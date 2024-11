El as japonés Roki Sasaki se convierte en uno de los principales objetivos de los Dodgers

(Eugene Hoshiko / Associated Press)

El primer día de octubre, dos ejecutivos de los Dodgers estaban al otro lado del mundo.

Poco después del final de la temporada regular, el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, y el vicepresidente de personal de jugadores, Galen Carr, se encontraban en Japón en un viaje de exploración.

El centro de su atención: el fenomenal lanzador Roki Sasaki.

Durante los últimos años, la oficina de los Dodgers ha adorado a Sasaki, enamorada de su deslumbrante repertorio, encabezado por una bola rápida de tres dígitos. La única duda era cuándo llegaría el diestro al otro lado del Pacífico.

A última hora de la noche del viernes, por fin tuvieron su respuesta.

Los Chiba Lotte Marines, el equipo japonés de Sasaki en la liga Nippon Professional Baseball, anunciaron que cederán a la estrella de 23 años a los equipos de las Grandes Ligas para que firme este invierno.

“Desde que se incorporó a la organización, nos habló de su sueño de jugar en Estados Unidos”, declaró en japonés Naoki Matsumoto, director general del Chiba Lotte, en un comunicado. “Teniendo en cuenta el conjunto de los últimos cinco años, hemos decidido dar prioridad a sus pensamientos. Esperamos que lo haga lo mejor posible como representante de Japón. Le animamos”.

En Los Ángeles, la temporada baja de los Dodgers se ha vuelto mucho más interesante.

Aunque Sasaki no tiene las credenciales en las grandes ligas de otros grandes lanzadores libres, se considera que tiene un enorme potencial y, gracias a las normas de la MLB sobre los agentes libres internacionales, podrá ser fichado por una fracción del coste.

Si Sasaki hubiera esperado dos años más para llegar a la MLB, habría sido libre de firmar como un agente libre normal. El invierno pasado, Yoshinobu Yamamoto consiguió un contrato récord de 325 millones de dólares con los Dodgers al venir de Japón. Sasaki podría haber estado en posición de rivalizar con él.

Pero debido a que Sasaki está siendo publicado bajo la edad de 25 años, se limitará solo a un contrato de liga menor con un modesto bono de firma; similar a cuando Shohei Ohtani, entonces también de 23 años, firmó con los Angels antes de la temporada 2018 por solo $ 2,3 millones.

También como Ohtani, Sasaki estará bajo control del club con cualquier equipo con el que firme por seis temporadas, como cualquier otro novato.

Esto convierte a Sasaki en un objetivo de ensueño para los Dodgers; un brazo potencialmente dotado, joven y de coste controlado para reforzar -si no mejorar drásticamente- su rotación titular.

Durante las últimas temporadas, los Dodgers han dedicado considerables esfuerzos a evaluar el desarrollo de Sasaki. El invierno pasado, el equipo esperaba que Sasaki fuera traspasado esa misma temporada. Pero, tras una larga saga con su equipo japonés, Sasaki acabó quedándose una temporada más.

El año pasado, Sasaki tuvo una de sus temporadas más completas, con 10 victorias y una media de 2,35 carreras ganadas. Y una de sus mejores salidas se produjo el día en que Friedman estaba presente: un partido completo de nueve entradas, una carrera y 10 ponches.

“Lanzó bien”, fue todo lo que Friedman quiso revelar unos días después.

Roki Sasaki lanza con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2023. (Eugene Hoshiko / Associated Press)

Ahora que el equipo de Sasaki en la NPB iniciará el proceso para enviarlo a la MLB -según se informa, su bonificación máxima de canto dependerá de si está clasificado en la clase de fichajes internacionales de 2024 o 2025, pero no sería mucho mayor que la de Ohtani-, se espera que de repente se convierta en uno de los principales objetivos de los Dodgers en la temporada baja.

El equipo ya cuenta con dos estrellas japonesas, Ohtani y Yamamoto, que rompieron la idea de que los jugadores japoneses de las grandes ligas preferían no jugar en los mismos equipos al firmar ambos con los Dodgers el invierno pasado. Y los Dodgers darían a Sasaki la oportunidad de competir instantáneamente por un título de las Series Mundiales, entrando en 2025 como campeones defensores y favoritos para repetir - especialmente si pudieran reforzar su lanzamiento inicial.

“Obviamente, nunca podemos tener suficiente pitcheo, como hemos aprendido”, dijo el gerente general Brandon Gomes el miércoles, después de que los Dodgers ganaron el título a pesar de tener uno de los cuerpos de lanzadores más plagados de lesiones de la liga. “Así que el pitcheo será una prioridad”.

Gomes se negó a hablar específicamente de Sasaki durante su scrum con los medios en las reuniones de gerentes generales en San Antonio, ya que el lanzador aún no había sido anunciado. Pero el potencial de Sasaki habla por sí solo.

Si bien ha tenido algunos problemas de durabilidad en Japón, lanzando más de 100 entradas en sólo dos de sus cuatro temporadas, tuvo una carrera de 2,10 ERA en la NPB, mientras que un promedio de 11,4 ponches por cada nueve entradas.

“Desde que me uní a la organización hasta ahora, sólo tengo gratitud por cómo me han prestado continuamente sus oídos en relación con mi futuro reto en la MLB y ahora me han dado permiso para ser destinado», dijo Sasaki en japonés en un comunicado. hecho público por el equipo”.

“En mis cinco años con los Marines, hubo muchas partes que no fueron bien, pero en todo momento recibí el apoyo de los compañeros de equipo, el personal, la oficina principal y los aficionados, y pude llegar a este punto centrándome sólo en el béisbol. Para no tener remordimientos en mi única carrera en el béisbol, y para poder responder a las expectativas de quienes me dieron un empujón en la espalda, hago todo lo posible por pasar de un contrato de ligas menores a convertirme en el jugador número 1 del mundo”.

Habrá una larga lista de equipos intentando cortejar a Sasaki. Al igual que en el caso de Ohtani, su bajo coste y el gran prestigio de sus habilidades atraerán a todo tipo de posibles pretendientes. Pero en el sector se ha especulado mucho con que los Dodgers son los favoritos para hacerse con sus servicios.

Tienen a Ohtani. Tienen a Yamamoto. Y han estado ojeando a Sasaki durante varios años, esperando el momento en que él pudiera ser el siguiente.

El columnista Dylan Hernández ha contribuido a este reportaje.