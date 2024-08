Andy Ruiz tiene pobre actuación pero rescata empate ante Miller en Los Ángeles

Después de estar fuera del ring por más de año y medio, el californiano Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KOs) tuvo una muy pálida actuación el sábado por la noche pero alcanzó el empate mayoritario ante Jarrell Miller (26-1-2, 22 KOs) en la cartelera en el BMO Stadium. Un juez dio tarjetas de 116-112, mientras que otro dos jueces entregaron puntuaciones de 114-114.

Ruiz Jr. había argumentado que en esta ocasión, a diferencia de cuando enfrentó y venció a Luis Ortiz en 2022, tenía más paz en su hogar, pero nada de eso se vio reflejado el sábado. Ruiz pareció estar cansado apenas al llegar a la mitad de la contienda y mostró muy poca velocidad, algo que había argumentado que haría la diferencia en su regreso.

“Creo que fue una pelea cerrada, hay que hacerlo otra vez”, indicó Ruiz, ante el abucheo de la gente. Ruiz luego indicó que se había lastimado desde el quinto asalto.

Anuncio

Miller, de 36 años, se mostró como el peleador más fuerte, y tal como se esperaba, presionó a Ruiz, siempre mostrándose como el peleador más fuerte y completo físicamente.

Ruiz y Miller tuvieron un primer round sin muchos acontecimientos, aunque el californiano conectó un golpé sólido de izquierda al final del episodio. En el segundo round, Miller respondió con un tremendo uppercut que sacudió al “Destructor”.

“Creo que hice lo suficiente, tiré más golpes, tiró algunos golpes sólidos, pero no me lastimó”, indicó Miller, quien se quejó de los jueces tras el combate. “Tenemos que tener jueces que no estén cerca de California. No es la primera vez que me roban”.

Ruiz comenzó a recibir golpes en el cuarto y quinto asalto, lo que provocó que la gente tuviera que apoyarlo con el “Andy, Andy” desde las gradas, pues vieron como el originario de Imperial City, comenzaba a ser víctima de la fatiga. Al finalizar el quinto round, recibió otro golpe fuerte del originario de Nueva York.

Andy Ruiz Jr. (izquierda) lucha contra Jarrell Miller (derecha) durante un combate de boxeo de pesos pesados en Los Ángeles, el sábado 3 de agosto de 2024. (AP Photo/Damian Dovarganes) (Damian Dovarganes / Associated Press)

En el sexto, Andy conectó, pero también fue sorprendido por golpes al cuerpo y combinaciones. El californiano se veía muy cansado en el sexto, y fue víctima de rectos y un uppercut muy peligroso al finalizar el capítulo.

Ruiz utilizó su jab con más frecuencia en el octavo, sin embargo, ya para el noveno Ruiz volvió a ser blanco de varias combinaciones de Miller. Para el último round, Ruiz buscó el nocaut pero se vio muy disminuido por la lesión en la mano derecha.

La contienda fue parte de la misma velada en la que Isaac Cruz defiende su corona de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante José Valenzuela, mientras que Terence Crawford enfrenta a Israel Madrinov por el título de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo y la AMB.

Ruiz, de 34 años, había estado inactivo durante los mejores años de su carrera, habiendo peleado solo dos veces desde que su serie de dos peleas con Anthony Joshua, la última en 2019.