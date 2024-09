Noche UFC: Trilogía de Grasso-Shevchenko promete ser un choque de alto voltaje de proporciones históricas

Alexa Grasso no quiere dejar duda alguna de que ella es la campeona de peso mosca cuando defienda su título el 14 de septiembre ante Valentina Shevchenko, a quien le arrebató el cinturón de manera contundente en marzo de 2023. La polémica empapó el segundo combate entre ellas debido a un empate que Shevchenko reclama como injusto, por lo que tendrá una nueva oportunidad de recuperar el cetro que alguna vez tuvo en su poder.

En la velada de UFC 306, que ha sido bautizada como Noche UFC, la trilogía servirá como el evento coestelar y se verá engalanada por la celebración del Día de la Independencia de México en el Sphere de Las Vegas.

“Las dos peleas pasadas han sido muy buenas, yo las sigo viendo y me encanta verlas, ambas somos muy competitivas y creo que estamos en el top por una razón”, señaló Grasso a LA Times en Español.

Más allá de recuperar el cetro, Shevchenko espera volver a danzar como acostumbra a hacerlo después de cada victoria sobre el octágono. Sin embargo, ella no deja que ese deseo la distraiga de la verdadera meta.

Anuncio

“Sé que ahora es muy popular hablar sobre visualizar las cosas, imaginar. Yo no, no visualizo, yo trabajo para que cada momento de la pelea no sea una sorpresa para mí”, dijo Shevchenko. “Visualizar es como soñar. Tu sueñas cosas así, pero qué haces para cumplir estas cosas. No haces nada, pero cuando trabajas mucho y piensas ‘bueno, podría pasar esto, entonces tengo que trabajar aquello’”.

Previo a la semana de la pelea, Shevchenko aún no había estado dentro del Sphere, mientras que Grasso no perdió tiempo y visitó el recinto digital, considerado el más espectacular en el mundo, para vivir la experiencia de “Postcard from Earth” o Postal de la Tierra, que fue el primer cortometraje en ser presentado en el Sphere.

El filme de 55 minutos debutó en octubre de 2023, a solo días de que empezó a funcionar el Sphere el 29 de septiembre.

Para Grasso, desde que se anunció el Sphere para Noche UFC, ella supo que era el lugar indicado para llevar a cabo lo que ella espera será el último enfrentamiento contra Shevchenko.

“Quería vivir la experiencia de estar ahí dentro, ver el lugar, de cómo eran las pantallas y me gustó mucho. Creo que va a ser un evento increíble”, dijo la campeona de peso mosca.

Anuncio

Si bien, Grasso podía haber empujado por otra rival, insistió que Shevchenko debía ser nuevamente contra quien pelearía.

Cuando se dijo de la posibilidad de la trilogía en el Sphere, Shevchenko no estaba muy animada por todos los factores que envuelven Noche UFC.

Ella dijo que la celebración de la cultura mexicana, los aficionados y demás, viraban hacia Grasso, pero de igual manera le parecía genial la idea de tener ese tipo de eventos basados en las nacionalidades de los peleadores.

“Es el primer evento de muchos más y más adelante van a mostrar la cultura de cada país, que no solo es para los amantes de MMA, pero también para que la gente conozca el arte de la pelea y un poco más de la cultura de cada país, es un excelente inicio para futuros eventos”.

La peleadora de nacionalidad kirguisa y peruana espera que la tercera sea la vencida este fin de semana.

Shevchenko ha sido muy crítica por la manera en que se le calificó en el segundo combate, cuando el un juez le dio a Grasso un 10-8 en el último asalto y que terminó por marcar la diferencia en su resultado final con 47-47. Los otros dos jueces dieron resultados a favor de cada una de las peleadoras con 48-47 para que finalmente se determinara un empate.

Anuncio

“Esta es una pelea importante para mí y estamos hablando de una tercera pelea porque en la segunda fue una decisión de un juez que no se puede explicar”, señaló Shevchenko. “Es una pelea que yo he ganado y porque una persona decidió dar este 10-8, sus acciones hicieron que el combate fuera un empate, solo por eso estamos haciendo una tercera pelea”.

Shevchenko dijo que no se siente obligada a cambiar su manera de pelear para evitar otra situación similar en el tercer encontronazo.

“Me preparo siempre igual, como si fuese la última pelea de mi vida, entonces no hay excepciones para esta pelea”, señaló Shevchenko. “Estoy preparada físicamente, mentalmente y haré todo lo que necesito para salir como ganadora”.

Durante el verano, ambas peleadoras se vieron nuevamente enfrentadas, aunque no sobre el octágono, sino que fuera de ella como entrenadoras de sus equipos en The Ultimate Fighter 32.

El campeón de la serie fue el brasileño Mairon Santos, que hizo parte del Team Grasso y además se ganó el derecho a un contrato con UFC.

Anuncio

La experiencia para ambas fue especial y al mismo tiempo les sirvió para aprender de ellas mismas a cómo manejar distintos talentos y personalidades en tan corto tiempo.

“Es muy difícil ser coach, incluso un día agarre a todos mis entrenadores, los abracé y les dije ‘Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Los admiro, los amo con todo mi corazón’”.

A pesar de todos los años en el deporte, Grasso aseguró que el haber sido parte de TUF 32 le aportó nuevas enseñanzas, desde detalles en “ser puntual, llegar con buena actitud, hacer caso a lo que se diga”.

Para la tapatía, son los pequeños detalles lo que marcaron la diferencia.

“Son cosas que como atleta no te das cuenta que hacen tus profesores y sí, fue un gran reto el estar ahí”, explicó Grasso. “Es importante dar esa buena energía porque a veces dices ‘sí, sí’, pero luego tuerces los ojos… ¡No! Debes tener siempre una buena actitud y hacerlo”.

Shevchenko no se imaginó que tendría un apoyo internacional de países como Argentina y Líbano tan pronto tomó la decisión de aceptar la invitación a TUF.

Su manera de entrenar y guiar a sus pupilos fue más allá de los entrenamientos, pues se conectó con ellos a nivel personal.

Anuncio

“Es muy importante para mí no solo entrenar a los chicos, sino también que nos conozcan cómo somos como personas… en qué vivimos, qué nos gusta”, dijo Shevchenko. “Fuimos a cazar, a pasear al lago en bote, a entrenar en la naturaleza. Los chicos llevaban casi dos meses viviendo en una casa y yo quería que conocieran más a Las Vegas. Fuimos al Mojave Desert, volamos Las Vegas por la noche en helicóptero, todo para que tengan una experiencia mayor y que lo tengan con ellos por muchos años”.

Las Preliminares inician a las 3:30 p.m. PT y se podrán ver por ESPN, ESPN+ y UFC Fight Pass, mientras que la Cartelera Principal a las 7 p.m. PT por PPV vía ESPN+.

Cartelera

Peso gallo: Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili

Peso mosca: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko

Peso pluma: Brian Ortega vs. Diego Lopes

Peso ligero: Esteban Ribovics vs. Daniel Zellhuber

Peso mosca: Ode Osbourne vs. Ronaldo Rodríguez

Peso gallo: Irene Aldana vs. Norma Dumont

Peso mosca: Kevin Borjas vs. Edgar Cháirez

Peso gallo: Raúl Rosas Jr. vs. Aoriqileng

Peso ligero: Ignacio Bahamondes vs. Manuel Torres

Peso paja: Yazmin Jauregui vs. Ketlen Souza