Costarricense Vega se sobrepone a un trastorno de déficit de atención y nada en Juegos Olímpicos

Los caminos que transitan los atletas antes de competir en unos Juegos Olímpicos son muy diversos. Para el nadador costarricense Alberto Vega esa ruta implicó convivir con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad desde que tenía cuatro años.

Vega, de 19 años, quedó eliminado el sábado en los 400 metros libres, pero el resultado fue lo de menos en esta etapa de su carrera, especialmente después de lo que tuvo que pasar para estar en París.

“Tuve convulsiones cuando tenía tres años, un médico general me diagnosticó el síndrome de Tourette, pero fuimos con un especialista y me dijo que lo que tenía era trastorno de déficit de atención e hiperactividad”, dijo Vega a The Associated Press.

“Es algo con lo que he aprendido a lidiar a través de los años, incluso he sufrido bullying por eso, pero he aprendido a esforzarme y salir adelante”, añadió.

Ya con el diagnóstico correcto en sus manos, los padres de Vega tuvieron una elección frente a ellos. Medicar a su hijo de cuatro años para calmar la hiperactividad o encausarlo en algún deporte donde canalizarla.

“La opción era tomar Ritalina (un medicamente psicoestimulante) o deporte y mis papás no quisieron medicina. Desde los cuatro años pasé por todo, desde artes marciales a fútbol y en el verano del 2012 comenzamos natación y ya no lo dejé”, contó.

Vega comenzó a participar en competencias locales en Costa Rica y después elevó su nivel para competir fuera de las fronteras de su país a partir de los 16 años, y ya en 2023 participó en su primer campeonato mundial de natación — en Fukuoka, Japón.

Los meses previos a París 2024, además de seguir bajo el mando de su entrenador Pablo Camacho, pudo recibir consejos de Claudia Poll, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

“Para mí ha sido un honor el poder tener una cercanía así con un ícono del deporte en mi país”, dijo el nadador. “Sus palabras y sus consejos me han inspirado mucho”.

En su debut olímpico, Vega marcó un tiempo de 4:03.14 en la piscina de la Arena de La Défense para terminar tercero en la primera manga eliminatoria y eliminado de las semifinales al concluir 35to entre 37 competidores.

“Tengo apenas 19 años, soy muy joven estar aquí a tan corta edad es muy bueno, ha sido un aprendizaje constante toda mi vida y para mí esto es una experiencia muy enriquecedora”, dijo el nadador, uno de seis representantes de Costa Rica en París.

Aunque quedó eliminado de la pelea por las medallas, Vega sabe que no venía a París a pelear por ellos sino por otros objetivos.

“Este no es el fin de un ciclo para mí, vine a poner una valla para de aquí en adelante tener mejores resultados”, concluyó. “Es un orgullo saber que tengo gente que me respalda y que me apoya y para ellos van estos resultados”.