Fallece André Marín, reconocido periodista deportivo mexicano 

El periodista deportivo mexicano André Marín falleció este lunes, a la edad de 52 años, debido a complicaciones de salud después de haberse sometido a un doble trasplante de pulmón.

Marín reveló en 2022 que sufría de una infección bacteriana causada por una neumonía y había sido hospitalizado en varias ocasiones en los últimos años.

TelevisaUnivisión, la empresa en la que trabajaba, confirmó la noticia el lunes.

“En nombre de TelevisaUnivisión, expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido colega y entrañable amigo André Marín, distinguido periodista deportivo”, dijo la cadena en un comunicado.

“Su carisma, carácter y capacidad de análisis lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros más queridos y reconocidos del periodismo deportivo en México y el mundo”, agregó TUDN.

Marín comenzó a trabajar a la edad de 14 años como productor asistente de Imevisión. Cuando la televisora se convirtió en TV Azteca, Marín siguió trabajando en el departamento de deportes frente a la cámara hasta que se unió a FOX Sports en 2011. Era conocido como el presentador de “La Última Palabra”, un programa de polémica deportiva en México enfocado mayormente en el fútbol mexicano.

Marín trabajó por mucho tiempo junto a los reconocidos periodistas David Faitelson y José Ramón Fernández en TV Azteca, y era conocido como un líder de opinión deportiva en el medio.

Descansa en paz, André Marín 🕊️



🔴 #FaitelsonSinCensura en vivo por TUDN pic.twitter.com/JYbvdP8kAj — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 17, 2024

“Hoy es un día realmente triste, ha fallecido a los 52 años esta madrugada André Marín, luchó hasta el final con una enfermedad, en paz descanse”, dijo Faitelson en su programa de la cadena MVS. También dedicó segmentos especiales durante el día con TUDN.

“Yo lo recibí desde los 14 años, era muy jovencito, aprendió, creció y cuando me fui finalmente a ESPN, en octubre de 2007, lo dejé de ver”, declaró Fernández, con quien trabajó por 17 años, en ESPN Deportes. “Lo vi en una reunión, le di un abrazo. Sabía que estaba delicado, muy delicado. Es una tristeza haberlo sacado al aire en ese estado tan delicado. Descanse en paz el que fue un gran amigo”.

En un programa en con el también periodista deportivo Javier Alarcón, compartió que había contraído una bacteria que lo llevó al borde de la muerte.

José Ramón (@joserra_espn) y unas palabras de despedida para André Marín



QEDP 🕊 pic.twitter.com/XO46yrxSBU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 16, 2024

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, dijo Marín en ese momento.

En otra entrevista con la periodista Paty Chapoy, en un programa de entretenimiento, explicó que su enfermedad se la debía a la tensión.

“Divertículos y el estrés, todo fue por el estrés”, declaró Marín. “Llegué a pesar 40 kilos, me estaba yendo, Paty, pero yo me aferré a la vida, a Paty y a mis hijos”.

Este fragmento de la entrevista que le hizo Paty Chapoy a André Marín me dejó helado.



Andre sufrió enfermedades durísimas, pero él mismo lo dice , la raíz de todo fue el stress.



Cuídense mucho, valoren la vida, ningún problema vale más que la salud.pic.twitter.com/EeFctDmQdO — Rafa Torres (@Patottas) September 16, 2024

A Marín le sobreviven su esposa, Paty Arreola, y sus tres hijos, André Jr., Alonso y Mauro.