Carlos Vela está concretando acuerdo para volver a LAFC, dice fuente a AP

LOS ÁNGELES (AP) — Los Angeles FC está concretando un contrato que permitiría el regreso de Carlos Vela, alguna vez nombrado el Jugador Más Valioso de la MLS, de cara a los playoffs, dijo una persona enterada de la decisión.

La fuente habló el viernes con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque el acuerdo no se ha completado. Se espera que el nuevo convenio se anuncie formalmente en los próximos días, en momentos en que LAFC se prepara para buscar su segundo título en la liga.

Vela fue el primer jugador del LAFC en la historia. El astro mexicano dejó las filas de la Real Sociedad para firmar con el equipo de expansión de la MLS, que debutó en esta liga en 2018.

Durante media década, Vela fue un delantero dominante en la MLS. Obtuvo el premio al Jugador Más Valioso en 2019, cuando lideró la campaña en goles.

El atacante de 35 años fue también un miembro clave del plantel de LAFC que conquistó el cetro de la MLS en 2022. Pero ha estado alejado del fútbol desde el invierno pasado, cuando su contrato con LAFC expiró sin ser renovado.

Vela, quien anotó nueve goles la temporada anterior, había protagonizado versiones periodísticas que lo ubicaban en México o Europa. Pero permaneció en el mercado mientras los aficionados de LAFC seguían pidiendo su regreso.

El ariete de Cancún añadiría más producción ofensiva a un plantel encabezado por Denis Bouanga, ganador del Botín de Oro, Mateusz Bogusz y el recién llegado Olivier Giroud, quien ha disputado dos duelos luego de incorporarse este verano, proveniente del Milan.

Los 16 tantos de Bouanga en esta campaña le permiten ocupar la tercera posición en la tabla de goleadores de la liga.

Vela tiene 78 goles y 58 asistencias en 152 partidos de la campaña regular con LAFC.

El equipo es segundo de la Conferencia Oeste. Está cuatro puntos debajo del Galaxy de Los Ángeles, cuando restan dos fechas de la temporada regular.

LAFC y el Galaxy chocan en Carson el sábado por la noche, en una nueva edición del derbi conocido como “El Tráfico”.