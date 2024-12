Mascherano asume como DT de Inter Miami, 5 años después de que pudo llegar como jugador

(Wilfredo Lee / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Los primeros minutos de la conferencia de prensa de presentación de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami el martes fueron complicados. No paraba de toser, le costó hablar y necesitó unos sorbos de agua antes de finalmente calmarse.

“El aire acondicionado de Miami es complicado”, explicó el argentino.

Afortunadamente para Mascherano, los partidos del Inter Miami se juegan al aire libre. El excompañero de Lionel Messi es ahora el entrenador de Lionel Messi, y Mascherano —contratado la semana pasada para reemplazar a su compatriota Gerardo “Tata” Martino— ya está en su nueva oficina, preparando la pretemporada el próximo mes.

“Me siento con la ilusión de que podré hacerlo bien”, dijo Mascherano sobre su incursión a la MLS. “No tengo dudas”.

Anuncio

Mascherano —compañero de equipo de Messi en el Barcelona y en la selección nacional de Argentina— fue contratado después de un proceso solo tomó unos días luego que Martino informó a Miami que no regresaría por razones personales.

Deportes América y Cruz Azul se reencuentran en una fase definitoria del fútbol mexicano Para alcanzar el objetivo de ser el primer tricampeón en torneos cortos, era inevitable que el América se iba a cruzar con el Cruz Azul en algún momento de la liguilla.

En realidad, el camino de Mascherano a Miami comenzó hace cinco años.

El club sondeó a Mascherano en agosto de 2019, algo que el Miami describió como un acuerdo de dos vías. Jugaría para el club en 2020, la temporada inaugural en la liga, y luego tomaría el cargo de entrenador de la academia del club al año siguiente. No se concretó en ese momento, pues no era el adecuado.

Ahora, en diciembre de 2024, Mascherano finalmente está con el club.

“Siempre pensé que sería un mentor increíble”, dijo el propietario Jorge Mas. “Cinco años después, está aquí. Es el destino”.

Martino renunció después de una temporada y media, periodo en el que el equipo ganó la Leagues Cup en 2023 y rompió el récord de puntos en una campaña regular de la MLS. Pero se estrellaron en la primera ronda de los playoffs.

“Es un proyecto muy ambicioso”, dijo Mascherano.

Mascherano tiene 40 años, solo tres años mayor que varias estrellas de Miami como Messi y Luis Suárez. Tiene relaciones de largo tiempo no solo con Messi, sino también con Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets — los cinco fueron compañeros de equipo en Barcelona.

Mascherano aseguró que no será un problema pasar de compañero y amigo a entrenador.

“No solamente me une la relación con Leo, tengo otros tres jugadores en la plantilla con los que he jugado mucho tiempo”, dijo. Tengo una relación muy cercana que no voy a negar. Separas las cosas. Una cosa es el trabajo, otra cosa es la amistad”.

Mascherano fue más recientemente entrenador de la selección Sub de Argentina y del equipo olímpico. El equipo nacional lo liberó de los últimos dos años de su contrato para venir a Miami, donde firmó un contrato un acuerdo de tres años.

“Estoy muy agradecido con Argentina por entender que era un gran paso para mí y liberarme”, dijo. “Esto me agarró de sorpresa totalmente. Fue todo muy rápido. Tuve que tomar una decisión y no tuve dudas en aceptarlo”.

El “Jefecito” desestimó que se considere que es un entrenador con escaso rodaje.

“La experiencia a veces en el fútbol no tiene demasiado sentido”, señaló. Más allá de que llevo tres años entrenando, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido”.

Martino llegó al Inter Miami con un largo currículum como entrenador: campeón de la MLS con Atlanta United y entrenador en la Copa del Mundo con Paraguay, además de dirigir a Messi y Mascherano con Argentina.

Deportes Edoardo Bove, jugador de Fiorentina, en coma inducido tras desplomarse en partido El centrocampista de la Fiorentina, Edoardo Bove, está en coma inducido después de desplomarse en el campo de juego durante el partido de su equipo en la Serie A en casa contra el Inter de Milán el domingo.

Mascherano es relativamente inexperto en el escenario global. Pero tiene la segunda mayor cantidad de apariciones internacionales de la Albiceleste —solo Messi tiene más— y señaló que jugar con la selección absoluta, además de entrenar a nivel juvenil en su país, le ha dado un completo entendimiento de cómo manejar la presión y las expectativas.

“El mundo puede tener su opinión y es válida”, dijo “Estoy capacitado para dirigir al equipo”.

En cuanto a los objetivos en 2025, Mascherano indicó que “sería hipócrita si vengo y prometo títulos”.

“Queremos llegar con opciones de títulos en todas las competencias. Tenemos el Mundial de Clubes, en el que nos vamos a enfrentar a equipos mucho más poderosos que nosotros y con mucha más historia”, remarcó. “Tenemos que armar el mejor plantel posible para competir con nuestras armas y, sobre todo, hacer el mejor papel posible”.