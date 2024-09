La campeona Coco Gauff abdica en la 4ta ronda del US Open al caer ante Emma Navarro

(Pamela Smith / Associated Press)

Lo que hay que saber de la derrota 6-3, 4-6, 6-3 que la campeona defensora Coco Gauff sufrió el domingo ante Emma Navarro en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos: Gauff acumuló más doble faltas (19) que golpes ganadores (14).

“No quiero perder partidos de esta manera”, dijo Gauff, quien atribuyó sus problemas con el saque a una combinación de problemas mecánicos y mentales.

Fue la más reciente eliminación prematura que sufre en semanas recientes, ya que sucumbió en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos de París, siguiendo con una marca de 1-2 en los torneos previos al último Grand Slam del año en Nueva York.

“No es el verano que quería. Siento que hay otras 70 jugadoras en el cuadro que hubieran querido mi verano, aunque no ha sido el mejor que he tenido en este tramo del año”, señaló Gauff, quien el año pasado logró ganar 18 de 19 partidos en la gira de torneos en canchas duras en Norteamérica. “Tanta gente quiere estar en una cuarta ronda. Tanta gente quiere ir a los Juegos. Tanta gente quiere ser la abanderada. Es una cuestión de perspectiva. Desde luego, porque yo quiero alcanzar otro nivel, resulta decepcionante, pero tampoco me voy a flagelar diciendo que esto es un desastre”.

Gauff, de 20 años y tercera cabeza de serie, había encadenado una racha de 10 victorias Flushing Meadows, incluyendo su marcha a su primer título de Grand Slam hace un año.

Cuatro de esas victorias fueron tras ceder el primer set, incluyendo la final de 2023 y el duelo de tercera ronda el viernes, pero no pudo completar la remonta en esta ocasión. Eso pese a que mitad del partido apretó al paso contra su compatriota estadounidense al ganar cuatro juegos seguidos, llevándose 14 de su 17 puntos, para cerrar el segundo set y arrancar fuerte en el tercero.

“Me dormí un poco durante ese lapso”, dijo Navarro, la 13ra cabeza de serie que tenía una foja de 0-2 en el US Open hasta este año. “Pero logré recuperarme y afronte el tercer set con una mentalidad más fresca”.

Después de cada uno de sus últimos partidos en Nueva York, Gauff se enfiló de inmediato a las canchas de práctica para trabajar en su saque. No le sirvió de mucho el domingo, cometiendo 11 doble faltas en el último set.

Más allá de sus problemas con el servicio, Gauff totalizó 60 errores no forzados, incluyendo 29 con su derecha.

Navarro, de 23 años, también eliminó a Gauff en la ronda de octavos de Wimbledon. Fue mucho más regular el domingo al cometer 35 errores no forzados.

“Coco es una jugadora increíble y la respeto muchísimo”, dijo Navarro, compañera de equipo de Gauff en los Juegos Olímpicos de París. “’Estoy segura que volverá para ganar este torneo en otro año”.

La derrota de Gauff se sumó al revés de Novak Djokovic, el campeón defensor del cuadro masculino, en la tercera ronda, así que la larga sequía sin que nadie logre revalidar el título en Nueva York continuará. La última mujer que encadenó campeonatos fue Serena Williams con tres entre 2012-14; el último hombre fue Roger Federer con cinco ente 2004-08.

Navarro disputará su segundo duelo de cuartos en un grande el martes contra Paula Badosa. A primera hora del domingo, la española (26ta preclasificada) dio cuenta 6-1, 6-2 de la china Wang Yafan.

El otro encuentro de mujeres ese día enfrentará a la segunda sembrada Aryna Sabalenka —la finalista del torneo del año pasado que ganó Gauff que venció el domingo a Elise Mertens 6-2, 6-4— y a la ganadora del duelo entre Zheng Qinwen (7) y Donna Vekic (24).

Dimitrov vuelve a cuartos Grigor Dimitrov neutralizó la reacción de Andrey Rublev y avanzó a cuartos de final con una victoria 6-3, 7-6 (3), 1-6, 3-6, 6-3 el domingo.

El búlgaro (9no cabeza de serie) arrancó a todo vapor en el primer duelo de jugadores del Top 10 en este torneo contra un frustrado Rublev, quien azotó su raqueta contra su mano izquierda en el primer set, por lo que tuvo que recibir atención médica.

Dimitrov ganó los últimos seis puntos del desempate del segundo set, pero Rublev (6to cabeza de serie) repuntó en el tercero y cuarto sets.

En el quinto, con Serena Williams como espectadora en un palco del estadio Arthur Ashe, Dimitrov recuperó la manija para alcanzar por octava vez la ronda de cuartos en los Grand Slam.

Derrotó a Roger Federer en esa instancia en 2019 para repetir su mejor resultado en un grande al acceder a las semifinales.

Dimitrov dijo que su amiga Williams, la campeona de 23 Slams, le ayudó para preparar el partido del domingo. También señaló que le fascina jugar en la Ashe.

“Me hizo recordar lindos recuerdos de 2019. Por eso me dijo: ‘¿Por qué no jugar cinco sets otra vez’?”, indicó Dimitrov.

Se las verá con el estadounidense Frances Tiafoe (20), quien regresa a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos por tercer año consecutivo después de vencer a Alexei Popyrin 6-4, 7-6 (3), 2-6, 6-3 el domingo por la noche.

El No. 20 buscará igualar su mejor resultado en un Grand Slam en su carrera, cuando se enfrente al No. 9 Grigor Dimitrov el martes, por un lugar en semifinales.

El estadounidense Taylor Fritz (12) también se instaló en cuartos al vencer 3-6, 6-4, 6-3, 6-2 al noruego Casper Ruud (8vo). El oponente de Fritz en cuartos será el alemán Alexander Zverev, el subcampeón de la edición de 2020 que doblegó al estadounidense Brandon Nakashima por 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.