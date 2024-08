Positivo debut con Sahin con el Dortmund gana en su presentación en la Copa Alemana

BERLÍN (AP) — El Bayer Leverkusen llevó su talento para anotar goles tardíos a la nueva temporada.

Patirk Schick empató a los 88 minutos para asegurar el empate 2-2 y el Leverkusen terminó venciendo 4-3 al Stuttgart en penales el sábado en la Supercopa Alemana.

Aunque es considerado el título menos importante de la temporada, ambos equipos jugaron como si fuera el último.

El árbitro Tobias Stieler sacó varias amarillas y terminó expulsando al debutante del Leverkusen Martin Terrier en la primera mitad por una tacleada al tobillo de Ermedin Demirović del Stuttgart.

Victor Boniface le dio la ventaja al Leverkusen, pero Enzo Millot respondió casi de inmediato. El alemán Deniz Undav finalmente puso al Stuttgart al frente 2-1 al 63, un minuto después de que ingresó de cambio.

El entrenador del Leverkusen Xabi Alonso envió a la cancha a Schick, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong para mejorar el ataque a 15 minutos del final. Y como sucedió la temporada pasada, estos movimientos resultaron y Schick anotó al 88.

COPA Nuri Sahin debutó cómodamente como entrenador del Borussia Dortmund en la victoria 4-1 ante Phönix Lübeck, de la cuarta división, el sábado en la primera ronda de la Copa Alemana.

Pascal Gross, Waldemar Anton, Yan Couto y Maximilian Beier, que llegaron este verano al equipo, también debutaron en el que es un nuevo comienzo para el club que disputó la final de la Liga de Campeones, pero decepcionó en Alemania la temporada pasada.

Sahin, exjugador del Dortmund, fue asistente de Edin Terzić la campaña anterior y fue promovido después de que Terzić decidió irse citando la necesidad de una “nueva era” en el club.

El juego inició bien con un tiro de esquina de Gross con anotación de Anton al tercer minuto. Emre Can añadió un penal al 31 y Gross asistió a Julian Brandt para el 3-0 antes del medio tiempo.

El defensa estadounidense Obinna Iloka acercó a su equipo, pero Couto asistió a Julien Duranville para que el Dortmund se fuera arriba 4-1 al 62.

El Union Berlin, Freiburg, Borussia Mönchengladbach y Leipzig, de la Bundesliga, se sobrepusieron a rivales de ligas inferiores. Lo mismo que el sorpresivo finalista de la temporada pasada el Kaiserslautern. El recién ascendido Holstein Kiel también ganó.