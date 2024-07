Sin ser Fecha FIFA, Guatemala y El Salvador se miden en Carson para observar jugadores

Share via

Sin ser Fecha FIFA, las selecciones de Guatemala y El Salvador se medirán este sábado, 27 de julio, a las 7:30 p.m. PT (TCS GOTigo Sports) en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

La Selección de Guatemala lleva una racha de tres victorias consecutivas ante su similar de El Salvador con un saldo de ocho goles anotados y manteniendo su portería en cero. A lo largo de los años, Guatemala y El Salvador han protagonizado una de las rivalidades más importantes del fútbol centroamericano. La historia entre estas dos selecciones deja un total de 76 partidos, con 17 victorias para El Salvador, 36 para Guatemala y 23 empates. La última vez que salvadoreños y guatemaltecos se enfrentaron fue en la Liga de Naciones en septiembre de 2023, en un duelo que La Selecta perdió por 2-0 en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Ambos equipos cuentan con entrenadores de gran experiencia internacional. El seleccionador mexicano Luis Fernando Tena, Guatemala, de 66 años, dirige a Guatemala desde 2021 y entre sus logros destaca una medalla de oro en los Juegos Olímpicos con la selección mexicana y tres títulos en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Jugar con El Salvador siempre es un clásico. Ellos tienen una nómina muy fuerte. Como siempre, vamos a tomar con seriedad este partidos, tratando de ganar, de corresponder a la gente que nos contrata, a la gente que paga un boleto, a la gente que nos veo por el televisor”, expresó Tena, quien ha estado estudiando más opciones de jugadores que pueda naturalizar para la selección chapina. Para este cotejo, Tena dijo que le gustaría ver nuevos valores, así como una mejor actuación ofensiva, pues le ha faltado gol.

“Es una nómina muy joven pero de mucha calidad”, explicó Tena sobre su plantilla. “Queremos descubrir nuevos valores y que se muestren, que demuestren calidad para aumentar nuestra baraja de jugadores”.

Por su parte, el español David Dóniga, de 42 años, asumió como entrenador de La Selecta en enero de 2024 y ha formado parte del cuerpo técnico de equipos como Olympiacos, Betis y Málaga, entre otros.

Dóniga convocó a nueve jugadores que no estuvieron en la plantilla que se presentó en el último partido eliminatorio.

“La lista es amplia, son futbolistas que hemos estado viendo desde enero, todos los que están aquí están en condiciones para jugar”, declaró Dóniga.

“Estoy agradecido con Dóniga y los profes por seguir tomándome en cuenta”, declaró Jorge Cruz, quien busca aprovechar la Fecha FIFA y la ausencia de algunos jugadores para seguir demostrando que tiene nivel internacional.

“Siempre la oportunidad de poder es importante para demostrarnos, por eso trabajamos en los clubes, para poder dar el máximo aquí”, indicó Cruz, defensa del Once Deportivo FC.

El Salvador doblegó recientemente por 3-1 a San Vicente y las Granadinas en la segunda fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias, con lo que cortó una racha de 23 partidos sin ganar.

El Salvador no ha jugado un Mundial desde 1982 y actualmente después de dos jornadas en la segunda fase de la eliminatoria mundialista, por debajo de Suriname, con seis puntos y empatado con Surinam con cuatro unidades. San Vicente y Las Granadinas, junto a Antillas, completan el grupo, ambos con cero unidades.

“Ya teníamos mucho tiempo sin ganar, el fútbol es cuestión de resultados. Las cosas que yo veo como entrenador, que me gustan, no se sostienen si no se gana”, aseveró Dóniga.

El Salvador jugó recientemente un partido de preparación en Carson, en el que empató a cero tantos ante Costa Rica ante 20,000 en el Dignity Health Sports Park de Carson.

Guatemala, que nunca ha clasificado a un Mundial, es primera del Grupo E, con seis unidades, empatado con Jamaica, y por arriba de República Dominicana, con tres puntos, y Dominica y las Islas Vírgenes Británicas, ambas sin unidades.

Los primeros dos de cada sector de la segunda fase avanzan a la tercera ronda de la eliminatoria mundialista, donde se repartirán tres boletos y dos repechajes a la Copa del Mundo 2026.