Rolando ‘Rolly’ Romero envía un mensaje de paz a Ryan García: ‘Acércate a Dios’

Rolando Romero vive el mejor momento de su carrera. El pasado fin de semana, en una cartelera montada en Times Square, sorprendió al mundo del boxeo al derrotar por decisión unánime a Ryan García, uno de los rostros más conocidos del deporte. Fue una victoria clara, en la que Romero incluso derribó a García en el segundo asalto.

Desde el primer campanazo, Romero mostró serenidad, madurez táctica y una determinación que contrasta con los momentos turbulentos que vivió en años recientes.

Era un ‘Rolly’ diferente, que no fue desafiante al hablar después de su victoria. Se mostró compasivo y amigable al referirse a su rival. Ni siquiera levantó sus brazos paseando por el cuadrilátero en son de victoria. Él señaló esa actitud como la de una persona que pasó por mucho y es más “maduro”.

Romero, que en 2021 enfrentó una acusación de agresión sexual, que posteriormente fue desestimada por falta de pruebas, también vivió una etapa crítica tras su derrota frente a Isaac Cruz en marzo de 2024. Buscó ayuda profesional y acudió a terapia para cuidar su salud mental. Hoy, reconoce el valor de ese paso y muestra empatía por su más reciente rival.

Anuncio

Romero recordó que en los momentos más oscuros de su vida, no encontró el apoyo de las personas que esperaba.

“Todo el mundo me dio la espalda, pero el único que nunca me dio la espalda fue Dios”, dijo Romero a LA Times en Español el miércoles, momentos antes de subir al escenario de la conferencia de prensa de la velada del 31 de mayo entre Caleb Plant y Armando Resendiz.

“Esta es mi revancha de la vida, como dije cuando perdí contra ‘Pitbull’ y puse en mis redes sociales: ‘Felices Pascuas… voy a regresar como Jesucristo’”.

Él encontró su refugio en la religión, su familia y una terapista.

“Ella me ayudó mucho, fue muy buena conmigo y solo porque una terapia funcionó conmigo, no quiere decir que hay una relación entre ello y vaya a funcionar con él. Es algo totalmente distinto”, comentó Romero.

El peleador de 29 años había dicho en varias ocasiones que los medios de comunicación y la gente alrededor deberían tratar bien a García y entender que pasaba por un mal momento de su vida.

“Puedo ver a alguien a los ojos y saber si está pasando por una pesadilla. Como humano, no puedes patear a alguien que ya está en el piso” — Rolando Romero, campeón de peso welter

Anuncio

“Puedo ver a alguien a los ojos y saber si está pasando por una pesadilla. Como humano, no puedes patear a alguien que ya está en el piso”.

García ha tenido un año para el olvido. Tras vencer a Devin Haney en abril de 2024, se reveló que había dado positivo por ostarina, una sustancia prohibida. La victoria sobre Haney fue anulada, por lo que también fue suspendido por un año y perdió más de un millón de dólares en ganancias. A ello se sumó una etapa de comportamiento errático que incluyó el uso de cannabis y alcohol, y publicaciones alarmantes en redes sociales.

La victoria de Romero sobre García podría haber arruinado los planes de un nuevo enfrentamiento entre ‘KingRy’ y Haney, sin embargo, a él eso no le quita el sueño.

“A mí no me importan los planes que él tenía, solo me importan los míos. Ellos tenían todos esos planes, no es mi problema y no me importa”.

Sobre si estaría dispuesto a darle una revancha a García, no dudó: “Claro, se lo merece”.

Romero planea tomar una semana de descanso con su familia en Las Vegas antes de regresar a Miami, para después enfocarse en el futuro.

Con este triunfo, se ha colocado en el centro del panorama de peso welter, y aunque su camino ha estado marcado por altibajos, su mensaje para el mundo del boxeo es claro: ha vuelto, y lo ha hecho más fuerte que nunca, no solo físicamente sino que también mentalmente.

Anuncio

…Y su mensaje para García: “Acercate a Dios”.

Caleb Plant quiere nuevamente a Canelo

Caleb Plant y Armando Reséndiz se encontraron cara a cara en una conferencia de prensa celebrada el miércoles en The Mayan de Los Ángeles, donde ambos expresaron su confianza de cara al combate del 31 de mayo (5 p.m. PT, Prime Video) en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas.

Plant (23-2, 14 KOs), conocido por su estilo técnico, afirmó sentirse en la cima de su carrera y listo para demostrar su supremacía en la división, no sin antes recordar su intención de ir nuevamente por Saúl Álvarez.

El peleador oriundo de Nashville, Tennessee, fue derrotado por Canelo por nocaut técnico en el undécimo asalto en noviembre de 2021.

“Siento que soy el hombre en la división. Obviamente, Canelo sigue activo y le tengo mucho respeto, pero aún siento que soy el mejor supermediano del mundo. Esa es simplemente mi mentalidad”, declaró Plant durante la conferencia.

Por su parte, Reséndiz (15-2, 11 KOs) sabe que su rival lo subestima y aunque la falta de actividad constante sobre el cuadrilátero podría ser un factor decisivo en su ritmo de pelea, el de Nayarit dice que sorprenderá a Plant.

“No es un rival invencible, tiene un punto débil y vamos a desglosarlo todo, no hay duda en esta pelea”, expresó el ‘Toro’. “Estoy haciendo mi trabajo, ya vine anteriormente de una inactividad, sí es cierto, peleo muy poco, me gustaría pelear más, pero de esa misma forma ante Jarrett Hurd y mira lo que pasó”.

Anuncio

La cartelera también contará con la participación de Jermall Charlo, quien enfrentará a Thomas ‘Cornflake’ LaManna en el evento coestelar. Charlo (33-0, 22 KOs), campeón invicto en dos divisiones, buscará iniciar su camino hacia un título en una tercera categoría de peso.

“Quiero terminar esta pelea y luego, si es posible, enfrentarme a Caleb Plant. Tengo cosas importantes en marcha”, dijo Charlo.