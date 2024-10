Con boletos de más de $1,000, aficionados llegan a la Serie Mundial para honrar a Valenzuela y apoyar a Dodgers

El legendario narrador Vin Scully le dijo a LA Times en un artículo en 1991 para describir cada vez que Fernando Valenzuela se subía al montículo en Dodger Stadium durante la ‘Fernandomanía’: “Era como si los mexicanos se agarraran a él con las dos manos para cabalgar hasta la luna... Había un fervor por él como persona y la reacción del público no tuvo precedentes. He visto grandes lanzadores y ciudades que aman a sus jugadores. Pero nunca he visto nada igual y no creo que vuelva a verlo”.

Diez años antes de esa declaración, Valenzuela había lanzado en una Serie Mundial ante los Yanquis de Nueva York y ganó el Juego 3 de ese Clásico de Otoño que eventualmente conquistaron los angelinos por 4-2. Desde ese entonces no se habían enfrentado las novenas de los Yanquis y de los Dodgers en la serie más importante de las Grandes Ligas hasta este viernes, cuando ambos se midieron en el Juego 1 de la Serie Mundial 2024.

Como estaba anunciado, la liga y los Dodgers le tenían preparado algo especial a los aficionados para honrar la memoria del mexicano en un día que mezcló alegría por el inicio de una de las Series Mundiales más mediáticas y tristeza por la muerte de uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de las Ligas Mayores.

Miles de los más de 56,000 aficionados que se dieron cita a Dodger Stadium se unieron al tributo músical que incluyó las canciones de “Amor Eterno”, “El Rey” y “El Toro Valenzuela” al son del mariachi, mientras la esposa de expelotero sonorense, Linda, así como sus hijos, presenciaban el homenaje cerca del clubhouse.

En la plaza del estadio, los aficionados firmaban en un número 34 gigante mensajes de despedida y agradecimiento al fallecido expelotero, expresando su afecto por lo que había hecho por los aficionados latinos, el equipo y los mismos beisbolistas mexicanos en Grandes Ligas. Los peloteros de los Dodgers utilizaron un parche en su uniforme con el número del mexicano.

A fuera de Dodger Stadium continuaba el un altar improvisado con decenas de flores, veladoras, banderas mexicanas y coronas fúnebres para conmemorar al ‘Toro’ mexicano, quien falleció el martes pasado por un motivo aún no revelado.

Ignacio Lomelí hizo el viaje desde Guadalajara, especialmente para estar en el juego y dijo que no estuvo difícil conseguir boletos, pero sí tuvo que desembolsar más de $1,000 para hacer el viaje.

Andy Pages, de los Dodgers de Los Ángeles, lleva un parche en su camiseta en memoria del exlanzador de los Dodgers Fernando Valenzuela antes del Juego 1 de la Serie Mundial de béisbol, el viernes 25 de octubre de 2024, en Los Ángeles. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez / Associated Press)

“Es una gran emoción. Yo soy fan de Fernando por él. Había que venir”, señaló Lomelí, quien llegó con su camiseta de Valenzuela con los Charros de Jalisco, que retiró su camiseta en 2019. “Es una gran figura, en México y en Los Ángeles”.

Lomelí dijo que cuando escuchó que la posibilidad de que era Yanquis vs. Dodgers la Serie Mundial, inmediatamente reservó su boleto de viaje.

Miguel Ángel Hernández llegó con su hijo Yasiel Hernández, en honor a Yasiel Puig, desde Los Baños, California, gastó $900 dólares por cada uno de sus tres boletos.

“Amor Eterno” suena en todo Dodger Stadium en honor a Fernando Valenzuela previo a la #SerieMundial pic.twitter.com/IC7563BR4P — Eduard Cauich (@MayanTiger1) October 25, 2024

“Yo crecí con Fernando Valenzuela en 1981 cuando les ganaron a los Cardenales y llegaron a la Serie Mundial. Yo vivía en la Ciudad de México todavía”, declaró Hernández, hijo de un beisbolista mexicano. “Fernando abrió muchas puertas a todos”.

Marcos Mayorga llegó con una camiseta de Valenzuela que compró hace más de 20 años. Un día, todos los Dodgers llegaron y Valenzuela estaba con ellos. Ese día llevó la camiseta y se la firmó, la guardó y no la sacó hasta ahora. Mayorga compró cuatro boletos y pagó un total de $5,800.

“Es un Dodgers vs. Yanquis. Es algo que no se ha visto en 43 años. Es un momento muy especial para Los Ángeles y para nosotros de la comunidad hispana porque nos llevamos un recuerdo de Fernando”, declaró Mayorga, quien llegó junto a su esposa e hijos.

Tristeza y alegría se juntan en una #SerieMundial tras la muerte de Fernando Valenzuela y el inicio de uno de los Clásicos de Otoño más mediáticos. pic.twitter.com/RDlSqPdYBX — Eduard Cauich (@MayanTiger1) October 25, 2024

Juanita Ramírez, de 85 años, y su sobrina Laura Flores pasaron lentamente sobre el altar improvisado al ‘Toro’ en la entrada de Dodger Stadium.

“Era un muy buen jugador y muy humano”, declaró Ramírez, quien vive en la Ciudad de México. Su sobrina pagó $1,500 dólares por cada boleto para tener este recuerdo.

“Estuve muy triste, y me tocó aquí en mis vacaciones, pero si me hubiese tocado también en mi Distrito Federal, también hubiese llorado”, dijo Ramírez con los ojos llorosos.

“Hoy, los Dodgers van a ganar en honor a Fernando Valenzuela”, declaró Flores. “Los latinos celebran la muerte y está en nuestra cultura”.