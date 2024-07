España conquista su cuarta Eurocopa al vencer 2-1 a Inglaterra en la final

(Frank Augstein / Associated Press)

España ha vuelto al trono del fútbol por cuarta vez, un récord absoluto. Para Inglaterra, ha sido otra agónica que se suma a décadas de sinsabores en las grandes citas.

Al completar un torneo que el equipo dominó de principio a fin, España doblegó el domingo 2-1 en la final de la Eurocopa, con Mikel Oyarzabal como el inesperado autor del gol de la victoria a los 86 minutos.

Oyarzabal se deslizó para puntear al fondo el centro de Marc Cucurella cuando todo indicaba que la final en el Estadio Olímpico de Berlín se iba a una prórroga tras otra agónica reacción de Inglaterra en el torneo.

El sustituto Cole Palmer empató para los Tres Leones a los 73 minutos luego que Nico Williams había abierto la cuenta a los 47 tras un pase del prodigio juvenil Lamine Yamal.

España quedó como la selección más laureada del Campeonato Europeo. También se consagró en 1964, 2008 y 2012.

“Hemos sufrido como animales. No somos conscientes de lo que hemos logrado y lo que se está viviendo en España. Hemos hecho historia”, dijo Williams. “Campeones de Europa y ahora por el Mundial (de 2026)”.

Que Yamal y Williams se combinasen para el primer gol marcó un momento perfecto en la final por ser los rostros de una vibrante y multicultural selección que refleja la nueva realidad en España.

La madre de Yamal es de Guinea Ecuatorial y su padre es de Marruecos. Williams, su compañero de ataque, tiene padres de Ghana que llegaron a Europa en busca de una mejor vida. Para llegar a España, tuvieron que cruzar gran parte del desierto del Sáhara a pie.

“Toda nuestra gente se lo merece. La familia, la afición... Nadie puede con nosotros”, señaló Williams. “Ya decía yo que éramos un equipazo”.

A diferencia de su hermano Iñaki, quien juega con la selección de Ghana, Nico decidió representar a España y será un héroe por su gol en la final.

También lo serán Oyarzabal y el resto de la selección española, que ganó sus siete partidos que disputó en el torneo — algo sin precedentes. Se impusieron ante los gigantes europeos Alemania, Francia e Inglaterra, uno detrás del otro en la fase de eliminación directa.

“He hecho mi trabajo, lo que me tocaba en cada momento. He tenido la suerte de dar la victoria”, indicó Oyarzabal, quien había ingresado a los 68 minutos por el capitán Álvaro Morata. “Al final, cuando pasas procesos jodidos, ya solo el hecho de estar aquí entre los 26, lo valoras mucho, y si tienes la suerte de poder ayudar hoy como me ha tocado a mí, pues es lo máximo”.

España vuelve a estar en la cima del fútbol. Su selección femenina conquistó el Mundial femenino y los hombres ganaron la Liga de Naciones de la UEFA en 2023.

La selección masculina de Inglaterra, cuna del fútbol, sucumbió por segunda vez seguida en la final de una Euro y sigue esperando por un título en las grandes citas desde que se coronó como local en la Copa del Mundo de 1966.

Fue otro doloroso revés para una selección acostumbrada a quedarse debiendo. La más reciente tuvo como testigos al príncipe Guillermo — heredero del trono británico — y al rey Felipe de España en el estadio que se construyó para los Juegos Olímpicos de 1936.

“Hemos competido hasta el último momento de la final”, dijo el seleccionador inglés Gareth Southgate. “No supimos mantener la posesión lo suficiente y con eso ellos controlaron el partido. Fueron goles con lo justo, pero España fue el mejor equipo del torneo y se lo merece”.

Después del silbatazo final, Williams se llevó las manos al rostro antes de ser abrazado por sus compañeros. Dani Carvajal se derrumbó en el césped y su eufóricos compañeros se le abalanzaron encima.

Yamal, Cucurella y Dani Olmo fueron de los primeros que saltaron los vallados para alcanzar el extremo sur del estadio donde se encontraban los hinchas de la Roja.

Desde 2021, los equipos de hombres han ganado 23 grandes finales consecutivas a nivel de clubes y selecciones.

“Hoy ha sido un día maravilloso, donde se ha coronado un auténtico equipo como campeón de Europa, con merecimiento”, indicó el seleccionador español Luis de la Fuente. “Era un partido de madurar, madurar y madurar. Ellos interpretan todas las situaciones del juego. Para mí son los mejores del mundo”.