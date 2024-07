Inspirada por Biles, Hillary Heron cumple ansiado sueño de competir por Panamá en Juegos Olímpicos

(Matias Delacroix / Associated Press)

De pequeña, Hillary Heron se emocionaba al ver por televisión las competencias olímpicas de gimnasia artística.

A la inquieta niña panameña le atraían las rutinas de campeonas como Alicia Sacramone, Shawn Johnson y Aly Raisman, aunque más adelante comenzó a deslumbrarse por Simone Biles, quien se convertiría en su inspiración.

“Veía a estas chicas en la TV y decía ‘eso es lo que yo quiero hacer’, y daba volteretas por la casa”, recordó en una reciente entrevista con The Associated Press la ahora gimnasta de 20 años.

Heron, quien también estudia psicología deportiva, se apresta a vivir su máximo momento como gimnasta, aunque todavía le cuesta creerlo: disputar sus sus primeros Juegos Olímpicos. Es apenas la segunda gimnasta de Panamá que compite en la historia de esta disciplina en la gran justa.

“Es inexplicable de verdad, es como un sueño que he tenido desde chiquita, pero cuando estaba chiquita se veía tan lejos”, señaló. “Hoy en día puedo decir que es una realidad, no sé en qué momento pasó el tiempo tan rápido”.

BILES I Nacida en una familia donde se respiraba más el béisbol, Hillary comenzó en la gimnasia desde los 5 años, al mismo tiempo que tomaba clases de ballet, las cuales terminó abandonando. En la gimnasia fue escalando rápidamente en las diferentes categorías de la selección nacional hasta llegar a sus primeras competencias regionales del ciclo olímpico en las que sumó podios.

Pero su nombre se volvió más conocido luego de alzarse con el bronce en salto en la Copa Mundial por Aparatos en El Cairo en abril de 2023, y alcanzar meses después su clasificación directa a los Juegos en la Copa del Mundo en Amberes, al lograr uno de los 14 cupos que otorga la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) mediante el concurso de todos los aparatos, con 50.599.

En la ciudad belga, Heron se convirtió antes en la primera gimnasta en replicar el “Biles I”, como se conoce oficialmente el elemento que Simone Biles patentó en el Código de Puntuación de la FIG en el mismo escenario en 2013. La secuencia en piso es una rondada, dos mortales extendidos hacia atrás con un medio giro al final.

La panameña recuerda que no podía contener su euforia.

“Logré el ‘Biles I’ diez años después que ella lo presentó también en el mismo lugar. ¡Que locura!”

SU ENCUENTRO CON BILES Hilly, como se le llama cariñosamente, logró toparse rápidamente e intercambiar algunas palabras con Biles, de 27 años, en ese certamen. La panameña divulgó en sus redes sociales una foto del encuentro con su figura más admirada, ambas sonrientes. La gran multicampeona olímpica y mundial asistirá a sus terceras justas en París.

“Fue muy breve porque ambas teníamos que estar en diferentes lugares, pero yo le dije que era una inspiración para mí y gran cantidad de niñas y que lo que está haciendo con la gimnasia es maravilloso, y ella también me felicitó por todo lo que estaba haciendo y me deseó éxitos”, aseguró en la entrevista.

Posteriormente, en la Copa Mundial 2024 — también en El Cairo en febrero — la chica panameña realizó su propio elemento en piso que certificó con el nombre de “The Heron” en el Código de Puntuación de la FIG. Se trata de un salto doble mortal agrupado con un giro y medio.

Fue uno de los objetivos que se había trazado en las copas del mundo y que le agregó un importante grado de dificultad a su rutina.

APORTE CUBANO La panameña explica que, aunque su fuerte son las rutinas en piso y salto, se considera una gimnasta “All Around”, que se enfoca en los cuatro aparatos: piso, salto, barras asimétricas y viga.

Su entrenador, el cubano Carlos Gil, dijo a la AP que la panameña se ha preparado para competir en All Around, “potencializando sus aparatos más fuertes —piso y salto— y buscar ahí un resultado más relevante y, ¿por qué no?, una final olímpica, que es una de las metas que tenemos”.

También está la opción de buscar una final en el concurso combinado, que serían las 24 gimnastas en competencia, explicó Gil

“En eso hemos trabajado pero de una manera muy tranquila sin que eso le genere una presión extra”, destacó.

Gil se mudó a Panamá en 2020 junto a su esposa Yereimi Vásquez, también entrenadora de gimnasia, para trabajar en la academia No Limits, donde se hizo cargo de Heron.

“Hillary es una atleta muy dedicada, te hace mucha ilusión trabajar con alguien así”, manifestó Gil, exentrenador de la selección nacional de gimnasia artística de su país.

FAMILIA BEISBOLERA Y pensar que esta niña prodigio creció en una familia donde se hablaba más de pelota. Su abuelo Karl, ya fallecido, y su papá Ricardo fueron scouts de clubes de las Grandes Ligas, como los Yankees de Nueva York y Gigantes de San Francisco. El padre llevó a la pequeña Hillary a encuentros de la Serie Mundial y le permitía bajar al campo a recorrer las bases.

Antes de embarcarse a Europa, Hillary fue con su familia a un centro comercial de la capital panameña para comprar los regalos por el Día del Padre.

“Creo que nunca se esperaron que hiciera gimnasia”, meditó Heron en su conversación con la AP. Pero “ellos me dejaron escoger”.