El mexicano ‘Gullit’ Peña debuta con el Racing LA en amistoso en Bell Gardens

No habían pasado las 12 horas de haber aterrizado en Los Ángeles y ya Carlos Peña se estrenaba con su nuevo equipo, el Racing Los Angeles FC de la United Premier Soccer League (UPSL), que ocupa el cuarto nivel en la pirámide futbolística de Estados Unidos.

El ‘Gullit’ vistió la banda de capitán y estuvo presente en casi todo el juego amistoso ante el AMSG FC II, con el que empataron 2-2 en el Bell Garden Sports Center el miércoles.

“Emocionado por este nuevo reto”, dijo Peña a LA Times en Español tras el encuentro. “Me cuentan que van acabando la temporada, traen buen ritmo y eso me sirve mucho para irme adaptando al ritmo de juego en los Estados Unidos”.

El exjugador de la selección de México jugó por siete meses con el Hutten SC en la Liga Premier de Siria y estará en el Sur de California hasta que pueda arreglar un traspaso a Arabia Saudita o Emiratos Árabes, en donde ya jugó con el Al Dhaid de la primera división.

El presidente de Racing LA, Mario Rangel (izq) y el agente FIFA, Morris Pagniello (der), dan la bienvenida al club angelino al mexicano Carlos ‘Gullit’ Peña. (HANDOUT / RACING LA)

“Esto va para grande y se está trabajando bien y ahí vamos, con mucha ilusión”, dijo Peña. “El recorrido que he tenido a lo largo de mi carrera, toda la experiencia, lo que pueda ayudar a aportar con goles, asistencias, la mentalidad también. Hay chavos que quieren aprender y estoy para ellos y darles el 100%”.

En caso que no se concrete algo en los siguientes dos meses, Peña podría quedarse en Los Ángeles hasta el final de este año.

“Es un profesional”, dijo Kley Bejarano, el entrenador del conjunto angelino. “Es un jugador de mucha jerarquía, de mucha experiencia y esperamos que venga a aportar su experiencia a los chicos”.

Debido al conflicto actual que se vive en Siria, la liga tenía que en ocasiones detenerse por semanas para después continuar con el campeonato, por lo que quizá abandonar ese país fue la mejor opción para el jugador buscar otros rumbos.

Bejarano espera aprovechar el tiempo que permanezca el futbolista mexicano en su escuadra.

“Sabemos que está acá de paso, que quizá se vaya a Arabia, es un puente para que él mantenga ritmo, para que juegue”, dijo Bejarano. “Mi primera impresión, es que es un chico muy humilde y eso habla cómo es como persona”.

El agente de Peña, el australiano Morris Pagniello, fue el organizador de la llegada a Racing LA, que es parte de Racing City Group y del cual es cofundador.

Aunque los planes inmediatos son el de llevar a Peña de regreso al Medio Oriente, a largo plazo lo ve de regreso a Estados Unidos.

“Estoy seguro que después de ir afuera, volverá aquí para terminar su carrera y creo que es una ocasión muy linda para los niños y el club tener gente así”, dijo Pagniello, quien aseguró que Racing LA tendrá más figuras por venir. “No es el primero que va a estar, pues van a venir varios más en septiembre para completar el equipo y el prestigio del club”.

Sobre el aporte que espera Pagniello de su cliente con el equipo, señaló que lo bueno y lo malo que ha vivido el jugador va a ser una aportación positiva.

“‘Gullit’ fue un jugador muy bueno, con altas y bajas en su carrera y es un ejemplo en todo porque cuando tuvo malos momentos se levantó y otras vez se cayó y así es la vida”, dijo Pagniello. “Es un chico de una familia muy humilde, de un pueblo muy pequeño en México, salió a Europa y ahí estaba figurando, por lo que todo eso ayuda a los chicos que como él puedan llegar a cumplir sus sueños”.

Para Miguel Rangel, el presidente de Racing LA, la llegada de Peña, aunque será por muy poco tiempo, tiene un valor para lo que están construyendo como marca.

Rangel proviene de México y estuvo en Los Ángeles para la presentación de ‘Gullit’, además de supervisar el trabajo del club que maneja el colombiano Bejarano.

“Venimos a apoyar este proyecto que lleva Kley, vemos el crecimiento del fútbol en Los Ángeles y hay que trascender fronteras”, dijo Rangel. “Emotivo tener a un jugador como ‘Gullit’ Peña. Viene con muchas ganas, de un viaje largo, pero con la disposición de aportar, de estar cerca de los jugadores. Se vivió un ambiente bonito aquí en las canchas”.

Sobre sus primeros minutos en la cancha con el Racing LA, Peña recalcó la dinámica con la que se llevó a cabo el partido.

“Lo vivimos en México, en todas partes del mundo, a veces los de abajo le meten más intensidad que los equipos de primera división”, dijo Peña. “También depende del tipo de cancha, como la sintética, es más duro, más rápido, y es cuestión de adaptarnos lo más rápido posible”.

Peña se vio por momentos rodeado de chicos que buscaban los autógrafos y la foto, además de saludarlo.

“Contento, no soy una persona desconocida obviamente y gracias a Dios he hecho algo bien para que se acuerden de mí, aunque no me hayan visto mucho en vivo, pero sí en videos… Cuando era pequeño también tenía mis ídolos y quería hacer lo mismo que ellos”, dijo el ‘Gullit’.