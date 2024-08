Andy Ruiz afirma haber encontrado paz y agradece una nueva oportunidad en el boxeo

Después de estar fuera del ring por más de año y medio, el californiano Andy Ruiz Jr. dice estar tomando un segundo aire en su carrera, gracias a cambios en su vida personal.

Ruiz Jr. argumenta que en esta ocasión, a diferencia de cuando enfrentó y venció a Luis Ortiz en 2022, tiene paz en su hogar, lo cual se verá reflejado en el ring el próximo 3 de agosto, cuando el pugilista nacido en Imperial, California, enfrente a Jarrell Miller en en el BMO Stadium de Los Ángeles.

La contienda será parte de la misma velada en la que Isaac Cruz defenderá su corona de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante José Valenzuela, mientras que Terence Crawford defenderá su corona de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo y la AMB ante Israel Madrinov.

Anuncio

Ruiz (35-2, 22 KOs), de 34 años, ha estado inactivo durante los mejores años de su carrera, pues solamente ha peleado dos veces desde que su serie de dos peleas con Anthony Joshua, la última en 2019.

Desde su sólida victoria sobre Ortiz en el Crypto.com Arena, Ruiz se ha separado de su esposa. También tuvo una cirugía del hombro pasado, lo que lo marginó de tener más pelear lucrativas.

De acuerdo a reportes de TMZ, la exnovia del excampeón del mundo le puso una orden de restricción, además de acusarlo de agresión sexual. La orden se concedió en abril pasado a Julia Lemus, según TMZ.

“Yo soy una persona que no me gusta enseñar mis problemas, yo lo escondo. No me gusta enseñar al mundo lo que está pasando”, expresó Ruiz en entrevista con LA Times en Español. “Imagínate tener una mala relación, vas a la pelea desenfocado y pones tu vida en riesgo”.

El mexicano Andy Ruiz noquea al británico Anthony Joshua en una pelea por el cetro de los pesados, el 1 de junio de 2019, en Nueva York (AP Foto/Frank Franklin II, archivo) (Frank Franklin II / Associated Press)

De acuerdo a su representante, Sean Gibbons, el caso entre Ruiz y su exesposa está “resuelto”.

“Sin paz en la casa, no estás enfocado, no puedes hacer las cosas bien, pero gracias a Dios conseguí una mujer que me apoya”, indicó Ruiz Jr. sobre su nueva pareja en su vida, Mayeli Alonso, con quien tuvo este mes una bebé, Leah.

“Mi novia me apoya mucho. Ahora sí estoy bien, antes tenía muchos problemas”, explicó Ruiz Jr., cuya última contienda ante Ortiz dijo haberse afectado por problemas personales que tuvo en su casa una semana antes del duelo que ganó por decisión unánime.

Andy Ruiz Jr. sostiene los cuatro títulos que ganó al destronar al monarca mundial indiscutido de los pesos pesados Anthony Joshua en Nueva York el 1ro de junio del 2019. (AP Photo/Frank Franklin II, File) (Frank Franklin II / Associated Press)

“Eran problemas dentro de la casa. Dios me puso en el camino a las personas correctas en el camino, porque uno debe estar concentrado, tiene que estar vivo y feliz, porque este deporte no perdona”, añadió Ruiz Jr.

Para este duelo, el excampeón del mundo de peso pesado cuenta en su esquina con Alfredo Alonso, en lo que es su tercera preparación bajo las órdenes del entrenador mexicano, en su rancho a las orillas de San Diego.

“Creo que le ha vuelto el hambre para estar en la cúspide del boxeo”, expresó Osuna, quien trabajó por cuatro meses en las montañas de San Diego con Ruiz Jr., junto al preparador físico Munir Somoya y Andy Ruiz Sr.

Ruiz Jr. ha sido relacionado en el pasado con falta de disciplina, especialmente en el duelo de revancha ante Joshua, el cual perdió ampliamente.

“El tema de la indisciplina ha quedado atrás, al menos conmigo ha sido muy responsable y ha enseñado mucha disciplina de su parte”, expresó Osuna.

Por lo pronto, Ruiz Jr. también se toma el tiempo para gozar de sus logros, pues tiene un auto un Apocalypse Truck personalizado, el cual él considera un trofeo después de sus peleas, al igual que sus zapatos y motos.

Ruiz tendrá que estar muy atento, puesto que Miller, de 36 años y más de 330 de libras, es un peleador fuerte, que le gusta presionar, pero Ruiz lo podría contrarrestar con su rapidez y sus combinaciones. Miller viene de una derrota ante Daniel Dubois en diciembre del año pasado, en un duelo en el que el peleador estadounidense firmó esa contienda con dos semanas de anticipación.

Antes de eso, Miller había acumulado 26 triunfos y un empate.

“En esta pelea voy a tener tiempo de prepararme”, indicó Miller al anunciarse la contienda. “Si has visto mis peleas, sabes que o te domino o te noqueo. Ahora sí voy a tener tiempo para prepararme”.

El duelo entre Ruiz y Miller es parte de una refrescante cartelera, pues las funciones boxísticas se conocen hoy en día por tener a muchos pugilistas desconocidos. En la velada del 3 de agosto, promovida por Matchroom, Crawford y Cruz estarán defendiendo sus coronas, mientras que Ruiz, un hombre que bien podría ser la estelar, será parte de la cartelera.

“Los tres somos como eventos principales, y el tener tres peleas de peleadores principales, será algo muy bueno para la afición”, indicó Ruiz, quien goza de una buena amistad con Cruz y Crawford.

Ruiz Jr. dijo que la cara del boxeo mexicano en este momento son todos los pugilistas que luchan para obtener ese cheque y obtener los sueños de cada uno. Además, le deseó lo mejor a Ryan García con sus problemas mentales, adicciones y retos también deportivos, pues recientemente dio positivo en el antidoping después del duelo ante Devin Haney.

“Rezo para que siga para adelante. Tiene un futuro muy grande”, declaró Ruiz sobre García, con quién, en su momento, compartió gimnasio, junto a Saúl “Canelo” Álvarez.