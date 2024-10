Desesperados, los Dodgers se deshacen de los Padres y vuelven a L.A. para el Juego 5

Share via

Mookie Betts bateó una bola a Chula Vista y el estadio, atónito, lo envolvió en el más dulce de los silencios.

Poco después, Shohei Ohtani bateó una bola por la línea del jardín derecho a 1.000 mph, y el silencio se convirtió en conmoción.

Poco después llegó el alegato final: Will Smith lanzó otro lanzamiento débil por encima de la valla del jardín central, uno de los banquillos bailó y el otro se enfurruñó: se acabó el partido.

Tres entradas, un mensaje, poderosamente transmitido el miércoles por los Dodgers a los Padres de San Diego, repentinamente acosados y humillados:

Esto no es 2022. Esto no está sucediendo de nuevo. Esto no va a ser fácil. Esto es llegar hasta el final.

Los Dodgers Mookie Betts celebra con sus compañeros Gavin Lux (9) y Tommy Edman (25) después de derrotar a los Padres de San Diego 8-0 en el Juego 4 de la Serie de División de la Liga Nacional en Petco Park el miércoles. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Abróchense los cinturones. Abróchense los cinturones. El quinto y último partido de esta pelea tendrá lugar el viernes por la noche en Chavez Ravine. Los Dodgers crearon el drama con una desesperada victoria por 8-0 en Petco Park el miércoles por la noche.

Fue la mayor victoria por blanqueada en la historia de los playoffs de los Dodgers. Se dio vida a la posibilidad de una de las mayores victorias de la serie de postemporada en la historia de los Dodgers.

“¡Nos vemos ... el ... viernes!”, coreó un resistente grupo de aficionados de los Dodgers en Petco y, de hecho, debería ser algo que ver.

Será el juego de eliminación de playoffs más grande en el Dodger Stadium desde que Chris Taylor pegó un jonrón decisivo contra los Cardenales de San Luis en 2021.

Pero esto se siente más grande que eso. Este es el Dodger Stadium contra Machado, Shohei contra Tatis Jr, moledores contra fanfarrones, la verdadera serie de autopista.

“Cuando llegas a la postemporada, es una pelea callejera”, dijo el gerente de los Dodgers, Dave Roberts. “Se trata de personas, jugadores, y tu deseo tiene que ser más que el de tu oponente. Y para mí, ver a nuestros chicos pasar por lo que han pasado y responder de la manera en que lo han hecho, realmente me emociona para el Juego 5”.

Estos son los dos mejores equipos que quedan en los playoffs. Debido a que los Mets de Nueva York vencieron a los Phillies de Filadelfia en la otra serie de división de la Liga Nacional, el ganador de este partido será probablemente el favorito no sólo para avanzar a la Serie Mundial, sino también para ganarla.

Es lógico que este enfrentamiento de barrio, que hace dos años fue barrido y aturdido por los Padres en cuatro partidos, se reduzca a un partido, una noche, un poco más de drama.

Los compañeros de equipo del relevista de los Dodgers Blake Treinen lo visitan en el montículo durante una victoria por 8-0 sobre los Padres en Petco Park el miércoles. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

El primer partido de la serie contó con un primer golpe monstruoso del jonronero Ohtani. El segundo partido estuvo repleto de Padres fanfarrones que se mofaron engullidos por aficionados que lanzaban botellas. Cuando el Juego 3 llegó a San Diego, los Dodgers inicialmente no vinieron con él, fallando durante la mayor parte en una deslucida derrota.

Esto preparó el Juego 4 del miércoles, un juego en el que los Dodgers entraron sin dos jugadores clave lesionados - Freddie Freeman y Miguel Rojas - y se vieron obligados a navegar sin titular y con todo el bullpen.

Todo esto, y había una estadística volando alrededor de que los equipos que lideran una serie de cinco partidos 2-1 en casa ganan la serie 82% de las veces.

Resulta que los Dodgers tenían a los Padres justo donde querían.

Durante los entrenamientos previos al partido estaban tan relajados que jugaron al minigolf en el club.

“Creo que fue mucho más relajado de lo que la gente piensa”, dijo Mookie Betts. “No estábamos tensos. Nos divertíamos, reíamos, bromeábamos. Sabíamos lo que íbamos a hacer”.

Una vez que comenzó el partido, se mostraron relajados y preparados para participar, siendo el mejor ejemplo de ello Betts, que ha conseguido dos jonrones y tres carreras impulsadas en sus dos últimos partidos de playoffs después de no haber conseguido ningún jonrón y una carrera impulsada en sus nueve anteriores.

“Tenemos un montón de jugadores que pelean”, dijo Betts. “Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Nada es fácil. Y así que sólo tienes que tomar las cartas que te reparten y jugarlas. Y eso es lo que hemos estado haciendo”.

La ofensiva de la alineación se balanceó inteligente y libremente, especialmente contra el abridor de los Padres Dylan Cease, anotando tres carreras en 1⅔ entradas después de que los Dodgers predijeron de que podrían golpearlo en descanso corto.

“Una de las cosas que pensamos es que no está al 100% en descanso, vamos a hacerlo trabajar”, dijo Teoscar Hernández antes del partido.

La agresividad también regresó, con Michael Kopech lanzando sin pensarlo hacia adentro a un aplastado Fernando Tatis Jr.

Luego estaba, por supuesto, el brillante trabajo del bullpen, ocho lanzadores de los Dodgers se combinaron para mantener a los Padres a cinco sencillos y dos hits extra-base. combinando en una blanqueada de siete hits. Los Padres no han anotado en 15 entradas que se remontan a la segunda entrada del Juego 3, 4, y seguramente tienen que estar pensando en eso el viernes cuando seguramente se enfrentarán a algunos de estos relevistas de los Dodgers de nuevo.

“Obviamente la energía lo hace un poco diferente, pero es el mismo trabajo», dijo Kopech, quien lanzó una entrada de un hit. «Si tenemos que salir y jugar con nuestros papeles un poco diferente de lo habitual, al final del día es, estamos recibiendo outs. Así que ser capaz de hacer eso en un gran momento como este para nosotros es importante”.

El Dodger Gavin Lux celebra después de batear un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada del Juego 4 de la Serie de División de la Liga Nacional contra los Padres de San Diego en Petco Park el miércoles. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Lo único que podía detener a los Dodgers esta noche, al parecer, era el árbitro de tercera base Mark Ripperger.

Con dos outs en el cuarto, Ohtani se atrevió a pasar por tercera con un fuerte golpe justo dentro de la línea de tercera base. Pudo haber robado una carrera, pero la pelota rebotó en Ripperger y finalmente fue recogida por Manny Machado, quien expulsó a Ohtani en home.

Las cámaras captaron más tarde a Ohtani gritando a Ripperger en una rara muestra de ira.

Un día después de quedarse dormidos al borde de la eliminación, los Dodgers demostraron que podían estar emocionalmente preparados para lidiar con sus intensos hermanos pequeños.

Para demostrarlo, tanto ellos como sus aficionados tienen una oportunidad más, un momento más, un partido más.