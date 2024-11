Markus Kuhn, exjugador de Giants, impulsa a la NFL en Alemania

Desde recorrer universidades de Estados Unidos con un DVD de sus mejores jugadas hasta anotar un touchdown histórico como profesional, Markus Kuhn abrió camino para los jugadores alemanes en el fútbol americano. Ahora, está ayudando a que la NFL gane popularidad en su país natal.

Kuhn se sintió como un aficionado cuyo sueño se hizo realidad hace una década, cuando se convirtió en el primer alemán en anotar un touchdown en la NFL. Es por aquella anotación que es más conocido entre el público creciente de la NFL en Alemania.

El touchdown fue una sorpresa para todos, incluido Kuhn, quien era un tackle defensivo con los Giants el 7 de diciembre de 2014, cuando devolvió 26 yardas un balón suelto ante los Titans de Tennessee. Ayudó así a cortar una racha de siete derrotas consecutivas de Nueva York.

“Jugué como quarterback en Alemania a un nivel muy diferente y así anoté algunos touchdowns, pero nunca soñé con hacerlo a ese nivel”, le dijo Kuhn a The Associated Press. “Imagina que eres el mayor aficionado al fútbol americano de todos los tiempos y has dedicado casi tu vida al deporte hasta ese momento. Y de repente consigues anotar un touchdown en la NFL. Así es como me sentí”.

Una década después, Kuhn sopesa cómo conmemorar el próximo mes el décimo aniversario de su touchdown en aquella victoria por 36-7 sobre los Titans. Por ahora, está ocupado.

Es embajador de los Giants antes de su primer encuentro en Alemania el domingo contra los Panthers de Carolina, trabaja con la NFL en su expansión internacional y es un rostro conocido en la cobertura televisiva alemana de la liga. Tiene una agenda llena.

Todo es muy diferente a los inicios de Kuhn en el fútbol americano. Jugó por primera vez a los 15 años en el ámbito de clubes amateurs de Alemania y llegó a North Carolina State después de recorrer universidades con un DVD que mostraba sus mejores jugadas en su nación.

Explicar su nuevo estatus no remunerado como estudiante-atleta a su abuela fue complicado.

“Ella estaba algo sorprendida. Me dijo algo como, ‘Espera, estás haciendo todo esto, ¿pero no te están pagando?’. No entendía que pareciera que soy un atleta profesional ahora, pero no estoy ganando dinero”.

Kuhn fue seleccionado por los Giants en la séptima ronda del draft en 2012 y jugó cuatro temporadas en la liga. Realizó un total de 48 derribos, 1 1/2 capturas y dos recuperaciones de balón suelto en los 39 partidos que conformaron su carrera.

Su touchdown histórico fue el único que consiguió. Kuhn sufrió una lesión de rodilla en diciembre de 2015 y se unió a los Patriots de Nueva Inglaterra como agente libre para la siguiente temporada, pero no volvió a jugar.

Desde que se retiró como jugador, Kuhn ha promovido las franquicias de los Patriots y los Giants como embajador, ha sido consultor del sindicato de jugadores de la NFL sobre asuntos internacionales y ha trabajado como corresponsal internacional ocasional para la liga.

La llegada de jugadores como Kuhn y Sebastian Vollmer, ganador del Super Bowl con los Patriots, ayudó a difundir en Estados Unidos que había talento y pasión por el fútbol en Alemania, y a aumentar la audiencia del deporte en su país de origen.

“Algunas cosas parecen imposibles si nadie las ha hecho antes”, dijo Kuhn. “Pero ahora hay personas a quienes admirar, hay historias que puedes seguir, hay ciertos caminos que se han construido y que definitivamente hacen que venir a Estados Unidos y jugar al fútbol americano ahí sea mucho más fácil”.

