Salvadoreño Hernández quiere revancha en las piscinas de Los Ángeles 2028

El primer contacto de Nixon Hernández con una piscina de competencia fue cuando era pequeño y sólo buscaba quitarse el calor. Poco después vio las pruebas de natación en los Juegos Olímpicos de Beijing e imaginó algún día estar ahí.

Ya lo logró.

El nadador salvadoreño participó el martes en los 100 metros libres de los Juegos Olímpicos de París 2024 y aunque quedó eliminado, pudo cumplir con el sueño que tuvo hace 16 años cuando el francés Alain Bernard ganó el oro en esa prueba en Beijing 2008.

“Yo llevo nadando competitivo desde 2006 y el sueño lo tuve desde que vi unos Juegos Olímpicos en el 2008, fueron 18 años de espera”, dijo Hernández a The Associated Press. “Si te das por vencido, los sueños no se hacen realidad”.

Hernández marcó un tiempo de 52,73 segundos para terminar en el segundo puesto de la segunda manga clasificatoria.

En total, su tiempo le dio para culminar en el 65to puesto entre 79 nadadores.

“Cansado y con hambre porque no fue mi mejor presentación, pero así es el deporte hay que saber reconocer los errores y tuve un par”, dijo Hernández. “Tengo hambre, pero de ir al 2028 y ya comenzar a entrenar”.

Aunque estaba molesto por su actuación, el cuscatleco se dio tiempo para recordar como fueron sus primeros contactos con el agua.

“La razón por la que empecé a nadar fue porque tenía calor cuando tenía seis años y estaba en el colegio con un amigo y nos metimos a la piscina, ya después me fue gustando el deporte”, recordó.

Hernández comenzó a coleccionar trofeos juveniles, luego nacionales y ya no miró para atrás.

“Cuando eres un niño te pones feliz con los trofeos y eso fue poco a poco alimentando mi pasión”, afirmó.

Aunque su desempeño en sus primeros Juegos Olímpicos no fue el deseado, el salvadoreño sabe que la vida da revanchas y él va por la suya en Los Ángeles 2028.

“Hay días oscuros y negros donde llueve, pero es lo te prepara para los momentos felices”, agregó. “El deporte da revanchas y siempre pone a todos en su lugar, la de hoy no fue mi mejor carrera, pero no será la última de mi vida. Voy por más”.