Esposa de Israel Vázquez revela el tipo de cáncer del ‘Magnífico’; el CMB pide apoyo para el excampeón

Share via

Share via Close extra sharing options

El diagnóstico del doctor de Israel Vázquez no fue precisamente lo que Laura, la esposa del legendario boxeador mexicano esperaba escuchar. El excampeón vive una de sus más difíciles batallas de su vida tras ser diagnosticado con fase 4 de sarcoma, que es un tipo de cáncer del que existen hasta 70 diferentes tipos y que lo ha dejado en un muy mal estado físico.

“Casi no puede hablar y si lo hace, se corta su respiración, está muy débil”, dijo Laura a LA Times en Español. “Quiero pedir disculpas a toda la gente que le ha llamado y por obvias razones no puede contestar a las muchas llamadas que ha recibido. Él trata de contestar por texto, pero el medicamento lo deja muy cansado”.

El pasado viernes, 31 de noviembre, Vázquez fue internado por segunda vez en el hospital White Memorial en Boyle Heights y regresó a casa el jueves con las peores noticias que podían imaginarse. La primera vez había sido hospitalizado hace seis semanas.

En 2018, fue diagnosticado de una esclerosis sistémica que es una “enfermedad crónica rara de causa desconocida caracterizada por fibrosis difusa y anormalidades vasculares en la piel, articulaciones, y órganos internos (en especial el esófago, tubo digestivo inferior, pulmones, corazón y riñones)”.

Anuncio

Esa enfermedad le afectó su peso, también perdió masa muscular y aunque logró mejorar un poco con un tratamiento, su estado físico no volvió a ser el mismo. Laura y sus allegados sentían que la esclerosis sistémica había causado sus más recientes dolencias, pero en esta ocasión no fue así.

“El doctor nos dijo que cuando mucho, tendría seis meses, pero yo no me puedo rendir así, tenemos que ir con otro doctor, ya estamos hablando con otro doctor que es especialista en sarcoma porque este doctor que lo diagnosticó no es especialista… vamos a ir a otro hospital”, dijo Laura. “Queremos que un especialista en sarcoma lo vea”.

Según ella, todo cambió en junio cuando Vázquez había viajado para hacerse una revisión con un reumatólogo en la Ciudad de México, en donde estuvo por 10 días y de donde regresó con 20 libras menos de peso.

Vázquez estaba presentando dolores muy fuertes en su pierna izquierda y pensando que tenía que ver con la esclerosis sistémica, decidió viajar.

“Él se fue caminando al aeropuerto y regresó en una silla de ruedas… Fue un deterioro muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, cambió totalmente su vida”, contó Laura. “Se le dificultaba respirar, tenía mucha inflamación en sus piernas, especialmente en la izquierda, que le causaba mucho dolor, él se ayudaba a caminar con un bastón. Después de todo, no nos habían dicho que era cáncer, pero seguiremos haciendo todo lo posible”.

Tras su retiro del boxeo, Vázquez se dedicó a su gimnasio de boxeo que tenía en South Gate, a solo unos minutos de su residencia en Huntington Park, en donde trabajaba para ser entrenador, pero debido a su incrementada fragilidad tuvo que dejar esos sueños y dedicarse a su salud.

Anuncio

Laura dijo que su esposo le pidió que no fuera visitado por el momento.

“Él no quiere que lo vean así, quiere que todos tengan la imagen de él como cuando fue boxeador. Está muy diferente a como él era”. — Laura Vázquez, esposa del ‘Magnífico’

“Él no quiere que lo vean así, quiere que todos tengan la imagen de él como cuando fue boxeador”, dijo Laura. “Está muy diferente a como él era”.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) informó sobre el lamentable estado del expugilista mexicano al implorar la contribución de donaciones de los aficionados al boxeo y el público en general para apoyar a Vázquez, quien además pasa por una complicada situación financiera.

El supergallo dos veces campeón del mundo es recordado por sus históricas peleas, especialmente cuando enfrentó en cuatro ocasiones a Rafael Márquez en unos combates épicos y sangrientos.

Ambos peleadores habrían presentado problemas físicos durante una de las rivalidades más clásicas del boxeo.

Márquez había presentado problemas en uno de sus ojos, mientras que Vázquez tuvo una fractura en su nariz tras la primera pelea, pero se llevó quizá la peor parte cuando después de la tercera tuvo que operarse el ojo derecho.

Anuncio

El constante castigo le había dejado la retina desprendida y tuvo, según Vázquez, siete operaciones para tratar de reparar el daño que inició desde esa tercera pelea. Sin embargo, el daño fue tal que terminó perdiendo su ojo y se le instaló una prótesis en su lugar.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, puso a su disposición una campaña de apoyo por medio de GoFundMe.com en la que esperan alcanzar la cifra de $50.000.

“Estamos sumamente agradecidos con aquellos que han hecho una donación para apoyar a Israel Vázquez. Su esposa y sus hijos lloran al ver la increíble reacción de la comunidad boxística”, dijo Sulaiman en una publicación de Instagram.

La presidente de WBC Cares, Jill Diamond Chastain, fue la encargada de realizar la campaña.

“Nuestro amado campeón ha recibido un diagnóstico de cáncer devastador”, dijo Chastain en la publicación de la página web. “El CMB está a su lado, intentando traer a su familia desde México y asegurándose de que reciba la atención que merece. Pero también necesita su amor y apoyo. Muéstrele a este humilde y valiente guerrero lo que significa para usted. Con un dólar, una oración y una nota para su familia”.

El legendario entrenador Freddie Roach publicó en su cuenta de Instagram palabras de aliento para quien fue su pupilo.

“Sigue golpeando, Israel. ¡Sigue peleando!”, dijo Roach en su publicación. “Querido Israel, te apoyamos y te enviamos muchos pensamientos, oraciones y positividad en tu lucha contra el cáncer. Eres uno de nuestros campeones mundiales favoritos de [Freddie Roach] y de todo el deporte del boxeo y te estamos animando en esta pelea como lo hemos hecho en cada pelea que has peleado”.

Anuncio

Laura dijo estar muy agradecida con el apoyo que ha demostrado Sulaiman y el CMB, quienes no han dejado de comunicarse constantemente con Vázquez.

“No tengo palabras, no me esperaba tanto apoyo”, expresó Laura. “Cuando estábamos en el hospital, llevábamos dos días y no nos daban el diagnóstico, y precisamente Mauricio Sulaiman le llamó a Israel, como acostumbraba para saludarlo, y le contestó y apenas pudo hablar con él. Nos enteramos que hicieron una cuenta de GoFundMe y estamos agradecidos con ellos, con Nancy Rodríguez, Jill, todos han sido muy buenos con nosotros”.