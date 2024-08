‘Los boxeadores ganan menos que el salario mínimo’: Abel Sánchez y pugilistas locales reaccionan a estudio

Share via

Share via Close extra sharing options

Ulysses Navarro es un joven de 20 años con aspiraciones, sueños y deseos de dejar su marca como boxeador. En enero de este año ganó su segunda pelea como profesional y espera mantener ese ritmo, pero no ha sido fácil, pues aunque quiere dedicarle toda la atención al deporte, trabaja en un supermercado en donde tiene varias funciones, desde cajero, almacenador de víveres en las repisas e incluso hasta la limpieza.

Navarro, quien ganó sus dos peleas por nocaut, proviene de una familia boxística, y reparte su tiempo en el gimnasio y su trabajo. Su padre y su hermano mayor hicieron el intento como boxeadores.

“No crecí con mucho dinero, tampoco muy pobre, pero sí pasamos tiempos en que mi papá se quedó sin trabajo y todo eso, él era boxeador profesional en Jalisco”, dijo Navarro a LA Times en Español. “Tuvo ocho peleas y todas las ganó por knockout. No pudo seguir con su carrera, pero siguió mi hermano, Cristian Navarro, que tuvo siete peleas también y ya no siguió profesional”.

A pesar de que ellos no siguieron en el boxeo por cuestiones económicas, Navarro fue motivado por su padre para iniciar una carrera como boxeador. Navarro dijo que el lograr fama y fortuna en el boxeo es muy difícil, pero que está muy presente en la mente de los boxeadores que se dejan deslumbrar con el éxito de algunos.

Anuncio

“Es una falsa ilusión que se ve desde fuera, cuando los ves por la televisión”, dijo el boxeador. “No saben la realidad y lo sucio, lo corrupto que es el boxeo desde lo más abajo, de la gente que va empezando. Hay muchas falsas ilusiones y promesas de promotores, mánagers, entrenadores. Hay que decirle la realidad a los niños, que más del 50% no la hacen”.

Desde los 12 años, Navarro comenzó su camino como amateur, en los que participó en torneos y campeonatos locales, aunque no en tantos como hubiese deseado, pues la emergencia mundial de Covid-19 causó que varias de esas competencias fueran canceladas o pospuestas.

Navarro debutó finalmente como profesional en diciembre de 2023.

Mantener una carrera profesional como boxeador no es fácil, ni económica. No todos los boxeadores, que incluso siendo exitosos, logran asegurar sus vidas financieramente.

Según un estudio del UCLA Latino Policy and Politics Institute en mayo, la mayoría de alrededor 3.600 boxeadores con licencia en California, ganan un promedio de $1.500 por cuatro rounds y $7.000 por ocho rounds, dejándolos muy por debajo del salario mínimo.

Los boxeadores latinos, que conforman “casi un 49% de peleadores profesionales entre 2013 y 2021”, están entre los más afectados.

Un trabajador que recibe el salario mínimo de $15.50 la hora, adquiere un pago neto de $2.480 por cuatro semanas de trabajo a comparación de los $1.500 que recibe un boxeador.

Anuncio

“California es el estado que más regula peleas de boxeo en la nación, entonces sería el mejor ejemplo para crear un modelo y modificar la manera de cómo se le compensa a los boxeadores por sus peleas” — Rudy Mondragón, doctorado en Estudios Chicanos(as) y de Centro América en UCLA

“California es el estado que más regula peleas de boxeo en la nación, entonces sería el mejor ejemplo para crear un modelo y modificar la manera de cómo se le compensa a los boxeadores por sus peleas”, dijo el doctorado en Estudios Chicanos(as) y de Centro América en UCLA, Rudy Mondragón. “Vimos esos números y ofrecimos unas sugerencias para corregir esa situación con cambios en la política e incrementar esos [salarios] mínimos, impugnando la regulación que ya está vigente en California”.

Las situaciones que enfrentan cada uno de los boxeadores son diversas entre cada uno de ellos. Las lesiones, los arreglos para un choque, cuestiones familiares o cualquier otro motivo puede causar que un boxeador no pelee quizás más de una o dos veces al año o simplemente no pelear, afecta aún más la economía del pugilista.

Los gastos que incurren entre la preparación para cada pelea afectan los pagos que reciben por sus participaciones sobre el cuadrilátero.

“Hay que tomar en consideración que ellos no pelean cada ocho semanas, de pronto se toman dos semanas de descanso y así tienes menos tiempo”, señaló el entrenador Abel Sánchez. “Tienen que pagar sus mánagers, sus entrenadores, el gimnasio, gasolina para el auto, comida y todo eso… si piensas que un peleador no está recibiendo mucho dinero, imagínate lo que recibe un entrenador, que en California recibe el 10%, mientras que el mánager también toma un pedazo”.

Quien fuese el entrenador de grandes peleadores como Gennady Golovkin, considera un boxeador que no tiene el apoyo de una promotora o un equipo para llevar su carrera, se ve en la obligación de buscar sus propios medios para continuar.

