el director técnico uruguayo Jorge Fossati, quien ha estado llevando al equipo y a los seguidores por un camino hacia la recuperación de su confianza, producto de los partidos amistosos que se jugaron antes de su llegada a la Copa América 2024, donde lograron modestas victorias frente a República Dominicana y El Salvado, además de un empate sin goles frente su similar de Paraguay.

El técnico Jorge Fossati, izquierda, mira al delantero Paolo Guerrero durante la conferencia de prensa previa al partido que disputarán Perú frente a Chile en Arlington, Texas, en su debut en la Copa América. (Julio Cortez/AP)

De esta manera, las oncenas de Perú y Chile debutarán este viernes en el estadio de los Cowboys de Dallas de la NFL, en lo que será el segundo encuentro del torneo del Grupo A que lo integran igualmente las selecciones de Argentina y Canadá, que fueron las encargadas de inaugurar el torneo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta con victoria de la albiceleste de 2-0 con goles de Julián Álvarez (min.49) y Lautaro Martinez (min 88).

Será un partido que tendrá una enorme dosis de emociones y sentimientos encontrados ya que será el primer partido de Perú frente a un rival que ahora es dirigido por su anterior técnico, el argentino Ricardo Gareca, quien estuvo al frente del seleccionado que llevó al Mundial de Rusia 2014 luego de 36 años de ausencia, al subcampeonato de la Copa América 2019 y a las semifinales de la edición 2021, además de llevar a la selección al repechaje intercontinental para el Mundial de Qatar 2022, donde lamentablemente cayó ante Australia en la tanda de penales.

El técnico de la selección chilena Ricardo Gareca habla con los periodistas durante la conferencia de prensa previa al partido de la Copa América del equipo contra Perú. (Julio Cortez/AP)

Desde del otro lado

Tras no haber llegado a un acuerdo satisfactorio con la Federación Peruana de Fútbol, Gareca decidió asumir la dirección técnica de la selección de Chile al principio del 2024 y ésta será la primera ocasión que enfrente al equipo que dirigió por ocho años y que los hizo crecer y creer como equipo.

Aunque Gareca se siente muy agradecido por la confianza que recibió del pueblo peruano y de su equipo mientras estuvo al frente, hoy el técnico argentino se encuentra enfocado en la selección que ahora dirige y buscará hacer su trabajo en este primer desafío oficial que asume en un torneo oficial frente a la selección de Fossati, que para él también será su primera prueba de fuego y presentación oficial en un torneo frente al equipo.

Fossati asumió las riendas de Perú a finales del 2023 y todavía no ha tenido participación con el equipo durante la eliminatoria para el Mundial 2026 que tiene a Perú en la penúltima posición de la tabla de la clasificación. Sin embargo, ha decidido aceptar el desafío de recuperar la confianza del equipo con algunas nuevas fichas del fútbol local, otras caras conocidas veteranas de la pasada gestión como el goleador histórico de la selección Paolo Guerrero, quien llega a su sexta Copa América con 40 años de edad, los defensores Carlos Zambrano, Luis “el rayo” Advíncula, el guardameta Pedro Gallese y el atacante Edison “Oreja” Flores, a quien conoce muy bien tras haber ganado el torneo local como técnico de Universitario de Deportes.

Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, habla con los medios en la conferencia de prensa previ al partido del viernes frente a Chile. (Julio Cortez/AP)

Una de las decisiones cuestionables por algunos y anheladas por otros, es la inclusión en los convocados del mediocampista Christian Cueva, quien ha estado inactivo por un buen tiempo, incluso no jugó ninguno de los amistosos que disputó el equipo antes de llegar a territorio estadounidense. No obstante, Jorge Fossati decidió incluirlo en la lista de 26 convocados, aunque se espera que no sea titular en el debut de la Copa. Otro al que decidió darle un voto de confianza fue al delantero André Carrillo, así como al mediocampista Sergio Peña que tampoco ha estado a su mejor nivel.

