Flores y Acosta-Ruiz, dos impulsoras de la mujer en el deporte, sostienen campamento de flag football

Diana Flores, quien saltó a la fama por un comercial durante el entretiempo del Super Bowl 2023, junto a la reportera de la NFL, MJ Acosta-Ruiz, sostuvieron un campamento el miércoles pasado en Los Ángeles para promover tanto el deporte de fútbol bandera, así como la participación de la mujer en ella.

Flores, capitana y mariscal de campo del equipo nacional de flag football de México, ha trabajado mucho en promover el fútbol bandera en su país y ahora por todo el mundo, mientras que Acosta-Ruiz es una de las pocas latinas que trabajan en la NFL y ha sido pionera al impulsar la representación de la mujer latina en una de las ligas más importantes del mundo.

Acosta-Ruiz es una periodista deportiva bilingüe que se incorporó a ESPN en 2024 como presentadora de SportsCenter y reportera de Monday Night Football de ESPN Deportes. También trabaja como comentarista para la NFL Network.

El campamento fue organizado y patrocinado por Neutrogena, el cual contó con varias jugadoras, reporteras e influencers que participaron en sesiones de flag football, una versión del fútbol americano en la que los jugadores llevan cinturones con banderas. En lugar de taclear a un jugador para detener una jugada como en el fútbol americano, los defensas intentan detener al contrario al quitarle una de sus banderas.

“Lo importante es que estemos aquí y que estemos gozando juntas. Para muchas de ellas es la primera vez que tratan algo así. El ver sus ojos brillar y que estamos juntas es algo bueno”, declaró Acosta-Ruiz, quien señaló que estaba contenta de ver que tantas latinas se han unido para crecer juntas en los medios de comunicación y en el deporte.

El fútbol bandera fue aprobado como deporte para las Olimpiadas de Los Ángeles 2028, por lo que será una oportunidad para que Flores y otras jugadoras que han promovido el deporte, puedan lucir en el máximo escenario. Este deporte se ha añadido al programa de Los Ángeles 2028 junto con el cricket T20, el lacrosse, el béisbol/softbol y el squash.

Diana Flores (izq.) y MJ Acosta-Ruiz posan durante una pausa en la clínica de flag football el miércoles pasado en El Segundo, California. (Cortesía Neutrogena )

“Es un sueño hecho realidad, no solamente para mí, es para la comunidad del flag football. Hemos estado soñando por eso por mucho tiempo y ahora es una realidad. El representar a nuestros países en el máximo escenario es una oportunidad más para que las muchachas y mujeres puedan tener muchas más oportunidades y que puedan cumplir sus sueños”, expresó Flores, quien ganó el campeonato del mundo de flag football en 2022.

Flores empezó su carrera a los ocho años en Ciudad de México, compitiendo con niñas que le doblaban la edad, pero eso no la intimidó para destacar.

“Lo que más he disfrutado es que he podido conectar con gente, no solamente con mi mundo del deporte, sino también fuera del deporte, porque al final trasciende las canchas, poder romper barreras, junto a muchas mujeres”, declaró Flores. “Tener la oportunidad de ese movimiento de cambio, en diferentes plataformas, es lo que más he disfrutado de todo lo que me ha dado el deporte”.