Anuncio

(Damian Dovarganes / Associated Press)

“En los tiempos en que un peleador no hace lo suficiente para sostenerse, se ve obligado a tener un segundo trabajo para sobrevivir y, a menos de que empiece a ser visto como un proyecto cuando pelea en los cuatro y seis rounds, no podrá hacer el dinero suficiente para lograrlo”, dijo Sánchez.

César Villarraga es un boxeador colombiano que ha desarrollado su carrera en California desde que debutó en 2013. Hoy a sus 38 años, el oriundo de Bogotá, hace labores de construcción para poder continuar con el deporte que le apasiona.

En 2012 fue parte de las Olimpiadas de Londres para después recibir un contrato con la ahora desaparecida Thompson Boxing Promotions.

“Me hicieron un buen contrato en 2013, después me vine a vivir aquí solo, viviendo por dos años en la casa de mi entrenador haciendo mis peleas, iniciando mi carrera boxística”, dijo ‘Ras Tas Tas’, quien poco después pudo traer a su familia a Santa Fe Springs. “Cuando llegué acá me dijeron que ‘por cuatro asaltos te vamos a pagar $1.500’ y pensé pues de ahí tengo que pagar mis impuestos, mi mánager, mi profesor, al equipo técnico y demás, pero siempre está el corazón de salir adelante… Es difícil vivir boxeando y por eso empecé en un segundo trabajo porque el boxeo no da para mucho”.

El colombiano César Villarraga Aldana (azul) enfrentó al cubano Roniel Iglesias en las Olimpiadas de Londres 2012. (Patrick Semansky / Associated Press)

Anuncio

Villarraga tiene lesiones en su mando derecha que no le permite estar al máximo para cada combate que enfrenta.

“Es el amor al boxeo y es un ejemplo para mis hijos que están empezando sus caminos en los deportes, quiero que eso les sirva de ejemplo... el dinero puede que venga como puede que no, pero uno da todo porque es lo que uno sueña con hacer desde chiquito”, dijo Villarraga.

Entre las recomendaciones que el estudio presentó están las de incrementar los pagos de los asaltos de $100 a $375, establecer un mecanismo de “entendimiento financiero” para los boxeadores que buscan licencias, implementar una colección de datos de los boxeadores y reforzar los fondos de pensión.

Mondragón recalcó la situación que vivió el entrenador Joel Díaz cuando fue boxeador y tuvo que dejar de practicar el deporte por una lesión en uno de sus ojos.

En un reportaje de Melody Gutiérrez del LA Times en mayo de 2023, se destacó la falta de seguimiento del estado del Plan de Pensiones para Boxeadores de California, que permite a boxeadores recibir una pensión después del retiro. Muchos peleadores no habrían recibido siquiera un comunicado de la Comisión Atlética del Estado de California para avisarles del plan de pensiones, que empezó a funcionar desde 1999.

“Joel estaba a solo un round de poder recibir su pensión como peleador, pero la lesión en el ojo, en el que le desprendió su retina, no le permitió pedir esa pensión”, dijo Mondragón. “El promedio de pago de pensión en California es de $17.000, que se entrega en un solo pago, y pues Joel estaba a un solo round de ser elegible a recibir ese dinero. Para este tipo de situaciones, debe haber un arreglo a esas normas porque Joel presenta un caso real”.

Anuncio

En 2013, Christian González irrumpía en el boxeo como uno de los prospectos más importantes, que contaba con el respaldo de Golden Boy Promotions, de Óscar de la Hoya.

El ‘Chimpa’ rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la afición, pero cuando las grandes oportunidades empezaron a llegar, el peleador sufrió su primera derrota por nocaut ante Romero Duno en 2017 y aunque volvió a ganar ese mismo año dos veces más, su declive se hizo inminente cuando apenas ganó uno de sus últimos cuatro combates antes de retirarse en 2019.

Christian ‘Chimpa’ González. (HANDOUT / GOLDEN BOY PROMOTIONS)

“Perdí la pasión por ello, particularmente cuando enfrentas a alguien que lo hace en tiempo completo, mientras que yo no, trabajo, pago facturas, tengo responsabilidades”, dijo González. “Trabajaba e iba al gimnasio, era pesado y cansado y fue así como fui perdiendo el amor por el deporte, ya no tenía sentido. No era como que nos pagaran millones como mucha gente cree”.

‘Chimpa’ trabaja actualmente para una compañía en Irvine, que proporciona sus productos al gobierno.

Christian González trabaja para una compañía en Irvine, California, que ofrece servicios a un departamento militar del gobierno. (James Carbone/For Los Angeles Times en Espanol)

Anuncio

A pesar de no poder solidificar su carrera, González no culpa a Golden Boy Promotions.

“No tengo nada malo que decir de ellos, me trataron bien, hasta este día voy a peleas y cuando apenas tenía solo ocho peleas como amateur, me dieron un contrato con números impresionantes que me dejaron sorprendido… claro que nunca llegué a tener esos números”.