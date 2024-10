Un veterano de guerra de 69 años cumple su sueño de presenciar un juego de béisbol con su hijo

(Cortesía Wish of a Lifetime)

Robert Salazar, de 69 años de edad, tenía un sueño que parecía simple, pero que no había podido cumplir: el acudir a un juego de béisbol profesional en persona.

Ese sueño finalmente se realizó y fue con dos personas muy especiales, su esposa e hijo, cuando presenció el duelo entre los Dodgers ante los Rockies en Denver, Colorado, en junio pasado.

El originario de Nuevo México jugó como jardinero en su equipo local de los Mesa Park Yankees. Había acudido a partidos amateurs y de ligas menores, pero nunca a un juego profesional. Su situación económica no le había permitido hacer el viaje hacia una ciudad con un equipo profesional.

“Como familia nunca habíamos ido a un juego de béisbol”, expresó Salazar Sr., un aficionado de los Yanquis desde niño, mientras que su hijo es un seguidor de hueso colorado de los Dodgers. En esta Serie Mundial que inicia el viernes, ambos apoyarán a equipos diferentes, pero lo que comparten es su amor por el béisbol.

El sueño se cumplió gracias a Wish of a Lifetime, una filial de AARP fundada en 2008 en Denver, con la intención de “realizar sueños” para una población que usualmente está solitaria y abandonada, las personas de tercera edad. Alrededor de 3,000 personas han visto cumplido sus sueños, gracias a esta organización.

Durante su servicio en Vietnam en el US Army de 1969 a 1972 como un operador de tanques, el béisbol se convirtió en su lenguaje común entre él y su hijo.

“Para Robert, el béisbol ha sido lo más constante de su vida”, expresó Tom Wagenlander, vicepresidente y director ejecutivo de Wish of a Lifetime. “Cuando estaba en el extranjero, creo que se hizo más fanático del béisbol porque era su conexión con su hogar”.

Robert Sr. (izq.) junto a su hijo Robert Jr. (centro) y su esposa Cecelia. (Cortesía Wish of a Lifetime)

“Robert nunca había ido a un juego con su hijo. Muchas personas tienen el recuerdo de haber ido a un partido con su papá, una tradición que se pasa a las generaciones. De ahí vino ese sueño”, añadió Wagenlander.

“Nos preguntamos cómo este sueño les iba a ayudar en el futuro. En este caso, nos fijamos como este sueño iba a hacer más fuerte la relación con su familia”, expresó Wagenlander. “Pero también nos fijamos qué tanto esta personas le ha dado a la sociedad y a la comunidad”.

En el caso de Salazar Sr., era obvio lo que le ha entregado a su país y su comunidad.

Robert Salazar Sr. saludando durante el partido entre Rockies y Dodgers en Denver, Colorado. (Cortesía Wish of a Lifetime)

Tras servir en Vietnam, Salazar Sr. trabajó en el sistema educacional en las escuelas del distrito de Santa Fe por más de 25 años y también como oficial correccional en la Penitenciaría Estatal de Nuevo México y en el Centro de Detenciones de Adultos en Santa Fe.

El día del juego, los Salazar conocieron e interactuaron con Will Smith, receptor de los Dodgers, así como con Jason Heyward cuando este estaba en el equipo.

“Nunca pensé que iba a ver un partido de béisbol en persona. Me emocioné mucho cuando vi a los jugadores en su práctica de bateo”, declaró Salazar Jr., de 16 años.

De acuerdo a la organización, para que una persona sea candidata para recibir un sueño de Wish of a Lifetime, un conocido necesita nominar a la persona de tercera edad o esa misma persona de tercera edad se puede autonominar. Luego, Wish of a Lifetime evalúa las solicitudes. De acuerdo a Wagenlander, la organización se asegura de que sea un sueño que el individuo no puede cumplir por sí mismo. Wagenlander tiene un aprecio especial para las personas que se enfocan en un sueño con un lazo familiar, como el de reunirse con algún ser querido que no han visto por años.

Según Wagenlander, la intención es que muchas familias más, en especial las hispanoparlantes, sepan de este programa y soliciten sueños.