Cómo, hora, TV y dónde ver Noche UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili y Grasso vs. Shevchenko

La celebración de la Independencia de México se ha convertido en una de las más grandes a nivel del mundo deportivo. Por muchos años, la superestrella del boxeo Saúl Álvarez ha sido símbolo de eso y aunque nuevamente será parte del fin de semana previo al 16 de septiembre, la UFC ha ido dando pasos agigantados para tomar una tajada de la celebración en Las Vegas.

El próximo 14 de septiembre, las artes marciales mixtas se tomarán el espectacular Sphere para llevar a cabo Noche UFC, que será el primer evento de combate que se realice en el impresionante recinto que cumplirá un año desde su debut.

La velada de UFC 306 tendrá como pelea estelar al colorido al campeón de peso gallo Sean O’Malley y a su retador Merb Dvalishvili, mientras que en la coestelar, la campeona de peso mosca Alexa Grasso buscará defender nuevamente su título ante Valentina Shevchenko en una trilogía que puede quedar para la historia.

Entre los otros combates, también sobresale el enfrentamiento entre Brian Ortega y Diego Lopes, además de Raúl Rosas Jr. y Aoriqileng.

Datos de la velada

Cuándo: 14 de septiembre

Dónde: Sphere de Las Vegas

Hora: Preliminares a las 3:30 p.m. PT; Cartelera Principal a las 7 p.m. PT

Cómo ver: Preliminares por ESPN, ESPN+ y UFC Fight Pass; Cartelera Principal por PPV vía ESPN+

Cartelera

Peso gallo: Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili Title Fight

Peso mosca: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko Title Fight

Peso pluma: Brian Ortega vs. Diego Lopes

Peso ligero: Esteban Ribovics vs. Daniel Zellhuber

Peso mosca: Ode Osbourne vs. Ronaldo Rodríguez

Peso gallo: Irene Aldana vs. Norma Dumont

Peso mosca: Kevin Borjas vs. Edgar Cháirez

Peso gallo: Raúl Rosas Jr. vs. Aoriqileng

Peso ligero: Ignacio Bahamondes vs. Manuel Torres

Peso paja: Yazmin Jauregui vs. Ketlen Souza