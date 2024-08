En Los Ángeles, Canelo desprecia pelea con Crawford y se concentra en Berlanga

Aunque muchos no lo conozcan, Edgar Berlanga (22-0, 17 KOs) es el último hombre en desafiar a Canelo Álvarez (61-2-2, 39 KO’s) y el martes en Beverly Hills intercambió insultos con el campeón supermediano, al que enfrentará el próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Berlanga, de raíces boricuas y nacido en Nueva York, es el clasificado número uno de la Asociación Mundial de Boxeo, aunque no es muy conocido más allá de los que frecuentan el deporte. A sus 27 años, Berlanga está en busca de dar una sorpresa, aunque muchos dudan que eso sucederá.

Álvarez y Berlanga sostuvieron una conferencia de prensa en el Beverly Hills Hotel en un evento en el que no contó con tantos medios de comunicación, comparado al último evento de prensa que sostuvo en este mismo hotel ante Jaime Munguía.

El jalisciense ha sido criticado por no enfrentar a David Benavídez, quien recientemente comenzó a hacer campaña en semipesado y parece estar resignado a que no tendrá un duelo próximamente ante Álvarez.

“La gente siempre se queja de todo. Pero estoy contento por este tipo de peleas”, expresó Canelo sobre las críticas. “La gente que dice que no va a ver la pelea son los que me odian, no son mis aficionados”.

La contienda del 14 de septiembre entre Canelo y Berlanga competirá con la función de Noche UFC que se sostendrá a dos millas de distancia, en la que la mexicana Alexa Grasso defenderá su corona ante Valentina Shevchenko y Sean O’Malley lo hará ante Merab Dvalishvilli en The Sphere, la primera velada de UFC en ese nuevo escenario de Las Vegas.

“No me importa, recuerden, yo soy Canelo”, declaró el jalisciense sobre la competencia que tendrá esa noche con UFC.

Foto Cortesía Esther Lin/Premier Boxing Champions (ESTHER LIN Esther Lin/ESTHER LIN)

La velada de Canelo contará con tres contiendas interesantes. En la coestelar, Danny García retará al campeón de peso mediano de la AMB, Erislandy Lara. Además, Caleb Plant enfrentará a Trevor McCumby en supermediano y Rolando Romero al californiano Manuel Jaimes en 140 libras.

Berlanga es otro peleador de poco renombre y experiencia para el amplio récord de Canelo, por lo que no fue sorpresa la falta de emoción que tuvo su primera parada el lunes en Nueva York. Este martes en Beverly Hills trataron de calentar la velada al cruzar insultos entre ellos.

Canelo le dijo a Berlanga que iba a necesitar “20 de él” para hacerle algún tipo de daño el 14 de septiembre y prometió que no iba a pasar de ocho asaltos.

“Le voy a hacer sentir mucho dolor por ocho asaltos”, declaró Canelo.

Berlanga, de 27 años, provocó al mexicano y consiguió su objetivo, aunque a diferencia de otras ocasiones, el jalisciense no pareció tomarlo en serio.

“Ayer se estaba riendo en mi cara, no me gusta eso”, indicó Berlanga al hablar de su actitud más agresiva el martes.

“Él tiene muchos millones, pero él dinero no te hace, tú haces el dinero”, añadió Berlanga.

El nacido en Brooklyn, Nueva York, estuvo acompañado por su familia y amigos, incluyendo al también boxeador Pablo Valdez.

“Todos dicen que no va a poder. Él ha hablado ya por muchos años que quiere pelear contra él. Él hizo su trabajo, está número uno en el ránking, es el mandatorio número uno”, dijo Valdez, quien destacó la disciplina de Berlanga.

“Edgar cuando se enfoca y dice algo es muy peligroso”, añadió Valdez.

Canelo estuvo en boca de todos en la función del sábado en la que Terence Crawford, al que muchos consideran el mejor libra por libra, venció y le arrebató el título a Israil Madrimov. Sin embargo, Crawford no lució bien en superwelter y muchos no consideran que podrá subir a 168 libras para enfrentar a Canelo en una super pelea. Al hablar del duelo, Álvarez señaló que se estaba concentrando en la contienda ante Berlanga y que no fue él, el que propuso ese combate ante Crawford, por lo que no le importaba si había una oferta del promotor árabe Turki Alalshikh.

“Ellos me llamaron, me mandaron un mensaje para hablar de la pelea ante Crawford, me dijeron que querían reunirse aquí en Los Ángeles, pero yo les dije que estaba enfocado en esta pelea y que no podía hablar de otras peleas”, dijo Canelo. “Y yo no pedí nada, yo estoy bien”.