Por otra parte, aparece la inclusión de nuevos elementos que Fossati conoce muy bien, como el joven Piero Quispe, campeón del torneo local con Universitario de Deportes, Joao Grimaldo, el joven Franco Zanelatto y el lateral nacido en Dinamarca Oliver Sonne, que debutó en marzo en la selección tras culminar su proceso de naturalización y que nunca tuvo su oportunidad de debutar en el equipo cuando Reynoso estuvo al frente.

Completan la plantilla el italo-peruano Gianluca Lapadula en el ataque, los defensores Anderson Santamaría, Luis Abram, Aldo Corzo, Alexander Callens, Miguel Araujo y Marcos López, los mediocampistas Wilder Cartagena y Jesús Castillo, así como los delanteros Andy Polo, Bryan Reyna y el recién incluido José Rivera.

Quedaron fuera de la lista, el defensor Renato Tapia por asuntos contractuales, donde la Federación Peruana de Fútbol no le dio las facilidades al jugador de obtener un seguro ante alguna lesión que pudiera sufrir durante el torneo. Tras esta situación, Tapia decidió no asistir al torneo. Otro que no está presente en la competencia futbolística por lesión es Yosimar Yotun ni tampoco está Miguel Trauco quien al final no fue convocado en la lista de 26 de Fossati.

Chile y Perú se han enfrentado en 84 ocasiones con 46 triunfos de la roja, 24 de la blanquirroja y 14 empates. (Karel Navarro/AP)

Los muchachos de Gareca

Desde siempre se ha sabido que el estilo de Ricardo Gareca es darle un segundo aire a las grandes figuras del equipo con la oportunidad de revitalizarse junto a sangre nueva, pero eso tiene sus excepciones.

En esta oportunidad y en lo que será su debut como técnico de Chile en un torneo oficial, Gareca ha decidido incluir en su plantilla al legendario portero Claudio Bravo, así como a los delanteros Alexis Sánchez y Eduardo “Turboman” Vargas, quienes estuvieron en el equipo que logró levantar la Copa América de 2015 y la Centenario de 2016 que celebró aquí en Estados Unidos.

Pero como dijimos antes, Gareca tiene sus excepciones en las oportunidades para las figuras pasadas del equipo y en su lista de convocados no figuraron ni Arturo “El rey” Vidal ni tampoco el polémico defensa central de “La roja”, Gary “Pitbull” Medel.

Ricardo Gareca ha depositado se confianza en el veterano arquero Claudio Bravo para pararse frente a la portería de la oncena de Chile. (Julio Cortez/AP)

Para este encuentro podría abrir Vargas, Sánchez y Bravo como titulares del plantel para guiar un partido donde buscarán darle la batalla a un rival que conocen muy bien y que su nuevo técnico conoce a la perfección los alcances individuales de muchos de los jugadores del equipo peruano.

Gareca sumó también en la convocatoria a los defensas Mauricio Isla, Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Benjamín Kuscevic, Thomas Galdames Godoy Cruz y Nicolás Fernández, A los mediocampistas Erick Pulgar, Marcelino Nuñez, Rodrigo Echeverría, César Pérez, Diego Valdés y Esteban Pavez, además de los delanteros

Darío Osorio, Víctor Dávila, Marcos Bolado, Cristian Zavala y Maximiliano Guerrero.

Las alineaciones probables por confirmar

Perú: En el arco estará “El pulpo” Pedro Gallese y frente a él tendrá a Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Alexander Callens. Andy Polo y Marcos López estarían como carrileros, mientras que Sergio Peña, Wilder Cartagena y Piero Quispe lo harán en el centro del campo y en la delantera estarían alineando Bryan Reyna y Gianluca Lapadula.

Paolo Guerrero (Julio Cortez/AP)

Chile: Por la oncena chilena podrían estar saltando al terreno desde la portería con Claudio Bravo, los defensas Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky y Gabriel Suazo, mientras que que en el medio podrían contar con Marcelo Núñez y Erick Pulgar, mientras que Alexis Sánchez, Víctor Dávila, Diego Valdés estarían en el ataque con Eduardo Vargas en solitario en la delantera.