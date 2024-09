Una década después de pelear ante Canelo, Lara sigue vigente como campeón a sus 41 años

(John Locher / Associated Press)

Hace 10 veranos, Canelo Álvarez venció al cubano Erislandy Lara en uno de los pleitos más difíciles en la carrera del mexicano. Aquella noche en el MGM Grand de Las Vegas, Lara llevó al jalisciense a los 12 asaltos en una contienda muy cerrada. El resultado fue una victoria por decisión dividida de Álvarez, aunque con una dosis de polémica, pues dos jueces le dieron el triunfo al mexicano (115-113 y otro un increíble 117-111). Un tercero le dio el triunfo a Lara 115-113.

Fuera del ring, varios vieron diferentes peleas, desde un triunfo del cubano hasta un empate. Otros estuvieron de acuerdo con el resultado.

Fue la segunda derrota en la carrera de Lara (30-3-3, 18 KOs), que 10 años después estará en la una cartelera de Álvarez el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, no solamente como participante, pero como campeón defensor. Lara, a sus 41 años de edad, defenderá su corona de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo ante el veterano y dos veces excampeón del mundo, Danny García (37-3, 21 KOs).

Durante el duelo de aquel 12 de julio de 2014 pactado en las 155 libras, el de Guantánamo utilizó su estilo amateur para conectar golpes pero sin tanto poder. Canelo lanzó más, pero el cubano fue más certero. Álvarez, por su parte conectó una mayor cantidad de golpes de poder (88-53) y fue más agresivo.

“Fue una gran pelea, me vi ganador. Desgraciadamente, los jueces no lo vieron así, pero fue hace 10 años, ya quedé en paz con esa pelea”, indicó Lara sobre aquella noche en el MGM Grand en el que trató de imitar lo que Floyd Mayweather Jr. hizo con Canelo un año antes, pero sin los mismos resultados.

Álvarez entonces tenía 23 años apenas y Lara era un hombre con más experiencia a sus 31 años. Ese duelo fue apenas un año después de que Canelo perdió ante Mayweather Jr. y el mexicano aún era un peleador muy lejos del que es ahora.

“Del Canelo Álvarez que enfrenté hace 10 años al de ahora, creo que ha cambiado muchísimo”, aceptó Lara. “Ha tenido buenas peleas, que le han dado experiencia. Es un boxeador diferente al que peleó conmigo hace 10 años”.

Después del duelo ante Canelo, Lara cosechó seis triunfos más, ante rivales como Ishe Smith, Delvin Rodríguez y Vanes Martirosyan, para caer ante Jarred Hurt en 2018. En 2019 le ganó al hermano de Canelo, Ramón Álvarez, por nocaut y siguió cosechando victorias hasta ganar la corona vacante de la AMB ante Thomas LaManna en el Dignity Health Sports Park de Carson en 2021, título que aún conserva y que ha defendido en dos ocasiones.

“Seguí adelante y soy campeón en las 160, estoy contento con ese resultado y con lo que he hecho en esos 10 años”, expresó Lara.

“Lo más importante para mí en mi carrera ha sido el enfoque”, añadió Lara. “La dedicación que he tenido en el gimnasio, en el cuadrilátero y también el seguir entrenando, que es lo que te mantiene en forma y te da resultado”.

Lara por lo pronto quiere seguir boxeando y viendo si su cuerpo aguanta dos o tres años al tope.

Erislandy Lara (izq.) y Danny García (der.) posan en la conferencia de prensa hace unas semanas en Beverly Hills, CA. (Foto Cortesía Esther Lin/Premier Boxing Champions)

El 14 de septiembre, Lara enfrentará a un rival que vuelve después de un descanso de dos años y hará su debut en peso mediano. García estará buscando su tercer campeonato del mundo, aunque no ha peleado desde que venció a José Benavidez Jr. en 2022. En 2020 cayó ante Errol Spence Jr. en su intento por capturar los títulos welter del Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo en una divisiónque le quedó muy grande.

“Lara es muy habilidoso, definitivamente. Sin embargo, yo ya me he enfrentado a varios peleadores muy habilidosos durante mi carrera, desde Zab Judah y Amir Khan hasta Keith Thurman y muchos otros más. Siento que yo siempre he sido sólido ante oponentes zurdos”, expresó García sobre Lara. “También hay que verlo desde el otro punto de vista, ya que yo definitivamente soy el mejor rival que Lara ha tenido en mucho tiempo”

La contienda entre Lara y García estaba originalmente programada desde agosto de 2023, pero luego fue pospuesta y nunca se realizó porque Showtime en ese entonces terminó su programación deportiva.

La pelea será transmitida en Pago por Evento y puede ser vista por PPV.com.