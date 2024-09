Ohtani se queda corto de la triple corona, pero prolonga su racha de bateo en juego final

Shohei Ohtani no ganó el título de bateo de la Liga Nacional, ni reclamó la primera triple corona de la Liga Nacional desde 1937, durante la victoria por 2-1 de los Dodgers sobre los Rockies de Colorado el domingo en el final de temporada.

Sin embargo, el hecho de que fuera siquiera una posibilidad fue un testimonio de la dominante lágrima con la que Ohtani terminó su primera temporada con los Dodgers.

A pesar de que sólo bateó una de cuatro en el partido 162 disputado en Coors Field, Ohtani concluyó la temporada regular con unas estadísticas asombrosas:

.310 de promedio de bateo, el récord de su carrera

54 jonrones y 130 carreras impulsadas, líder de la Liga Nacional en ambas categorías

59 bases robadas, incluida una el domingo, la mayor cantidad por un jugador nacido en Japón

411 bases totales, la segunda mayor cantidad en la historia de los Dodgers y la mayor cantidad por cualquier jugador de Grandes Ligas desde 2001.

“Obviamente, has visto a una superestrella”, dijo el manager Dave Roberts. “Como he dicho, creo que lo que me maravilla son las expectativas que se ponen en él, que se pone a sí mismo, y aún así salir todos los días y dar un espectáculo - no me puedo imaginar la presión con todas esas expectativas. Pero su preparación y su trabajo están muy, muy centrados”.

“Ante todo, creo que la parte más importante de todo esto es que he podido jugar de forma consistente durante todo el año”, añadió Ohtani a través del intérprete Will Ireton. “Estoy muy agradecido y agradecida a todo el personal que me ha apoyado durante todo este año”.

Las dos últimas semanas han sido las más impresionantes para Ohtani. Comenzando con su histórico juego de seis hits en Miami en el que creó el club 50-50, Ohtani entró el domingo con 26 hits en sus últimos 39 turnos al bate con seis jonrones, seis dobles, 20 carreras impulsadas y nueve bases robadas.

En ese tiempo, también cerró la brecha de promedio de bateo entre él y el líder de la NL Luis Arráez de 33 puntos (Ohtani estaba bateando .287 a la marca de .320 de Arráez el 18 de septiembre) a sólo cuatro puntos al final del juego el sábado (Ohtani .310, Arráez .314).

Ohtani afirmó que “no pensaba en la triple corona”, dijo a través del intérprete Will Ireton, “ni era consciente de lo lejos o cerca que estaba de ella hoy”.

Roberts, sin embargo, notó un cambio en el enfoque del slugger una vez que cruzó el umbral de 50 jonrones - con un impulso a finales de temporada a su promedio de bateo aparentemente convirtiéndose en el objetivo final de Ohtani en una temporada de debut de los Dodgers.

“Sé que una vez que comenzó a batear y a acercarse a .300, pensé que su meta era promediar .300 [en la temporada]”, dijo Roberts este fin de semana. “Vi más intención de golpear la bola plana, de conseguir hits de base contra sólo el uppercut para elevar la pelota de béisbol”.

No fue suficiente para que Ohtani consiguiera el título de bateo.

Aunque no bateó un sencillo hasta el octavo domingo, Arráez bateó una de tres en la derrota de los Padres de San Diego ante los Diamondbacks de Arizona, terminando el año con un promedio de .314 - el tercer título consecutivo de bateo del jugador de cuadro, cada uno con un equipo diferente.

Pero el equilibrado final de Ohtani ha amplificado la ya elevada confianza de los Dodgers en el favorito al MVP, especialmente mientras se prepara para la primera postemporada de su carrera.

“Va a haber momentos en los que sólo necesitas un corredor de base y él sólo tiene que ser capaz de llegar a la base en lugar de tratar de batear un jonrón o algo así”, dijo Roberts. “Ser capaz de hacer cosas diferentes es absolutamente útil ... Él sólo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo”.

Freeman, Rojas al día

Roberts reiteró el domingo su confianza en que el lesionado primera base Freddie Freeman (esguince de tobillo) y el campocorto Miguel Rojas (aductor) estarán disponibles para el Juego 1 de la Serie de División de la Liga Nacional el próximo sábado.

“No veo ninguna razón para que esos dos muchachos no estén en la alineación”, dijo Roberts.

Eso no significa, sin embargo, que los Dodgers hayan considerado posibles planes de respaldo.

Mientras que Tommy Edman probablemente se encargaría del campocorto en caso de que Rojas no esté listo, los Dodgers podrían juguetear un poco más en primera. En ausencia de Freeman este fin de semana, Kiké Hernández inició los tres partidos en la primera base. Pero si es necesario en los playoffs, Roberts dijo que consideraría mover a Max Muncy a primera y cambiar a Hernández (que es el mejor jugador defensivo) a tercera.

En ese escenario, “Max se ejercitaría durante esta semana de descanso en la primera base», dijo Roberts. «Pero de nuevo, espero que esto sea algo más a corto plazo”.