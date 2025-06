La afición de River Plate conquista Venice Beach en la previa del crucial duelo ante Monterrey

Share via

Share via Close extra sharing options

El argentino Emiliano Rubinsztejn tiene dos días viajando, y asegura que en todos los aeropuertos la apasionada afición de River Plate es el centro de la atención.

El fervor por ver a su equipo participar en el Mundial de Clubes hace que los hinchas del equipo argentino viajen desde ciudades lejanas del Cono Sur o Dubai, Emiratos Árabes Unidos, a Los Ángeles para ver a su equipo.

“Esto es dedicado a todos los ‘bosteros’ que dicen que llevan más gente que nosotros”, señala Rubinsztejn, de la Patagonia. “Esto es Los Ángeles, no Miami. No hay una comunidad argentina aquí, no hay nada. Aquí venimos por amor. Yo vendí el auto y vine como pude”.

Anuncio

El viernes, Venice Beach se pintó de blanco y rojo, con decenas de aficionados de River Plate, de diferentes partes del mundo, que se reunieron para festejar el segundo partido de River en el Mundial de Clubes. River enfrentará a Monterrey de México este sábado en el Rose Bowl de Pasadena (6 p.m., DZN) en un partido clave para las aspiraciones de ambos de clasificar a la segunda ronda del torneo.

En el tradicional “banderazo”, aficionados de un equipo o selección se reúnen 24 horas de un partido para festejar y alentar en algún punto clave de la ciudad.

“Traemos instrumentos, traemos banderas, nos juntamos, cantamos las canciones, alentamos y calentamos motores para mañana”, describe Daniela Iglesias, líder de la Filial de River Plate en California.

“El banderazo es juntarse y compartir la pasión por el fútbol y por River Plate básicamente. Entonces estamos acá, tenemos nuestras banderas, las banderas de las filiales de cada lugar de Argentina y del mundo, y cantamos las canciones de la cancha que es lo que nos une a todos”, dice Germán Di Gregorio, de Buenos Aires, quien llegó al Sur de California con su hijo y sus amigos. Di Gregorio regresará a Seattle para el tercer partido de River Plate ante Inter de Milán.

Fans de River Plate conquistan la playa de Venice Beach previo a su duelo en el Mundial de Clubes ante Monterrey. #MundialDeClubes2025 pic.twitter.com/JrvQ3fwTjo — Eduard Cauich (@MayanTiger1) June 21, 2025

Filiales de River de todas partes del mundo, incluyendo una proviniente de Tulum, México, participaron el jueves desde la cuatro de la tarde hasta el anochecer. También celebraron con una bandera gigante que tenían preparada desde enero.

“Tratamos de estar en todos lados. Tratamos de hacer esto realmente para la gente, para que vengan, disfruten. No tenemos muchas oportunidades de que River venga a jugar aquí en Los Ángeles, así que queríamos que cuando vengan se lleven una buena impresión”, dice Iglesias.

Los equipos sudamericanos han tenido una buena presentación hasta ahora en el torneo. Palmeiras, Botafogo, Flamengo y River lideran sus respectivos grupos, en los que han dejado abajo a los poderosos equipos europeos. El jueves, Botafogo, campeón de la Copa Libertadores en 2024, venció al actual monarca de la Liga de Campeones de la UEFA, el Paris Saint Germain, en el Rose Bowl.

Dani Iglesias, de la Filial de River Plate en California, nos habla del banderazo de River Plate previo al duelo del sábado ante Monterrey en Los Angeles.



📹: @MayanTiger1 pic.twitter.com/TEYxoGcmBE — LA Times en Español (@latimesespanol) June 21, 2025

“Es la primera vez que se hace este certamen que se hace tan grande, como son los mundiales de naciones. Los clubes sudamericanos están demostrando que se puede ganar a los europeos, ellos tienen más plata, pero nosotros tenemos pasión. A mi me encanta, se va a hacer un clásico”, dijo Rubinsztejn.