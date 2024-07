LeBron James, a sus 39 años, sigue siendo el centro de atención de USA Basketball en París

(Altaf Qadri / Associated Press)

Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Derrick White y Devin Booker salieron a la duela a calentar para un partido de exhibición en Abu Dhabi como parte del equipo olímpico de baloncesto masculino de Estados Unidos.

Todos fueron recibidos con algunos aplausos. Y entonces llegó LeBron James. La multitud se hizo más ruidosa de inmediato, el volumen subió hasta que clavó en balón en la canasta acompañada con el rugido más fuerte que la arena pudo reunir.

“Sigue siendo LeBron”, dijo el entrenador asistente de Estados Unidos, Erik Spoelstra.

A los 39 años, comenzando la temporada 22 de su carrera profesional, el líder de todos los tiempos en puntos de la NBA, pronto se convertiría en el primer jugador masculino en representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos en tres décadas diferentes.

Es por eso que USA Basketball lo quería tanto en este equipo que se dirige a los Juegos Olímpicos de París a finales de este mes, porque no hay duda de que hace que el equipo sea aún más favorito para una quinta medalla de oro consecutiva.

James hizo su debut olímpico en 2004, recién salido de su temporada de novato, en el equipo que terminó tercero en los Juegos de Atenas. Le siguió en 2008 y ganó el oro, luego el equipo de los Juegos de Londres en 2012, donde ganó una vez más. No ha jugado en los Juegos Olímpicos desde entonces.

Estados Unidos ganó el oro olímpico en Río de Janeiro en 2016 y Tokio hace tres años sin él, y ahora intenta un quinto título consecutivo con él de vuelta.

Va por todo, todo el tiempo, incluso con cuatro títulos de la NBA, un lugar en el Salón de la Fama del Baloncesto, un lugar perpetuo en la conversación nunca resuelta sobre el Greatest Of All Time y un patrimonio neto que supera los mil millones. No tiene nada que demostrar y aún así entrena todo el tiempo como si fuera un Juego 7 de las Finales de la NBA.

El equipo es una mezcla perfecta de todo lo que James habría querido si él mismo estuviera armando el grupo. Experiencia de veterano con él, Durant y Curry, a pesar de que Curry no ha jugado los Juegos Olímpicos antes. Muchos grandes para proteger el aro en Anthony Davis, Bam Adebayo y Joel Embiid. Jugadores de campeonato, con tres jugadores de los actuales campeones de la NBA, Boston Celtics, en la lista: Jayson Tatum, Jrue Holiday y White. Estrellas jóvenes en Haliburton, Booker y Edwards.

“El juego está en buenas manos”, dijo James sobre los más jóvenes. “Esperamos poder seguir estableciendo un estándar para ellos de lo que se trata la excelencia porque ya son excelentes”.

En París, todo lo que haga y diga James será noticia. Algunos lo aman, otros no, pero todos lo están observando. Después de todo, sigue siendo LeBron.